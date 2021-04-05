Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский
Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Пример этого – постоянный рост объемов двусторонней торговли, введение прямого авиасообщения между нашими столицами и введение безвизового режима поездок для граждан обеих стран", - отметил Зеленский.
Кроме этого президент Украины анонсировал подписание ряда двусторонних документов.
"Сегодня мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений. Будет подписан ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами", - заявил глава государства.
Кроме этого он подчеркнул, что в течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами.
"Как президент Украины я считаю необходимым не только привлечь иностранные инвестиции. Вся моя команда, наше правительство активно работают над тем, чтобы обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для инвесторов, чтобы бизнесу было комфортно работать у нас в стране. Хочу подчеркнуть: Украина открыта для привлечения иностранных инвестиций, в том числе суверенных и инвестиционных фондов Катара, в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный сектор", - добавил он.
Также он уточнил, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, "пандемического" 2020 года между Украиной и Катаром достиг высоких показателей – почти 150 миллионов долларов США.
"А в текущем году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась. Однако уверен, что потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества значительно больше. И мы наблюдаем активизацию отношений в различных сферах", - отметил Зеленский.
