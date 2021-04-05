Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно"

Анатолий Гриценко призвал украинские власти провести перевыборы в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Бандит Янукович под давлением общественности согласился на перевыборы в 5-ти округах, где в 2012 происходил шабаш, подобный Прикарпатью-2021. Напоминаю Зеленскому и молодой Зе-команде. Потому что ТАК побеждать - унизительно. Для Вас всех, для Зеленского и, главное, для страны унизительно. Убедите вождя / гаранта - и проведите в 87-м округе перевыборы. Да, Вы можете не получить мандат, но и не получите пренебрежения", - заявил Гриценко.

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).