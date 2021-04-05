РУС
В 2021 году в Конституцию внесут изменения в части децентрализации, - министр Чернышов

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов считает, что изменения в Конституцию в части децентрализации будут приняты в 2021 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Действительно, чтобы завершить этот этап реформы, нам необходимо внести изменения в Конституцию. Над этим работает специальная рабочая группа при Офисе президента, в которую вхожу и я. Поэтому в этом году такие изменения тоже запланированы. Наш план - принять все в этом году: два закона и изменения в Конституцию. После этого уже можно будет говорить о принятии закона "О префектах" и об обсуждении необходимости закона "О столице", - сказал Чернышов.

Что касается других законодательных актов, которые необходимы для реализации реформы децентрализации, в частности, "О местных государственных администрациях" и "О местном самоуправлении", министр отметил, что принятие новых редакций этих двух законов и обеспечит окончательное урегулирование всех вопросов, в частности, полномочий на местах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет, чтобы ОП, Рада и Кабмин переехали из Киева в регионы, - Немчинов

"Это должно быть в ближайшее время. С нашей стороны законопроекты разработаны, обсуждены, прошли соответствующие консультации и слушания с органами местного самоуправления, профильными ассоциациями. В этом году все эти вопросы должны закрыть", - подчеркнул Чернышов.

Также читайте: Рассчитываем на принятие в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации до конца сессии, - "слуга народа" Корниенко

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 12 марта председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада ожидает, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время подаст законопроект о внесении изменений в Конструкцию в части децентрализации.

уберіть із статті 10 слово русский язьік!
05.04.2021 10:29 Ответить
Нема вазеленським віри. Федералізацію протягують по команді фуйла.
05.04.2021 10:35 Ответить
Як протягли і розпродаж землі.
05.04.2021 10:38 Ответить
Є ризик ,що децентралізація перетвориться в федералізацію !!!)))
05.04.2021 11:17 Ответить
Чем плоха "старая" редакция ? Единственно ,что важно,это запретить местным органам власти заниматься политикой. Для этого есть Верховная Рада. Крыши ,транспорт ,торговля ,медицина и прочее ,а политика тока для Вирастюка.
05.04.2021 11:17 Ответить
и под это они парализовали Конституционный суд---будут протаскивать свое антиукраинское видение.
05.04.2021 22:28 Ответить
 
 