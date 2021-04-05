РУС
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выздоровели - 7, выявили 458 новых случаев, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве зафиксировали 458 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 167668).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram.

Так, за сутки заболели: 277 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 157 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 11 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 26 дней до 17 лет.

Также зафиксировано 32 летальных случая от вируса (всего 3617)

За сутки с подтвержденным заболеванием COVID-19 госпитализировали 61 человека, 409 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Также 7 человек преодолели коронавирус (всего 107559)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (151), Дарницком (88) и в Деснянском (72) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 32 человека, выздоровели - 7, выявили 458 новых случаев, - Кличко 01

Смертность в 4,5 раза превысила количество выздоровевших. Новый "рекорд" от "мастеров" по борьбе с короновирусом А Зеленский в Катаре
05.04.2021 09:36 Ответить
Привезе звіди вагон інструкцій від ***** і зажівьом.
05.04.2021 09:42 Ответить
Якись час тому Кличко планував провакцинувати Київ.
і навіть гроші були .. купити вакцину у виробника "мимо МОЗ"...
але СТОВІДСОТКОВО отримав чітку категоричну заборону аж до звинувачення у сепаратизмі..
бо це би показало повну скорумпованістьі нікчемність Степанова ,Уряду і Самого Зеленського..
якби Київ,припустімо провакцинувався,і почав знімати карантинні обмеження(крім носіння масок у місцях масового скупчення людей)
05.04.2021 10:29 Ответить
 
 