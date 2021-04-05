В 2021 году в Конституцию внесут изменения в части децентрализации, - министр Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Действительно, чтобы завершить этот этап реформы, нам необходимо внести изменения в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую вхожу и я. Поэтому в этом году такие изменения тоже запланированы. Наш план - принять все в этом году: два закона и изменения в Конституцию. После этого уже можно будет говорить о принятии закона "О префектах" и об обсуждении необходимости закона "О столице", - сказал Чернышов.

Что касается других законодательных актов, которые необходимы для реализации реформы децентрализации, в частности, "О местных государственных администрациях" и "О местном самоуправлении", министр отметил, что принятие новых редакций этих двух законов и обеспечит окончательное урегулирование всех вопросов, в частности, полномочий на местах.

"Это должно быть в ближайшее время. С нашей стороны законопроекты разработаны, обсуждены, прошли соответствующие консультации и слушания с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. В этом году все эти вопросы должны закрыть", - подчеркнул Чернышов.

