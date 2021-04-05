Эпидзонирование Украины: в Киеве и 20 областях превышен эпидпорог коронавируса, в 22 регионах - уровень госпитализации, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 5 апреля в Киеве и 21 области Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве (117,4 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (91,5), Винницкой (106,4), Волынской (73,5), Днепропетровской (86,0), Донецкой (64,1), Житомирской (116,2), Закарпатской (66,3), Запорожской (73,3), Ивано-Франковской (74,1), Львовской (74,6), Николаевской (111,8), Одесской (76,8), Полтавской (80,4), Ривненской (77,2), Сумской (91,0), Тернопольской (71,9), Харьковской (74,1), Хмельницкой (131,2), Черкасской (89,1), Черновицкой (96,5) и Черниговской (108,1) областях.

При этом, в 21 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. Так, норме соответствуют Винницкая (92,2% при норме 100%), Херсонская (86,5%), Хмельницкая (92,3%) и Черновицкая (95,2%) области. В остальных регионах этот показатель выше нормы. При этом в Киеве он составляет 121,2%, самый худший в Тернопольской области - 206,2%.





