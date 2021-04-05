"Космические" цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн

В понедельник утром цены на такси в Киеве резко выросли, так как с сегодняшнего дня пользоваться общественным транспортом можно только по спецпропускам.

Как известно, 5 апреля в Киеве ввели строгие ограничения для метрополитена и всего наземного общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы). Пользоваться ими теперь могут только владельцы специальных пропусков — работники критически важной для города инфраструктуры. Но даже такие пассажиры должны занимать в салоне не более 50% от технической вместимости транспорта.

Данные сервисов для аренды такси Uklon, Bolt и Uber свидетельствуют, что цены заметно выросли из-за повышенного спроса. Например, поездка от метро Почайна до Майдана Независимости обойдется не менее чем в 200 грн, c Позняков до Контрактовой площади — дороже 400 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот — от 250 грн. При этом вызвать такси сейчас сложно, так как машин не хватает.





При этом в соцсетях публикуют и более серьезные ценники.

"Такой себе локдаун... А таксисты сейчас наверное вообще, развозя людей одной рукой, второй рукой листают авториа, чтоб уже завтра прикупить себе мерсик какой-то, вместо ланоса", - написал один из пользователей соцсети Facebook Андрей Коробкин и выложил соответствующий скрин.

Другой пользователь соцсети поделился такими данными:

Вместе с тем, следует отметить, что после часа пик цены на такси немного снизились, однако по-прежнему наблюдается повышенный спрос.

Из пригорода службы такси выставляют стоимость в районе тысячи гривен и больше.

Напомним, ранее КГГА обнародовала инструкцию для тех, кому нужно получить спецпропуск на время локдауна в Киеве.

Согласно этим правилам, получить такой пропуск в КГГА могут только представители предприятий организованно, заявки от отдельных физлиц не принимаются. Действует спецпропуск только в том случае, если его обладатель будет в маске, оплатит проезд и предъявит один из таких документов: служебное удостоверение, паспорт, водительское удостоверение

Для получения спецпропусков руководители предприятий должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж).

Без спецпропусков могут ездить: призывники срочной службы (но в масках), если с собой у них есть повестка и удостоверение личности; сотрудники ГСЧС и Нацполиции (при наличии служебного удостоверения и маски).

Маршрутки также должны ездить только по спецпропускам. Соответствующее упоминание о "частных компаниях, обслуживающих городские маршруты" в Киеве и пригороде есть в протоколе КГГА.