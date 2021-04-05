РУС
4 676 68

Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский

Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и Арабском мире в целом.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью катарским СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Сейчас мы работаем над увеличением объемов экономического сотрудничества и расширяем взаимодействие между нашими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес. Пример этого – постоянный рост объемов двусторонней торговли, введение прямого авиасообщения между нашими столицами и введение безвизового режима поездок для граждан обеих стран", - отметил Зеленский.

Кроме этого президент Украины анонсировал подписание ряда двусторонних документов.

"Сегодня мы планируем подписать целый пакет двусторонних документов по углублению сотрудничества в правовой сфере и сфере безопасности, в области продовольственной безопасности, энергетики, молодежи и спорта, здравоохранения. Также планируем подписать документы о взаимном признании свидетельств моряка и водительских удостоверений. Будет подписан ряд коммерческо-инвестиционных договоренностей по расширению инвестиционного сотрудничества между двумя странами",  - заявил глава государства.

Кроме этого он подчеркнул, что в течение нескольких лет обе стороны активно работали над этими важными документами.

"Как президент Украины я считаю необходимым не только привлечь иностранные инвестиции. Вся моя команда, наше правительство активно работают над тем, чтобы обеспечить прозрачные и предсказуемые условия для инвесторов, чтобы бизнесу было комфортно работать у нас в стране. Хочу подчеркнуть: Украина открыта для привлечения иностранных инвестиций, в том числе суверенных и инвестиционных фондов Катара, в такие направления, как высокие технологии, инфраструктура, финансовый, энергетический и аграрный сектор", - добавил он.

Также он уточнил, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, "пандемического" 2020 года между Украиной и Катаром достиг высоких показателей – почти 150 миллионов долларов США.

"А в текущем году динамика товарооборота между нашими странами еще и увеличилась. Однако уверен, что потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества значительно больше. И мы наблюдаем активизацию отношений в различных сферах", - отметил Зеленский.

+29
Вчера ключевой партнер был Оман... сегодня Катар... кто завтра????
05.04.2021 10:04 Ответить
+23
Миллиарды инвестиций с Омана девать уже некуда, теперь с Катара лапша Зебилам подъедет
05.04.2021 10:08 Ответить
+21
Доминиканская республика и Сейшельские острова
05.04.2021 10:05 Ответить
Вчера ключевой партнер был Оман... сегодня Катар... кто завтра????
05.04.2021 10:04 Ответить
Доминиканская республика и Сейшельские острова
05.04.2021 10:05 Ответить
Науру и Кирибати
05.04.2021 10:07 Ответить
Афганистан
05.04.2021 10:08 Ответить
це позавчора Оман був; а вчора - Емірати. Інша справа, що інвестиції співміврні.
05.04.2021 10:16 Ответить
завтра чемодан вокзал белгородские *****.
05.04.2021 10:17 Ответить
https://mobile.twitter.com/agny262

https://mobile.twitter.com/agny262 Серостанова Анжелика https://mobile.twitter.com/agny262 @agny262

...шмаркля просто удрал, потому как уверен, что рашка нападет.
Причем он ждал нападения вчера днем.
А эмир Катара, скорее всего, узнал о визите когда борт уже приближался к аэропорту - поэтому и встречу организовали галопом, побыстрячку.
Он удирает каждый раз, когда .уйло собирается атаковать.
Поездка в Оман была тоже бегством, но его заставили вернуться (поэтому зеленка была с мамашкой, дети шмаркли в Швейцарии). зеленка на всех фото зареванная.
Пытался удрать в ОАЭ-заставили вернуться.
В этот раз - усе, отпрыгался.
05.04.2021 10:04 Ответить
ВаЗЕлину шестому спи@деть, шо воды стакан выпить! Несет всякую чушь своему 73%быдло-электорату, чтоб оправдать свой политический туризм с Ленкой за счёт ВСЕХ украинских налогоплательщиков!!!!!
05.04.2021 10:05 Ответить
Как оказалось, с клоуна невозможно взять даже анализы.
Пока что!
Дебил, .лядь!
Сидеть тебе не пересидеть!
05.04.2021 10:06 Ответить
Чому Зеленська зводить з трапа за руку преЗедента, а не навпаки?
В нього проблеми зі здоров'ям?
05.04.2021 10:06 Ответить
Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6253
05.04.2021 10:07 Ответить
Увидел инвест-няню...
Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8082
05.04.2021 10:08 Ответить
Хорошая фотка!!!
05.04.2021 10:46 Ответить
Миллиарды инвестиций с Омана девать уже некуда, теперь с Катара лапша Зебилам подъедет
05.04.2021 10:08 Ответить
да сходка там очередная с рассейскими коллегами.
05.04.2021 10:18 Ответить
Скільки мільярдів інвестицій прийло в Україну з Оману?
Зєля, ти ж обєщалЪ.
05.04.2021 10:08 Ответить
Оман - 0, ОАЭ - 0, Катар - 0. 0+0+0= 000. Гениально!
05.04.2021 10:14 Ответить
Почему там женщин в 2,5 раза меньше чем мужчин? Ну то ладно...
О каком содрудничестве можно говорить, что Катар может предоставить, чисто технологически или экономически рентабельным?
05.04.2021 10:09 Ответить
Нефтегазовая восточная диктатура, офшор, теоретически они могут привезти СПГ танкером, так он не пройдет через Босфор и Дарданеллы, если и пройдет у нас терминал слабенький, и все это будет в пику США, для кого они конкуренты...
05.04.2021 10:31 Ответить
Украинский слон - лучший друг катарского слона.
05.04.2021 10:09 Ответить
комар каток кефир ааааа точно Катар

Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире. Работаем над активизацией экономического сотрудничества, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8185
05.04.2021 10:09 Ответить
Между прочим кефир - файная штукенция.
05.04.2021 10:19 Ответить
Аллах акбар!
05.04.2021 10:11 Ответить
Протрубити по всьому світу, що Росія стягує війська на кордоні.
Обдзвонити усіх міністрів і президентів.
І після цього звалити у Катар...

Неймовірний... "головкомандувач"...
05.04.2021 10:14 Ответить
Справжній Сцар)
05.04.2021 10:17 Ответить
Приблизно таке ми і чуємо від Зеленського з Катару...Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7277
05.04.2021 10:15 Ответить
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8383
05.04.2021 10:16 Ответить
Себя туда засунь!!! Тебил!
05.04.2021 10:45 Ответить
Ти так свистів нам і про Оман. Вже проходили.Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1803
05.04.2021 10:16 Ответить
На пляжі працює?
05.04.2021 10:17 Ответить
Про яку кільківсть української землі мова в цьому "партнерстві"?
05.04.2021 10:18 Ответить
Боже, дай тому придуркові хоч трохи розуму й сміливості...
05.04.2021 10:18 Ответить
радше приклад для наслідування:
Катар є абсолютною монархією. У Катарі заборонено створення політичних партій, профспілок, проведення демонстрацій.
05.04.2021 10:19 Ответить
Ловіть наркомана...
05.04.2021 10:19 Ответить
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі

зрозуміло чому..
1.там дуже непрозора система "руху капіталів"..


2.Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами
05.04.2021 10:21 Ответить
"Катар - наш ключевой партнер в Арабском мире "
Как давно? Мы все что-то пропустили? Оман - теперь не очень ключевой? Ждем-с комментариев от мендель, прости Господи
05.04.2021 10:21 Ответить
зеленский, как там море, вода соленая, мокрая, теплая?
05.04.2021 10:22 Ответить
Воно настільки жадібне створіння, що ніколи не погребує нашару відпочити.
Згадайте, як ця потвора брала гроші за виступ в Юрмалі перед ватнимі "негромадянами", де була від Кремля жорстка умова - обливати лайном Україну. Він ці гроши взяв, бо жадібність Зепотвори керує її мізком.
05.04.2021 10:23 Ответить
Втомився, курво?
05.04.2021 10:23 Ответить
Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі

зрозуміло чому..
1.там дуже непрозора система "руху капіталів"..


2.Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет оставили в силе санкции в отношении Катара. Как сообщили саудовские государственные СМИ во вторник, 11 июля, четверка стран, ранее предъявивших официальной Дохе ультиматум, проследит за тем, насколько серьезно Катар будет вести борьбу с терроризмом.Дипломатические и экономические отношения четырех стран с Катаром были прерваны более месяца назад. Правительство в Дохе обвиняется в поддержке террористических группировок и тесных связях с иранскими шиитами
05.04.2021 10:23 Ответить
А Оман? А Эмираты?
Все? любовь прошла - завяли помидоры?
05.04.2021 10:28 Ответить
Ночью очередной военный Boeing C-17 Globemaster привёз из Rammstein чутка военторга в Киев.

Катар - наш ключовий партнер в Арабському світі. Працюємо над активізацією економічного співробітництва, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9287

Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самоелты НАТО.

https://vidos.top/ru/v/1815751
05.04.2021 10:33 Ответить
партнер кажете-
"https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 5 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2017 года ряд арабских стран - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD Бахрейн , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Саудовская Аравия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B Объединённые Арабские Эмираты , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82 Египет , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD Йемен (сторонники https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B8,_%D0%90%D0%B1%D0%B4-%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80 Хади ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F Ливия (временное правительство) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%8B Мальдивы , позднее к ним присоединились https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Мавритания и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Коморские острова - объявили о разрыве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F дипломатических отношений с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80 Катаром https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81#cite_note-3 [3] , объяснив это поддержкой эмиратом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC терроризма и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордания и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявил о принятии серии жёстких мер, в числе которых прекращение морского и воздушного сообщения, ограничение банковских операций, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 высылка дипломатов и подданных Катара."
05.04.2021 10:34 Ответить
херня, эти видосики колыван для лохов выставляет
05.04.2021 11:33 Ответить
Фактически, президент Украины используется группой олигархов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины, их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций".
05.04.2021 10:36 Ответить
характерно, що тендітну Зелю Імператрицю, згідно придворного етикету, обережно під ручку, на трапі супроводжує її офіційний фаворит та опікун Олен-а
05.04.2021 10:42 Ответить
Яка там погода у Катарі?Цунамі не передбачається?
05.04.2021 10:43 Ответить
Ти як https://www.youtube.com/watch?v=wbdM1fO2QZg у воду дивився...
08.04.2021 08:26 Ответить
И это правильно!!!!
05.04.2021 10:43 Ответить
А як же Оман? Що він вже не ключовий?
05.04.2021 10:47 Ответить
Уверен, что визит в Катар был определен сразу после доклада Хомчака о ситуации на границах с рашей - в Белоруссии, в АР Крым, в Лугандоне. Не зря одна звезда из зеленой шпаны вдруг захотела "свалить из страны", а главковерх вдруг резко захотел махнуть в Катар с супругой. Видимо на границе идут хорошо. И наличие и развертывание рашистких войск в боевые порядки, занятие окопов в серой зоне, сданных главковерхом путлеровским войскам и развертывание полевых госпиталей - все брехня. На самом деле, думаю, они понимают, что страна и народ им до лампочки. Им надо свое сохранить и в теплых странах погреться. Пока народ кровью истечет, защищая свою землю. Слава Украине! Смерь ворогам! ЗЕЛЕНУ ШПАНУ - ГЕТЬ!
05.04.2021 10:48 Ответить
Семён ну ты ж не знаешь всего, вдруг там опять патрушев???
05.04.2021 10:53 Ответить
а я думал шо наши ключевые партнёры ЕС и США! а оказуется Катар.... про.зділось щось у датському князівстві.....
насколько я помню ранее заступнык кулебы говорил шо наш гарант собирался в турне по странам Юго-Восточной Азии, а его вдруг опять занесло в арабский мир.... шо там салом намазано чи ковбасу домашню дають???
05.04.2021 10:52 Ответить
Там, на морском песочке я Марусю в...(песня)
05.04.2021 11:07 Ответить
не Марусю а Ленку... а может Йулю Мендель....
05.04.2021 11:15 Ответить
А сколько еще в Африке осталось племен без прямого авиасообщения... Вобщем, работы непочатый край.
05.04.2021 11:04 Ответить
кроме Омана и Катара нас уже никуда не приглашают?
05.04.2021 11:07 Ответить
Членограй отдыхает на корабельной сомне , курит айкосы и бабадакает,
а лохам передают картинки и пииветы
05.04.2021 11:31 Ответить
Цікаво, як український президент використовує надані йому народом України права і привілеї! Як тільки йому засвербіло в дупі він гукає «запрягай лашадєй» і відбиває телеграми вже з «повітря» по дорозі і своїм, що барін поїхав з офіційним візитом, і приймаючій стороні, що мол приймайте. При чому, залишена на «господарстві» і навчена поїздкою в Оман Мєндєль (пам'ятаєте як вона недолуго відмазувати шефа?) видає бидлу народу «тємку» про рюзьгє язіка в Україні щоб було про що поталякати поки барін грає дурня і відпочиває за державний рахунок. Звісно, що в Європі таке не пройшло б, тому і катається він до арабів. Який дивний в Україні нарід! Вау!
05.04.2021 11:38 Ответить
... а може його просто як кур'єра використовують? І таке можливо! Я б так і робив би)
05.04.2021 11:40 Ответить
Белінгкет на обрії, вже вушка наставив - пора рвать когті...
05.04.2021 12:00 Ответить
Сколько бабла привез в офшор .а утырок маланский?
05.04.2021 12:02 Ответить
хоть шавухи потрескает на шарика а то киоск у атб на ремонте или закрыли......на самандрике за шавушкой
05.04.2021 13:08 Ответить
Все СМИ кричат о предстоящем вторжением России, а это чмо (главнокомандующий) поехало в турпоездку.
05.04.2021 13:15 Ответить
всё верно.
06.04.2021 03:10 Ответить
Если придется валить отсюда, то Катар более перспективное место чем Ростов.
08.04.2021 08:50 Ответить
 
 