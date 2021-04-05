Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно"
Анатолий Гриценко призвал украинские власти провести перевыборы в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.
Об этом заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.
"Бандит Янукович под давлением общественности согласился на перевыборы в 5-ти округах, где в 2012 происходил шабаш, подобный Прикарпатью-2021. Напоминаю Зеленскому и молодой Зе-команде. Потому что ТАК побеждать - унизительно. Для Вас всех, для Зеленского и, главное, для страны унизительно. Убедите вождя / гаранта - и проведите в 87-м округе перевыборы. Да, Вы можете не получить мандат, но и не получите пренебрежения", - заявил Гриценко.
Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
що за маячня ?
Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
И если по твоему Гриценко убивал армию, то логично начать с человека, который поставил его на эту должность. И по конституции , это не премьерминистр, а главнокомандующий , президент. Давай тогда с Юща начинать. Будет логично.
Поэтому, со всем моим уважением, эмоции твои мне понятны, но ..., останусь при своем мнении.
тому досі нікуди не приткнувся...
Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самолеты НАТО.
