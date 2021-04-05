РУС
4 205 34

Гриценко призвал Зеленского провести перевыборы в 87-м округе на Прикарпатье: "Так побеждать - унизительно"

Анатолий Гриценко призвал украинские власти провести перевыборы в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области.

Об этом заявил экс-министр обороны Анатолий Гриценко, передает Цензор.НЕТ.

"Бандит Янукович под давлением общественности согласился на перевыборы в 5-ти округах, где в 2012 происходил шабаш, подобный Прикарпатью-2021. Напоминаю Зеленскому и молодой Зе-команде. Потому что ТАК побеждать - унизительно. Для Вас всех, для Зеленского и, главное, для страны унизительно. Убедите вождя / гаранта - и проведите в 87-м округе перевыборы. Да, Вы можете не получить мандат, но и не получите пренебрежения", - заявил Гриценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках победу на довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Автор: 

выборы (24773) Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (21598) Ивано-Франковская область (945) досрочные выборы (127) Слуга народа (2654)
05.04.2021 10:08 Ответить
эта гнида убивала нашу Армию при полной поддержки и защите Януковоща и Тимашонки.. Ненавижу!
05.04.2021 10:09 Ответить
полковник панталоне имеет слово молвить сцарю
05.04.2021 10:04 Ответить
полковник панталоне имеет слово молвить сцарю
05.04.2021 10:04 Ответить
05.04.2021 10:08 Ответить
Сывочолому и его зграе нужно с максимальной благодарностью чистить тухли Анатолию Степановичу. Если бы этот глубоко порядочный, но, к сожалению, недалёкий и амбициозный человек, снял свою кандидатуру, то не видать сонцесяйному второго тура. И страну бы он сейчас не колотил, пытаясь вернуться к корыту
05.04.2021 10:13 Ответить
що за маячня ?
05.04.2021 10:17 Ответить
Поместье, "честного", ни разу не вора, полковника Грицвцуева на Дамбе в Конче-Заспе. Наколядовал Онотоле

05.04.2021 10:21 Ответить
із нафталіна голос раздайоцца..?
05.04.2021 10:05 Ответить
Интересно почему другая нафталиновая принцесса помалкивает.? Сто пудов хитрая Жулька что-то знает. Как и мы знаем как она с В.В. ***** хороводила. И Грузия сливала.
05.04.2021 10:12 Ответить
А где угодливо выгнутый позвоночник? А где бокал с шампанским? Где рыговская гоп-компания?
05.04.2021 10:15 Ответить
05.04.2021 12:22 Ответить
жюльЦІ ЗНАДОБИТЬСЯ ГОЛОС ВІРАСТЮКА В КОАЛІЦІЇ З ЗЕ
05.04.2021 10:15 Ответить
ну, конкурс на губєрнаторство юго-западного фєдєрального округа Вона програла в хла вже двічі - хоч і не факт, що не спробує втретє
05.04.2021 10:29 Ответить
https://twitter.com/PrytSLU

https://twitter.com/PrytSLU РuŦyƛA-С https://twitter.com/PrytSLU @PrytSLU https://twitter.com/PrytSLU/status/1379011662695563265 4 мин

Тимошенко **** про умови для створення кААліції:
"..так звані реформи, як-то освітня, охорони здоров'я, земельні відносини, які впроваджувалися всі останні роки на замовлення ззовні, треба зупинити...."
05.04.2021 13:09 Ответить
толя от не пиз...кай, бо і тобі пришиють статтю,згадаймо розпродаж майна за часів твого міністерства. ти стіки топив для цього, то диви доля семена чекатиме
05.04.2021 10:05 Ответить
Научил осла в шахматы играть?
05.04.2021 10:06 Ответить
Чтобы вспомнили?
05.04.2021 10:06 Ответить
Унизительно в 21 веке мухлевать внаглую и безнаказанно.Посадки за вбросы нужны для хитросделанных.Только судов в Украине дефакто нет.
05.04.2021 10:06 Ответить
ложь - признак дьявола. Лживые результаты выборов несут за собой развал государств и малых, и немалых.
05.04.2021 10:15 Ответить
пока будут хетьмані за владу дратися путін прийде вибори проведе.
05.04.2021 10:08 Ответить
А вернуться в Украину и заняться обороной страны не надо. Еще один "великиц" политик и полководец.
05.04.2021 10:09 Ответить
эта гнида убивала нашу Армию при полной поддержки и защите Януковоща и Тимашонки.. Ненавижу!
05.04.2021 10:09 Ответить
А вот здесь не согласен. Помнишь как при Ющенко Янык с помощью тогдашнего министра МВД Цушко госпереворот пытались сделать? Тогда Гриценко откровенно, в глаза сказал Яныку, что бы тот и не пытался. Иначе будет иметь дело с армией. После этого Янык всрався и пошел на перевыборы. После чего премьером стала Тимошенко , а Луценко опять министром МВД.
И если по твоему Гриценко убивал армию, то логично начать с человека, который поставил его на эту должность. И по конституции , это не премьерминистр, а главнокомандующий , президент. Давай тогда с Юща начинать. Будет логично.
05.04.2021 10:55 Ответить
был громкий скандал, по поводу разпродажи военного имущества и уничтожения военных частей при Гриценко, и в Раде была создана ВСК.. но неожиданно Тимошонка и Януковощ стали на защиту Гриценка и работу ВСК тихо замяли..
05.04.2021 11:05 Ответить
То, что вооружение продавалось при мо Гриценко, несомненно. Но извини меня. Винить в этом Гриценко? Наверное надо начинать с людей, которые его на эту должность назначили( президент, Верховна рада, и правящая коалиция). Ну при всем своем желании, не мог Гриценко самовольно все распродать и украсть. Тут без сообщников в лице президента, премьер министра, правящей коалиции в ВР не обойтись. Опять же куда СБУ, то бишь Наливайченко смотрел, гу внешней разведки?
Поэтому, со всем моим уважением, эмоции твои мне понятны, но ..., останусь при своем мнении.
05.04.2021 11:37 Ответить
При Гриценко реализация была а) в начале через фонд госимущества, б) через фонд при МО которым рулил замминистра Кредисов-аферист и мошенник, подельник Гриценко, которому Гриценко лично выдал неограниченную доверенность, в) последние полгода через департамент..
05.04.2021 11:54 Ответить
показать весь комментарий
а це маленьке ***** заявить "а що я? та там все ЦВК і суди, туди і звертайтесь"
05.04.2021 10:12 Ответить
Панталоний ооочень рассчитывал, шо с победой Коломойского, Панталония усадят в теплое кресло и дадут мешок с грішми. Но, не сложилось, теперь полковник таким образом выражает обиду...
05.04.2021 10:12 Ответить
Гриценко навряд "на утриманні" Бєні..
тому досі нікуди не приткнувся...
05.04.2021 10:16 Ответить
Скрее не на "прикорме" у Бени, но все написанное, от этого не мененяет существа дела. И то, что расчитывал на участие в "молодой власти", на правах "опытного политика и военначальника" не вызывает сомнений.
05.04.2021 10:57 Ответить
Тепер ми з Льошою Арестовичем , в одній президентській команді - Василь Вірастюк .

05.04.2021 10:25 Ответить
Откуда взято, что бандит зеленский согласится на перевыборы...Что за бред. Это - тренировка к выборам в Раду и следующим президентским выборам. И да, зеленский - это и есть унизительно. Нельзя свинью сделать более свиньей, чем она есть. То же верно и по отношению к зеленскому.
05.04.2021 10:27 Ответить
этот мерзский чмошник - Грицько, даже Зеленому не вправе что то советовать. можно смело посылать нах.
05.04.2021 10:30 Ответить
Ночью очередной военный Boeing C-17 Globemaster привёз из Rammstein чутка военторга в Киев.
Гриценко закликав Зеленського провести перевибори у 87-му окрузі на Прикарпатті: "Так перемагати - принизливо" - Цензор.НЕТ 3397

Украинский тепловоз тянет американскую военную технику (абрамсы, страйкеры, заправщики). Зеленский открыл небо для авиации НАТО, с базы Рамштайн к нам прибывают самолеты НАТО.

https://vidos.top/ru/v/1815751
05.04.2021 10:35 Ответить
Ходи ослом тольян! Коней ви пропили.
05.04.2021 10:46 Ответить
 
 