Индикатор того, что Россия готовится к вторжению - появление полевых госпиталей возле границ, - генерал США Ходжес

Индикатором того, что Кремль готовится к вторжению может стать появление военных госпиталей возле границ.

об этом рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.

Россия разогревает старые и новые горячие точки на карте мира. Кремль проверяет на прочность и решительность нового американского президента.

"Рост насилия и наращивание сил - тест для президента Байдена. Кремль проверяет, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержки", - уверен Ходжес.

Американский генерал также убежден, что Россия ищет повода для открытого вторжения: "Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить русских". Итак, украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повода, которым они моментально воспользуются и который они пытаются создать".

В сюжете отмечается, что военные аналитики рассчитали, что наиболее вероятное время для вторжения - это российские учения "Запад - 2021", которые состоятся в сентябре. Маскировать подготовку к агрессии учениями очень удобно, объясняя переброс армады боевой техники обычными маневрами. Впрочем, как отметил Ходжес, есть признак, по которому можно предположить агрессию - развертывание мобильных госпиталей.

"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска", - убежден экс-командир войск США в Европе.

Как и прежде, Ходжес не сомневается, что Россия не оставляет идею пробиться в Одессу.

"Я убежден, они хотят пробиться в Одессу. Изолировать Украину от Черного моря, хапнуть Мариуполь и Бердянск. Это их долгосрочная цель", - уверен Ходжес.

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.