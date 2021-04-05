Если ситуация с COVID-19 во Львове будет ухудшаться, то могут закрыть авиа и ж/д сообщение, - Садовый
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что другого варианта, чем быть в локдауне, нет. Ситуация с коронавирусом в городе не улучшается.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
По его словам, ситуация с коронавирусом в городе неутешительная. 1 112 людей госпитализированы в местные медицинские учреждения.
"Поэтому сейчас другого варианта, чем быть в локдауне, нет. Важно, чтобы люди понимали сложность ситуации. Сейчас многие пренебрегают карантинными ограничениями. Относительно карантина, то пока все без изменений, но если пойдет ухудшение, то могут закрыть все: и авиа, и железнодорожное сообщение со Львовом", - подчеркнул Садовый.
Напомним, ранее в связи с резким увеличением больных COVID-19 и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин во Львове до 12 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль