Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский
Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами", - отметил Зеленский.
Кроме этого, он уточнил, что это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности.
"Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю", - добавил глава государства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В стране бардак, а его только футбол волнует и пиар..
https://censor.net/ru/news/3257577/esli_tempy_rasprostraneniya_covid19_sohranyatsya_to_uje_cherez_3_mesyatsa_v_ukraine_budet_okolo_9_mln
Как чемпионат мира в Катаре приближается к громкому провалу
18 апреля 2020, 09:24
https://nv.ua/sport/football/chempionat-mira-po-futbolu-minyust-ssha-obvinilo-rossiyu-i-katar-v-podkupe-golosov-fifa-novosti-futbola-50080498.html Коррупционный скандал вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году разгорелся с новой силой и теперь проведение мундиаля в этой стране оказалось под большим вопросом.
В начале апреля этого года министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в подкупе членов ФИФА для получения права провести чемпионат мира по футболу. И если России, по сути, глобально уже ничего не угрожает, поскольку Кубок мира там уже состоялся в 2018 году, то Катар может столкнуться с серьезными проблемами.
Бубочка мля.. , це тобі не КВН ,, чемпіонат світу це серйозно .. .
Який чемпіонат світу, нам Євро 2012 боком виходить дев'ятий рік
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/11/121126_sx_uae_yanukovych Віктор Янукович підпише угоди з керівництвом ОАЕ і Катару
"Повідомляється, що у ході дводенного візиту Віктор Янукович проведе переговори з еміром Катару шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Хамадом бін Джасімом бін Джабером Аль Тані.
Очікується, що за підсумками візиту буде підписано угоду щодо лібералізації візового режиму України з Державою Катар. Крім того, президент України відвідає презентацію українських "Національних проектів" у рамках організованого Держінвестпроектом "роуд-шоу".
Напередодні візиту Віктор Янукович дав інтерв'ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра". У ньому він, зокрема, побажав Катару успішно підготуватися по прийняття у 2022 році фінальної частини Чемпіонату світу з футболу та поділився досвідом України в організації "Євро-2012".
"Візити президента України до ОАЕ та Держави Катар нададуть імпульсу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу з країнами Перської затоки, а також сприятимуть активізації співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, аграрній, науково-технічній та інших галузях, що представляють взаємний інтерес", - цитує агенція УНІАН радника президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука."
Продовольственная безопасность это когда в Украине тысячи тонн зерна стратегических запасов съели мыши и ничего им не стало когда продукты дороже чем в Европе о каком опыте проведения футбольного чемпионата он может поделится
Полный бред и зашквар