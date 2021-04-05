Массовое тестирование на COVID-19 стартует в Англии: Каждый сможет сдавать тест дважды в неделю

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что каждый в Англии сможет сдавать тест на COVID-19 два раза в неделю в рамках новой кампании по отслеживанию пандемии.

По словам премьер-министра, новая программа массовых испытаний разорвет цепочку передач и выявит случаи без симптомов.

"Поскольку мы продолжаем добиваться значительного прогресса в нашей программе вакцинации и в нашей дорожной карте осторожного ослабления ограничений, регулярное быстрое тестирование становится еще более важным, чтобы убедиться, что эти усилия не непрасны", - отметил Джонсон.

Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар сказал, что тесты будут делать дома или на предприятиях, либо их можно будет найти в аптеках или испытательных центрах.

Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.

