Индикатор того, что Россия готовится к вторжению - появление полевых госпиталей возле границ, - генерал США Ходжес

Индикатором того, что Кремль готовится к вторжению может стать появление военных госпиталей возле границ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.

Россия разогревает старые и новые горячие точки на карте мира. Кремль проверяет на прочность и решительность нового американского президента.

"Рост насилия и наращивание сил - тест для президента Байдена. Кремль проверяет, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержки", - уверен Ходжес.

Американский генерал также убежден, что Россия ищет повода для открытого вторжения: "Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить русских". Итак, украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повода, которым они моментально воспользуются и который они пытаются создать".

В сюжете отмечается, что военные аналитики рассчитали, что наиболее вероятное время для вторжения - это российские учения "Запад - 2021", которые состоятся в сентябре. Маскировать подготовку к агрессии учениями очень удобно, объясняя переброс армады боевой техники обычными маневрами. Впрочем, как отметил Ходжес, есть признак, по которому можно предположить агрессию - развертывание мобильных госпиталей.

"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска", - убежден экс-командир войск США в Европе.

Как и прежде, Ходжес не сомневается, что Россия не оставляет идею пробиться в Одессу.

"Я убежден, они хотят пробиться в Одессу. Изолировать Украину от Черного моря, хапнуть Мариуполь и Бердянск. Это их долгосрочная цель", - уверен Ходжес. 

Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.

+42
ЧЕПУХА ! Американский генерал рассуждает как цивилизованный человек. К казламордым это не применительно. Госпиталя они не будут разворачивать , я в этом уверен на 99%. Какцапы относятся к своим как к грязи со всеми вытекающими. Американец просто не в состоянии понять насколько далеки казламордые от общечеловеческих ценностей.
05.04.2021 10:34
+37
Ходжес думает как человек, до конца не понимая противника.
У винторогов почти наверняка доктрина по раненым простая - легкие и до стационарных госпиталей доедут, а тяжелых лечить не выгодно, их потом все равно придется на Валаам свозить. Тяжелые будут склеивать копыта по дороге, на которой оптимально разместят мобильные крематории.
05.04.2021 10:32
+34
Счас ещё зелёнка прпрёт и попрут кацапы... А дебилы и дальше будут обсуждать двери и медали Сорда....
05.04.2021 09:54
сиди на бутылке и не дёргайся, лишнехромосомное
05.04.2021 13:47
Военно-политическая обстановка в странах восточной Европы, Прибалтики и Причерноморья. Только факты. Кратко.
Канал ⚡️Внешняя угроза⚡️
https://t.me/out_threat
05.04.2021 13:29
Пионтковский бьет тревогу из-за вторжения РФ в Украину: "В бункере победили "бешеные"" Российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что в Кремле приняли решение в пользу широкомасштабного вторжения в Украину.
https://www.dialog.ua/opinion/226874_1617536012
05.04.2021 14:00
дык вооружайте нас..хотя бы старым вооружением... инструкторов давайте....
05.04.2021 14:01
Россия стягивает к границе с Украиной ЗРПК "Панцирь-С1" и тяжелые танки: номера на технике заклеены, как в 2014 году
https://www.dialog.ua/war/226894_1617549139
05.04.2021 14:02
Беларусь стягивает бронетехнику на границу с Украиной с севера: колонну заметили в 40 км от украинской границы

https://www.dialog.ua/war/226882_1617541757
05.04.2021 14:03
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخوليدخميسالحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .
Там же находится с официальным визитом Зеленский
05.04.2021 14:09
Лучше бы им передвижные крематории поналобились,причём без войны с Украиной.
05.04.2021 14:15
Гарний маскаль - дохлий маскаль.
05.04.2021 14:18
Американский крейсер, который в Черном море, несет на борту сотню Боевых топоров, то есть Tomahawk. Крейсеров у американцев вроде много.
Средство точного наведения. Я думаю это серьезный аргумент.

Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 236
05.04.2021 14:30
Управление

Індикатор того, що Росія готується до вторгнення - поява польових госпіталів біля кордонів, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8155
05.04.2021 14:34
Мы на русню с тыла ударим.С китайцами. Слава Украине!
05.04.2021 14:32
Я думаю если начнется заварушка, то китайцы возьмут свое ... а там и все остальные подтянутся что бы вернуть у рашки все что те награбили, а это японцы, американцы, те же казахи с балтискими. И внутренние народы начнут, татары, чеченцы да весь Кавказ за все обиды.
05.04.2021 14:38
И про "вагнергейт" уже все забыли - обсуждают: то "непримиримую" борьбу с контрабандой/сепаратизьььмом/терроризьььмом в исполнении верховного шимпанЗе, то ширяются обсосами путеннападэ/ненападэ. А ведь именно сегодня, пятого апреля должно выйти расследование пана Христо, и никто об этом ни пук-пук. А "самый патриотичный и хероичный" журнализун бубу-бутусов, так вообще в рот набрал неизвестно чего - молчит, солодесенький, как устрица об асфальддд.

п.с. А путен нападэ, это единственный его сильный ход в парадигме скрепного мачо. И будет это - как только всё высохнет - оптимально в мае-июне, чтобы резким хапком с трёх сторон: Беларусь, Крым, Донбасс (да ещё, возможно, с Приднестровья) разложить барыжное, якобы суперреформированное, всу на лопатки. И будет это резче и гораздо сильнее, чем в 2014-2015. Кремлю нужна война, потому что в мирном ракурсе всё труднее удерживать власть и казаться при этом добренькими.
05.04.2021 15:12
Если "не дать россиянам повода, которым они моментально воспользуются..." - они его придумают сами... Польский Гляйвиц тому пример... Да и сталинский Майнильский инцидент - провокация начавшая финскую войну. ... Так что , если уж вспомнили Финлядию, остановить уродов нельзя... Но сделать так чтоб мало не показалось может даже очень маленькая страна...Даже очень большой. И как к этому вторжению готовится зеленский ? Отодвигает войска с укреплённых линий... срывает военные заказы... сажает патритов, добровольцев и волонтёров... убивает патриотизм #какойразницей... то есть, с точки зрения рашки зеленский готовится к её вторжению хорошо.
05.04.2021 16:14
Россиянам хватит и стационарных больниц в Украине на захваченной территории.Они с мобильными госпиталями палиться, не их это стиль.
05.04.2021 16:17
Не треба нас заспокоювати, росіяни віськові не такі дурні, як їх працівники і агенти ФСБ, лікарні на окупоній Лугандонії ми можемо спалити на 30 хвилин. Там все вне закона, там терористи.
05.04.2021 16:23
Кацапам ці лікарняні корпуси ще потрібно захопити... Вони одне приміщення ДАП захоплювали аж 242 дні і там їх втрати були 14,6 до 1 ВСУ, а сепаратистське било взагалі ніхто не рахував... Зараз ляже значно більше. Вбємо всіх.
05.04.2021 21:22
В сюжете отмечается, что военные аналитики рассчитали, что наиболее вероятное время для вторжения - это российские учения "Запад - 2021", которые состоятся в сентябре. Источник: https://censor.net/ru/n3257603

Зе клоуну треба реагувати, вводити військовий стан у прикордоних обастях,
відновити збори резервістів і розпочати розвідку, а не жувати соплі на користь
Московії
05.04.2021 16:42
У Верховну раду проходять громадяни РФ, бувші сепарати і терористи і цьому не можуть запобігти всі наші спецслужби. А ви про такі складні штуки розказуєте. У нього в найближчих планах Катар, бо треба валити із цієї країни неляканих лохів..
05.04.2021 19:26
Мають негайно відновитися повітряне патрулювання B - 52
05.04.2021 17:22
Вірно каже, госпіталі та ешелоні із паливо-мастильними матеріалами, це підготовка до активних дій армії. Але росіяни не будуть проводити наступ, тому що просто не можуть цього зробити. Якщо уявити, що Зеленський не буде забороняти армії захищати свою землю, то проводити наступ із окупованих територій прикидаючись ЛДНР - безперспективно, тому що без авіації подолати ешелоновану оборону ЗСУ вони не зможуть. Наступати ж на інших фронтах вони теж не можуть, тому що не зможуть приховати агресію і отримають санкції, ізоляцію і все інше. Русні і зараз непереливки, через те що їх душать санкціями, а наступати у відкриту, це все одно що зробити постріл собі у ногу.
Їх ціль це залякування та тиск на нову адміністрацію США та на Зеленського. Якщо американців вони навряд залякають, то ось Зеленського можуть. Ну і власно Зелена влада теж у який то мірі зацікавлена у накручуванні обстановки, адже коли є образ зовнішньої загрози, то всі менше звертають увагу на репресії, розкрадання бюджету та зраду з вагнергейтом )
05.04.2021 17:42
Ми про госпіталі ще від турчинова 20 раз чули,вони їх розвертають тоді звертають, але так і не наважились, бо їм не госпіталі потрібні,а залізничні рефрежиратори, або польові крематорії! Але ж розслаблятись не варто!!!
05.04.2021 17:53
Про Зе... Кінець холодів визначився поїздкою відльотною до теплих країв...аж у Катар за зброєю. Де він там бачив зброю? Там якщо хтось побудує щось типу "склад", то буде видно аж у Китаї. Поїхав Володя Санич за нафточкою,бо вона є торговою ходовою у світі після наркоти. Якщо для України,то це сюрприз,а якщо це для Коломоя,то це ще один зашморг на шиї народу,бо платить будуть з нашого карману. Ех,Вова,Вова!
05.04.2021 17:57
Знаєте хто найбільш спокійно сприйняв звістку про пересування рашавійськ і військових рашазалізяк навколо українських кордонів?
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі
свинособак 👍🏼💪
05.04.2021 18:54
Генерал прав!!!
Идёт запугивание, но пока ЯВНОЙ подготовки к рывку нет. Для рывка у кацапов пока не хватит л/с, боевой техники, тылового обеспечения.

Для прорыва из под Мариуполя, до Крымского канала, одной заправки танков топливом НЕ ХВАТИТ! А топливозаправщики не бронированны и хорошо горят - блиц-крига не выйдет.

Но не исключена попытка провокаций, с целью выйти к границам Донецкой и Луганской областей.
05.04.2021 19:13
Даремно Амереканці міряють кацапів своїм "аршином" .... ніхто кацапів лікувати не буде на московії солдат-м'ясо "баби ісчо наражают" ... так було й так є.
05.04.2021 19:37
Нужно срочно что то предпринимать пока не поздно.
05.04.2021 19:53
В скором времени увидим, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержки.
05.04.2021 19:56
Це ж гроші.а дороги Воно за що будувати буде БТРи повинні їхати по новим дорогам.
05.04.2021 19:59
В срашке никто никогда шапкозакидательское настроение не отменял, это у них как-бы "разумеется". Это хорошо. Особенно когда Китай срашку вскроет до Урала, а он её вскроет
05.04.2021 20:21
Якщо кацапи спробують "захистити росіян" в Україні то наш святий обовязок почати знищення "росіян" тут просто для того щоб кацапам ***** нікого було захищати і нас ніхто ножем в спину не штрикнув.

Пропоную почати з ватних сусідів які дістають кацапською попсою "радіо Шансон".
05.04.2021 21:12
а чё тут думать - ***** взорвёт жилые шестнадцатиэтажки в Мацкве или Питере, и скажет, что это сделали украинские диверсанты. И под тему украинских диверсантов, пересажает всю оппозицию. Но вот что любопытно - специально обученный ФСБшник будет следить за тем, чтобы команду взорвать жилой дом дали в момент, когда в доме будут находиться максимум людей.
05.04.2021 21:48
Дурной американец..он думает шо в рашке будут заботистя о массе раненного быдло полезжего на фронт под влиянием пропаганды......в лучшем случае нашпигуют наркотой и вывезут отжатым гражданским транспортом за 200-400км в обычные больницы ( 1 час -3- часа езды) ...в худшем просто кремируют...
05.04.2021 21:53
медведчукам, шуфричам, рабіновичам та іншим адептам руSSкого міра голови ВЖЕ відрубали?!...
05.04.2021 22:02
"...украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повода..." Шо опять, не провокуйте Путіна...
05.04.2021 22:07
Пока Россия зигует
мир пребывает в восторге от
великого беспокойства
и озабоченности.
05.04.2021 22:18
ЩО ТУТ КАЗАТИ -
НЕВАЖЛИВО ЩО МИ ТУТ ВВАЖАЄМ, А ВАЖЛИВО ЩО У ТАКИХ ВИПАДКАХ
ЗСУ І ВІЙСЬКОВА МАШИНА УКРАЇНИ ЗАВЖДИ РЕАГУЄ ОДНАКОВО - ПРИ
РИЗИЦІ НАПАДУ ЯК ЗАРАЗ, ВИЗИВАЮТЬСЯ РЕЗЕРВІСТИ, ВВОДИТЬСЯ
ВІЙСЬКОВИЙ СТАН У ВСІХ ПРИКОРДОНИХ З МОСКОВІЄЙ ОБЛАСТЯХ І
ІДЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ З МОЖЛИВИМ ВОРОГОМ
Маю надію у клоуна проснеться розум і він буде готуватись до війни, бо цього
вимагає здоровий глузд!
05.04.2021 22:54
Кремлёвская гопота специализируется на запугивании и шантаже.
Но если дёрнется - де досчитается большого количества своей бронетехники.
Это будет сделано без участия Зеленского - вот что говорит Бен Ходжес.
05.04.2021 23:18
Нехай автівки для 200 разгортають. А почнемо з наших сепарів навколо. Щоб свиням нема кого було захищати.
06.04.2021 06:21
Если Россия и попрет на нас, то вначале все зачистит авиацией и тут нашим войскам будет полный капец.
Укр. армия совершенно не готова к нападению с воздуха, а учитывая нынешнюю трусливую власть - сдача будет моментальной.

06.04.2021 08:46
