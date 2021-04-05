Индикатор того, что Россия готовится к вторжению - появление полевых госпиталей возле границ, - генерал США Ходжес
Индикатором того, что Кремль готовится к вторжению может стать появление военных госпиталей возле границ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.
Россия разогревает старые и новые горячие точки на карте мира. Кремль проверяет на прочность и решительность нового американского президента.
"Рост насилия и наращивание сил - тест для президента Байдена. Кремль проверяет, насколько Байден предан идее суверенитета Украины и ее поддержки", - уверен Ходжес.
Американский генерал также убежден, что Россия ищет повода для открытого вторжения: "Кремль ищет повод и возможность создать ситуацию, в которой он скажет, мол, "мы должны защитить русских". Итак, украинские Вооруженные Силы должны быть очень осторожными, чтобы не дать россиянам повода, которым они моментально воспользуются и который они пытаются создать".
В сюжете отмечается, что военные аналитики рассчитали, что наиболее вероятное время для вторжения - это российские учения "Запад - 2021", которые состоятся в сентябре. Маскировать подготовку к агрессии учениями очень удобно, объясняя переброс армады боевой техники обычными маневрами. Впрочем, как отметил Ходжес, есть признак, по которому можно предположить агрессию - развертывание мобильных госпиталей.
"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение это то, к чему готовы российские войска", - убежден экс-командир войск США в Европе.
Как и прежде, Ходжес не сомневается, что Россия не оставляет идею пробиться в Одессу.
"Я убежден, они хотят пробиться в Одессу. Изолировать Украину от Черного моря, хапнуть Мариуполь и Бердянск. Это их долгосрочная цель", - уверен Ходжес.
Ранее Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде заявил, что Россия наращивает присутствие войск вблизи границы, стягивая части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в оккупированный Крым. По его словам, на 30 марта вдоль границы вблизи Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.
"Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства", - заявил Хомчак.
Там же находится с официальным визитом Зеленский
Средство точного наведения. Я думаю это серьезный аргумент.
п.с. А путен нападэ, это единственный его сильный ход в парадигме скрепного мачо. И будет это - как только всё высохнет - оптимально в мае-июне, чтобы резким хапком с трёх сторон: Беларусь, Крым, Донбасс (да ещё, возможно, с Приднестровья) разложить барыжное, якобы суперреформированное, всу на лопатки. И будет это резче и гораздо сильнее, чем в 2014-2015. Кремлю нужна война, потому что в мирном ракурсе всё труднее удерживать власть и казаться при этом добренькими.
Зе клоуну треба реагувати, вводити військовий стан у прикордоних обастях,
відновити збори резервістів і розпочати розвідку, а не жувати соплі на користь
Московії
Їх ціль це залякування та тиск на нову адміністрацію США та на Зеленського. Якщо американців вони навряд залякають, то ось Зеленського можуть. Ну і власно Зелена влада теж у який то мірі зацікавлена у накручуванні обстановки, адже коли є образ зовнішньої загрози, то всі менше звертають увагу на репресії, розкрадання бюджету та зраду з вагнергейтом )
Наші, українські військові, вони говорять що по-перше, це не 2014 рік, а по-друге у нас все готово для зустрічі
свинособак 👍🏼💪
Идёт запугивание, но пока ЯВНОЙ подготовки к рывку нет. Для рывка у кацапов пока не хватит л/с, боевой техники, тылового обеспечения.
Для прорыва из под Мариуполя, до Крымского канала, одной заправки танков топливом НЕ ХВАТИТ! А топливозаправщики не бронированны и хорошо горят - блиц-крига не выйдет.
Но не исключена попытка провокаций, с целью выйти к границам Донецкой и Луганской областей.
Пропоную почати з ватних сусідів які дістають кацапською попсою "радіо Шансон".
мир пребывает в восторге от
великого беспокойства
и озабоченности.
НЕВАЖЛИВО ЩО МИ ТУТ ВВАЖАЄМ, А ВАЖЛИВО ЩО У ТАКИХ ВИПАДКАХ
ЗСУ І ВІЙСЬКОВА МАШИНА УКРАЇНИ ЗАВЖДИ РЕАГУЄ ОДНАКОВО - ПРИ
РИЗИЦІ НАПАДУ ЯК ЗАРАЗ, ВИЗИВАЮТЬСЯ РЕЗЕРВІСТИ, ВВОДИТЬСЯ
ВІЙСЬКОВИЙ СТАН У ВСІХ ПРИКОРДОНИХ З МОСКОВІЄЙ ОБЛАСТЯХ І
ІДЕ ПІДГОТОВКА ДО ВІЙНИ З МОЖЛИВИМ ВОРОГОМ
Маю надію у клоуна проснеться розум і він буде готуватись до війни, бо цього
вимагає здоровий глузд!
Но если дёрнется - де досчитается большого количества своей бронетехники.
Это будет сделано без участия Зеленского - вот что говорит Бен Ходжес.
Укр. армия совершенно не готова к нападению с воздуха, а учитывая нынешнюю трусливую власть - сдача будет моментальной.