Если ситуация с COVID-19 во Львове будет ухудшаться, то могут закрыть авиа и ж/д сообщение, - Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что другого варианта, чем быть в локдауне, нет. Ситуация с коронавирусом в городе не улучшается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

По его словам, ситуация с коронавирусом в городе неутешительная. 1 112 людей госпитализированы в местные медицинские учреждения.

"Поэтому сейчас другого варианта, чем быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями. Относительно карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - подчеркнул Садовый.

Напомним, ранее в связи с резким увеличением больных COVID-19 и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин во Львове до 12 апреля.

Также читайте: Львов ужесточает карантин: транспорт переходит в режим спецперевозок, детсады - в режим дежурных групп, - Садовый