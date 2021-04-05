РУС
"Космические" цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн

В понедельник утром цены на такси в Киеве резко выросли, так как с сегодняшнего дня пользоваться общественным транспортом можно только по спецпропускам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Как известно, 5 апреля в Киеве ввели строгие ограничения для метрополитена и всего наземного общественного транспорта (трамваи, троллейбусы, автобусы). Пользоваться ими теперь могут только владельцы специальных пропусков — работники критически важной для города инфраструктуры. Но даже такие пассажиры должны занимать в салоне не более 50% от технической вместимости транспорта.

Данные сервисов для аренды такси Uklon, Bolt и Uber свидетельствуют, что цены заметно выросли из-за повышенного спроса. Например, поездка от метро Почайна до Майдана Независимости обойдется не менее чем в 200 грн, c Позняков до Контрактовой площади — дороже 400 грн, а от станции метро Васильковская до Золотых ворот — от 250 грн. При этом вызвать такси сейчас сложно, так как машин не хватает.

Космические цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн 01
Космические цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн 02

При этом в соцсетях публикуют и более серьезные ценники.

"Такой себе локдаун... А таксисты сейчас наверное вообще, развозя людей одной рукой, второй рукой листают авториа, чтоб уже завтра прикупить себе мерсик какой-то, вместо ланоса", - написал один из пользователей соцсети Facebook Андрей Коробкин и выложил соответствующий скрин. 

Космические цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня в Киеве вводится жесткий карантин: новые правила

Другой пользователь соцсети поделился такими данными:

Космические цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн 04

Вместе с тем, следует отметить, что после часа пик цены на такси немного снизились, однако по-прежнему наблюдается повышенный спрос.

Космические цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн 05

Из пригорода службы такси выставляют стоимость в районе тысячи гривен и больше.

Напомним, ранее КГГА обнародовала инструкцию для тех, кому нужно получить спецпропуск на время локдауна в Киеве.

Согласно этим правилам, получить такой пропуск в КГГА могут только представители предприятий организованно, заявки от отдельных физлиц не принимаются. Действует спецпропуск только в том случае, если его обладатель будет в маске, оплатит проезд и предъявит один из таких документов: служебное удостоверение, паспорт, водительское удостоверение

Для получения спецпропусков руководители предприятий должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА (ул. Леонтовича, 6, конференц-зал, 2 этаж).

Без спецпропусков могут ездить: призывники срочной службы (но в масках), если с собой у них есть повестка и удостоверение личности; сотрудники ГСЧС и Нацполиции (при наличии служебного удостоверения и маски).

Маршрутки также должны ездить только по спецпропускам. Соответствующее упоминание о "частных компаниях, обслуживающих городские маршруты" в Киеве и пригороде есть в протоколе КГГА.

карантин (16729) Киев (25994) такси (213) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+17
Людям предлагают отдавать суточный заработок за такси на работу и обратно.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:24 Ответить
+16
Таксисты очень рады карантину - причем же это сами офисы контор такси решили в 3 шкуры драть , конченые думают что так будит всегда типо бабки не закончатся , у населения .... ТВАРИ - цены в 3 раза подымать ...
показать весь комментарий
05.04.2021 10:30 Ответить
+14
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 9317
показать весь комментарий
05.04.2021 10:43 Ответить
Людям предлагают отдавать суточный заработок за такси на работу и обратно.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:24 Ответить
Нічого собі у вас добовий заробіток, 1800 грн.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:46 Ответить
для тебе 40 тис грн якась космічна зарплатня?
показать весь комментарий
06.04.2021 11:37 Ответить
Не всі ж в Києві живуть. В невеликих містах і селах 10 тис це велика зарплата.
показать весь комментарий
06.04.2021 12:05 Ответить
сделайте оплату картой
показать весь комментарий
05.04.2021 10:25 Ответить
А где счас не картой? В Убере, Уклоне, или (извините) в Болт?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:44 Ответить
Какой же мудофель пользуется болтом, убером и уклоном?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:25 Ответить
Не мудофели чем пользуются,маршрутками?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:57 Ответить
Так куча диспетчерских. На любой вкус и цвет. Даже Элит дешевле, чем эти говновозы
показать весь комментарий
05.04.2021 11:17 Ответить
у Києві немає ніякої "Почайной" - є метро "Почайна", і це іменник
показать весь комментарий
05.04.2021 10:26 Ответить
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза

На дерьме сметану собираем? (с)
показать весь комментарий
05.04.2021 10:28 Ответить
_Совесть? Не, не слышали. Не смешите. Как с видеокартами: ипанутые майнеры раскупают и цены теперь просто космос, хер купишь вместо сгоревшей из-за больных психов.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:29 Ответить
"совесть" - это агитация в пользу бедных. купи машину и не плати таксистам ни копейки
показать весь комментарий
06.04.2021 11:38 Ответить
Таксисты очень рады карантину - причем же это сами офисы контор такси решили в 3 шкуры драть , конченые думают что так будит всегда типо бабки не закончатся , у населения .... ТВАРИ - цены в 3 раза подымать ...
показать весь комментарий
05.04.2021 10:30 Ответить
В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 9317
показать весь комментарий
05.04.2021 10:43 Ответить
Шашечки бомбіли завжди виручать.

В первый день жесткого карантина в Киеве цены на такси взлетели в 2-3 раза - Цензор.НЕТ 6287
показать весь комментарий
05.04.2021 10:31 Ответить
Осталось -- запретить ездить на личном транспорте --

только можно будет ездить при наличии пропуска, приобретенном
за деньги у МЭРа.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:54 Ответить
Ага, мечта земразей переложить ответственность за все что происходит в стране на мэров.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:01 Ответить
обрали у 2019? ЖеріТЄ
показать весь комментарий
05.04.2021 12:25 Ответить
К этому всё и идёт.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:20 Ответить
не заважайте розпилу - тихо будь, бо локдаун!
показать весь комментарий
05.04.2021 11:16 Ответить
Намахалово это основной тип деятельности .
Под праздники в одних странах цены снижают, а у нас поднимают.
Полюби ближнего
показать весь комментарий
05.04.2021 11:22 Ответить
це рузьгє мір - він такий....
показать весь комментарий
05.04.2021 12:25 Ответить
привет лохам от Гандона-Членограя
показать весь комментарий
05.04.2021 11:29 Ответить
Эээ. А как быть тем, кто не "работники критически важной для города инфраструктуры"? В Киеве все работают максимум за километр-два от дома, чтоб дойти пешком или получают от 30 тысяч гривен, чтоб в день вывалить тысячу на проезд туда-обратно и еще на остаток как-то выжить?
показать весь комментарий
05.04.2021 11:44 Ответить
Чем таксисты отличаются от мародёров?
показать весь комментарий
05.04.2021 11:50 Ответить
тим що ти отримуєш від них послуги
мародери послуг нікому не надають

"Р" - "Різниця"
показать весь комментарий
05.04.2021 12:27 Ответить
В такой ситуации нужно просто подделать спецпропуск...печать можно яйцом окатать ..остальное на цветном принтере
показать весь комментарий
05.04.2021 11:56 Ответить
А чем компании производящие и продающие маски, медпрепараты не являются мародерами?
показать весь комментарий
05.04.2021 11:57 Ответить
Спасибо зеленому ***** никто не сказал
показать весь комментарий
05.04.2021 12:23 Ответить
А что мешает писателям скачать любое приложение такси и вперед,листать авто риа в поисках "мерсика"?В чужой руке всегда хер толще,умники.Автор статьи,если хочет быть объективным должен писать каждый день,сегодня такси в Киеве в пять раз дешевле чем в Европе,сегодня в семь.А вот локдаун,или там снегопад,вот тут наступит его звездный час-сегодня такси в Киеве только в два раза дешевле европейского.Машины у нас дороже,чем в Европе,запчасти дороже,горючее плюс минус такое же. 400 гривен-это 13 евро,далеко вы в Лондоне на эти бабки уедете?Подкачать колесо 10 лет назад стоило 25 копеек,а сегодня 5 гривен,что,воздух подорожал?Вот в условиях повышенного спроса и появляются цены,приближающиеся к реальным.А как таксисты выживают в остальное время,никого не факает. Я работаю на своей тачке,могу отдохнуть,если устал,а наемные водилы в убер,болт и т.д. работают 6 дней в неделю по 12 часов в условиях переполненного города,думаете легко?Попробуйте сами.Ладно,кто хотел понять,тот понял,а хейтеров все равно не вразумить.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:00 Ответить
ПНХ, пожалуйста.

Спасибо.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:13 Ответить
Ты хочешь чтобы я проникся вашими таксистскими проблемами и каждый день отдавал вам свою зарплату потому что вам трудно? Или ты хочешь, прокимаривши пол дня в машине, отбить дневную зарплату за одну поездку со мной? Поездил я с вами ... и купил себе бэху, так гораздо дешевле ... Наши таксисты не раз, а точнее всегда, доказывали свою асоциальность и алчность, при любых обстоятельствах действуя по принципу - чем хуже ситуация у потенциального клиента, тем лучше им, за очень, ну очень редким исключением, даже и не могу вспомнить какой то случай ихней гуманности.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:11 Ответить
Я тебя не знаю,и ничего от тебя не хочу.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:40 Ответить
Пешком ходите, может ковидобесие на свежем воздухе порассосёцца малость.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:45 Ответить
Такси - это не машина, таксисты - это не люди.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:50 Ответить
А навіщо всм у Київ пхатися? Моя організація працює на 70 % віддалено. Моожно з будь-якої точки. Менеджери усі їдуть в Київ мабудь.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:56 Ответить
Тебе стены поштукатурить? Удалённо. Без смс и регистрации.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:56 Ответить
Я мешкаю у маленькому місті, і у Київ бо поїхав тільки на суттєве підвищення зп, рази у 1,5 -2. В маленькому місті життя спокійне і безпечне. А стіни ми самі пощекатурили.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:32 Ответить
спокійне і тупе що не компенсується навіть можливостями інтернету, бо людина істота соціальна, і мімікрірує під оточуючих.
показать весь комментарий
06.04.2021 11:42 Ответить
Кого вините за локдаун? холили бы в масках, не устраивали свадьбы собачьи и пир во время чумы, покатались на лыжах, позагорали в Турции, Мальдивах, теперь платите ща это. Назаражали людей своим дебильным отношением к вирусу, а теперь пусть такксисты с вас дерут три шкуры, уроды тупопылые. Заслужили здохнуть, винить можете только себя. Кличко не виноват, что у киевлян мозгов епт.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:08 Ответить
А вот и свидетели касты огроменной полезности бесполезных намордников подтянулися.
А мы их локдауном шоп пешком ходили
показать весь комментарий
05.04.2021 14:35 Ответить
Кабы ж только у киевлян. Вот я с утра в скотовозке еду - треть без масок, а сама скотовозка через пару остановок забивается под завязку стоячими местами. В офисе я один в маске, как дурак, все остальные забили. И я не в Киеве живу.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:50 Ответить
учитывая, что проезд в такси "обилечивается" так же как и в маршрутках, то с уплатой налогов с "заработанного" у них тоже всё ОК
показать весь комментарий
05.04.2021 15:34 Ответить
Никогда шакалье племя, под названием таксисты, не вызывало у меня уважение, никогда. Эти падальщики, как и все "социальные" службы используют любой повод чтобы сверх всяких разумных обоснований обобрать гражданина не зависимо от обстоятельств побудивших воспользоваться ихней услугой - горе у человека, радость, катаклизм ... Им как похоронному бюро, чем горестнее человеку тем радостнее им, и гореть им в аду сразу же следом за попами. Аминь.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:48 Ответить
Мда. Наварились на людській біді. По факту потрібно "перевірити" самі хитрозаді служби. Н а відповідність дотримання законодавства. Вони ж в ТРИ рази і більше підняли також по закону.
Аналогічно "бариги-падальщики" скупили маски по 2-3 грн та продавали по 25 грн.
Держава повинна жорстко карати таких "підприємців". Якщо фірма з кіпру, маршалових островів - заборона бізнесу в Україні. Гнати в шию на "родіну" - там возіть.
Антимонопольний комітет повинен розібратись з цими "людьми". Максимально жорстко та максимально швидко. Самому одіозному заборона здійснення підприємницької діяльності
показать весь комментарий
06.04.2021 10:26 Ответить
 
 