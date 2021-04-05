За последний месяц через одну из реанимаций прошло больше детей с попытками отравлений, чем за весь прошлый год, - детский психиатр Марценковский

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на подростков, почему в стране выросло количество попыток суицида среди школьников.

об этом глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Минздрава, кандидат медицинских наук Игорь Марценковский рассказал в интервью изданию "Гордон".

Психиатр напомнил, что во всех странах мира имел место коллапс систем образования и переход на дистанционное обучение: "Можно дискутировать, насколько сворачивание живого общения повлияло на детей. Но реальная клиническая практика свидетельствует, что для детей с особыми потребностями, с расстройствами психики такое обучение часто имеет негативные последствия. Специалисты видят, что дистанционное обучение оказалось не просто неэффективным, но привело к существенной травматизации, обострению психических расстройств. Это позволяет частично объяснить последствия, с которыми мы уже сталкиваемся. В конце 2020 года опубликовали результаты европейского исследования, которое продемонстрировало весьма существенный рост количества случаев самоповреждений и суицидов среди подростков во всех странах ЕС".

Марценковский отметил, что в последние месяцы врачи-психиатры сталкиваются с лавиной обращений родителей по поводу тяжелых депрессий, самоповреждающего поведения, суицидальных попыток.

"В одном из реанимационных отделений за последний месяц количество детей только с попытками отравлений превысило количество детей, которые прошли через отделение за весь прошлый год. Мы видим сообщения в СМИ об огромном количестве суицидов. Мы имеем такую серьезную проблему и не имеем ресурсов и системы, которая занималась бы их решением. Обращения родителей – это отчаянные попытки найти хоть какую-то помощь", - сообщил он.

По словам врача, встречаются совершенно разные случаи и привел примеры из своей практики: "15-летняя девочка гуляла в компании подростков, ее напоили психотропными препаратами и, когда она была в бессознательном состоянии, изнасиловали, сняли это на видео. Следствием таких событий стало посттравматическое расстройство психики, тяжелая депрессия и панические атаки.

Другой случай – подросток принимал большие дозы препарата, содержащего барбитураты. Откуда взял? У бабушки. Препарат улучшал сон, уменьшал переживания боли, и папа этой девочки, не осознавая, что речь идет о наркотиках, обеспечивал "лекарственным средством" девочку и бабушку. Когда мы узнали о дозах, которые принимал ребенок, это вызвало искреннее удивление, а отец даже не предполагал, что это наркотик".

Марценковский добавил, что несколько лет назад уже была попытка ввести жесткий контроль за оборотом таких препаратов. Но потом началась кампания в защиту бабушек, которые могут остаться без лекарств, и инициатива свернулась. Препараты по-прежнему в свободном обращении. Их принимают пожилые люди, не исключено, какая-то часть из них уже имеет симптомы зависимости. И иногда такие средства попадают к подросткам.

Напомним, по данным Нацполиции Украины с начала 2021 года только в Киеве совершили суицид больше подростков, чем за весь прошлый год. В феврале в разных городах страны произошла череда случаев, когда школьники принимали большие дозы лекарств.

Как сообщалось, 8 марта 16-летняя девушка в Сумах выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата и попала в реанимацию. 2 марта в Ривном 11-летняя девочка попала в реанимацию, выпив 40 таблеток "Парацетамола".

16 февраля в Киевской ОГА сообщили, что в Боярке в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса отравились неизвестными веществами, в результате чего одна девочка скончалась.

Позже в полиции уточнили, что девушки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке "Дротаверин", вернулись в школу и приняли по 40 таблеток каждая.

По факту отравления школьниц начато уголовное производство по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины - доведение до самоубийства несовершеннолетних.