Массовое тестирование на COVID-19 стартует в Англии: Каждый сможет сдавать тест дважды в неделю
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что каждый в Англии сможет сдавать тест на COVID-19 два раза в неделю в рамках новой кампании по отслеживанию пандемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам премьер-министра, новая программа массовых испытаний разорвет цепочку передач и выявит случаи без симптомов.
"Поскольку мы продолжаем добиваться значительного прогресса в нашей программе вакцинации и в нашей дорожной карте осторожного ослабления ограничений, регулярное быстрое тестирование становится еще более важным, чтобы убедиться, что эти усилия не непрасны", - отметил Джонсон.
Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар сказал, что тесты будут делать дома или на предприятиях, либо их можно будет найти в аптеках или испытательных центрах.
Отмечается, что расширенное тестирование поможет чиновникам здравоохранения отслеживать пандемию, поскольку страна постепенно восстанавливается после строгой четырехмесячной изоляции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или изобрели уже норм. тесты?
так просто нафиг надо они если вероятность 50%?
плюс и маски эти походу до ср*ки, толку то если их, ну, у нас носят неделями а менять надо после двух часов.
или блин в супермаркетах продавцам дают 4 маски на день?
виробники тестів - раді аж не можна сказати як))
кстати, любой броник не спасает от перелома ребер, а если в него влетит 12.7, то толку с того шо даже бы и смог защитить, если от даже пистолетной пули остается не совсем хорошее настроение..... если шо = шучу и т.д.)
просто шоб Стебанов не обосрался то....
бо быть кретинами у которых сотни тыщ ракет и танков вна год = то шо они, козлы, не радовались когда "достали" "борщевой" набор..... сорри.. дебилы же, причем их деже Аристотель назвал бы шо они тупо безнадежные.... хотя, с одной стороны.... я хоть и не дед, но в принципе, 20-5 лет вспомпнить -.... хоть и говно, но...... тогда и пиво было как минимум.... мммм, вкус был реально отличным.... хотя совок и ненавижу. кстати, та и видим шо совок любят - ра роки воно забува ется.
ну реально - я даже забыл за 20 лет, но ведь помню "автоматы" с соком. да, реально помню чо
но сок - говно как и совок. Антиколорадос пиисал шо видел производство кал. басы..... и больше ее не ел и даже не кушал
так просто вспомнил шо Илон далеко не миллионер...