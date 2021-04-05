Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь. ВИДЕО
Спикер ВР Дмитрий Разумков не планирует покидать Украину.
Об этом он заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24", комментируя скандал с депутатом от фракции "Слуга народа" Анной Колесник, которая в Верховной Раде написала в переписке, что "пора сваливать из этой страны", информирует Цензор.НЕТ.
"Я не собираюсь, точно. Я раньше это не планировал делать, сейчас не планирую, и планировать в дальнейшем не буду. Я уверен, что и 99,99% (в периоде) моих коллег по парламенту должны разделять ту же мысль. Я не говорил по этому поводу с народным депутатом. Насколько мне известно, этот вопрос также на фракции не обсуждался. Но еще раз повторяю и для себя, и для коллег — всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь, ведь это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято", — сказал он.
Как известно, на заседании ВР нардеп от "СН" Анна Колесник написала:"Нужно сваливать из этой страны". Позже она уточнила, что речь якобы шла об отдыхе на майские праздники.
так сказать реинкарнация старых лиц в новые молодые
(ніт)
4 апреля, 23:49
Найвеличніше сцикло знову втомилось.
- Володимир, у тебе така непроста ситуація на кордоні, що всі кажуть про ескалацію, резервістів викликають на медогляд і уточнення даних, три вбивства військових волонтерів за три доби, твої депутати від доповіді твого головнокомандувача в паніці пишуть, що пора валити з країни, ну і я теж переміг в собі почуття до тебе, і ось, подзвонив.
- Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
- Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
- Поїду в Катар.
- Куди?
- Ну, в Катар.
- На..уя?
- Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
- Ти ********?
- Тю. А шо?
- Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
- Вони контрабандистів під санкції запроторять.
- Б.....ть. *короткі гудки*
***
- Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
"Главное - не болтать лишнего, держать язык за зубами. А придёт время, свалим". Вот что он хочет им донести.
Тю, та а шо обсуждать? Мы все на чемоданах. Дура спалилась, кто ж ей доктор ...
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom