Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский

Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами", - отметил Зеленский.

Кроме этого, он уточнил, что это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности.

"Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю", - добавил глава государства.

