РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9286 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 981 24

Массовое тестирование на COVID-19 стартует в Англии: Каждый сможет сдавать тест дважды в неделю

Массовое тестирование на COVID-19 стартует в Англии: Каждый сможет сдавать тест дважды в неделю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что каждый в Англии сможет сдавать тест на COVID-19 два раза в неделю в рамках новой кампании по отслеживанию пандемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам премьер-министра, новая программа массовых испытаний разорвет цепочку передач и выявит случаи без симптомов.

"Поскольку мы продолжаем добиваться значительного прогресса в нашей программе вакцинации и в нашей дорожной карте осторожного ослабления ограничений, регулярное быстрое тестирование становится еще более важным, чтобы убедиться, что эти усилия не непрасны", - отметил Джонсон.

Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар сказал, что тесты будут делать дома или на предприятиях, либо их можно будет найти в аптеках или испытательных центрах.

Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Британский премьер Джонсон сделал прививку вакциной AstraZeneca. ФОТО

Автор: 

Великобритания (5091) карантин (16729) тестирование (497) Джонсон_Борис (506) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
где-то рассмеялся министр Степанов
показать весь комментарий
05.04.2021 10:49 Ответить
+4
Как так, Министр здравоохранения Англии останется без куртки ?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:48 Ответить
+2
Гайда до Англії!
показать весь комментарий
05.04.2021 10:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как так, Министр здравоохранения Англии останется без куртки ?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:48 Ответить
где-то рассмеялся министр Степанов
показать весь комментарий
05.04.2021 10:49 Ответить
Гайда до Англії!
показать весь комментарий
05.04.2021 10:50 Ответить
После Украины тебе там может не понравиться. Очень специфическая страна.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:54 Ответить
Знайомий уже понад 20років там. Назад не збирається.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:11 Ответить
У меня тоже там и знакомые и друзья. Но это кому как - там много даже мелких бытовых моментов, которые у нас просто немыслимы.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:15 Ответить
а может нам на время их премьера?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:55 Ответить
Нам їхніх виборців які обрали такого прем"єра.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:00 Ответить
кстати, это не фейк шо И. Маск сдал 4 теста и в 50% случаев "заболел"?
или изобрели уже норм. тесты?
так просто нафиг надо они если вероятность 50%?
плюс и маски эти походу до ср*ки, толку то если их, ну, у нас носят неделями а менять надо после двух часов.
или блин в супермаркетах продавцам дают 4 маски на день?
показать весь комментарий
05.04.2021 10:52 Ответить
В різних лабораторіях різні результати, кому треба інший результат - перездають. Всі раді, особливо Степанов.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:05 Ответить
ну так раді всі крім Стебанова та людей шо 16600 платять за тест.
виробники тестів - раді аж не можна сказати як))
показать весь комментарий
05.04.2021 11:33 Ответить
Про людей то я так, хоч вибір в декого є, а Степанову чому не радіти - в пальті вже жарко?
показать весь комментарий
05.04.2021 12:41 Ответить
я чет так и не особо верю шо он такое сотворил - ибо когда у него в ведостве полтыщи поциентов вна сутки прощаются с жизнью.... ну лично я бы не рисковал такую куртку, шо даже по ее виду - говно, покупать то.. просто у кого-то может найтись час та натхнення, а куртка это ж не бронежилет.
кстати, любой броник не спасает от перелома ребер, а если в него влетит 12.7, то толку с того шо даже бы и смог защитить, если от даже пистолетной пули остается не совсем хорошее настроение..... если шо = шучу и т.д.)
просто шоб Стебанов не обосрался то....
показать весь комментарий
05.04.2021 13:23 Ответить
А кто будет докапываться, от чего там на самом деле умер? Главное - тест есть. Да, не спасли - болезнь такая. И ничо, шо сердце, например, надо было подремонтировать еще несколько лет назад, а у государства денег нет, и у пациентов по 4-5 тыщ долларов не всегда найдется.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:49 Ответить
ясно шо так. но блин, давайте напр. вспомним тут крики дураков у которых "3-тья экономика Европы была", я бы лично их.... извиняюсь, но был Олег Блохин(не тот) - позавидавал бы.
бо быть кретинами у которых сотни тыщ ракет и танков вна год = то шо они, козлы, не радовались когда "достали" "борщевой" набор..... сорри.. дебилы же, причем их деже Аристотель назвал бы шо они тупо безнадежные.... хотя, с одной стороны.... я хоть и не дед, но в принципе, 20-5 лет вспомпнить -.... хоть и говно, но...... тогда и пиво было как минимум.... мммм, вкус был реально отличным.... хотя совок и ненавижу. кстати, та и видим шо совок любят - ра роки воно забува ется.
ну реально - я даже забыл за 20 лет, но ведь помню "автоматы" с соком. да, реально помню чо
но сок - говно как и совок. Антиколорадос пиисал шо видел производство кал. басы..... и больше ее не ел и даже не кушал
показать весь комментарий
05.04.2021 14:20 Ответить
кстати, мужик, а вы в курсе шо тому же Илону выложить хоть миллион за тест - как Путину раз в бункере похавать икры?
так просто вспомнил шо Илон далеко не миллионер...
показать весь комментарий
05.04.2021 11:45 Ответить
здать тест везде бесплатно... у нас за деньги..., даже на экспресс тест, который у нас якобы бесплатно, придумали направления от семейника..., просто так не сделаешь, или платить нужно... - идиотизм процветает.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:54 Ответить
не знаю, как там у них в англии, а тут бесплатный (при наличии е-card) экспресс-тест мож каждый день делать, хочь на дорожных пунктах без предзаписи, хоть в аптеках по выбранному в сети месту и времени. но чё-то по любому не меньше 3 тыщ в день стабильно новых прибавляется.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:04 Ответить
тем временем Членограй подзаработал на продаже тестов и укатил отдыхать со своей Шмарой
показать весь комментарий
05.04.2021 11:26 Ответить
пиивет нищим лохам передаёт, говорит, что они смогут весь мир накормить ...
показать весь комментарий
05.04.2021 11:27 Ответить
На ков-тестах и масках медецинских, обнаружены моргеллоны или червяки под микроскопом.Совпадение? Недумаю)) как кисель говорит
показать весь комментарий
05.04.2021 13:43 Ответить
 
 