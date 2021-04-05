РУС
3 645 78

Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский

Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью катарским СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами", - отметил Зеленский. 

Кроме этого, он уточнил,  что это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности.

"Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю", - добавил глава государства.

Читайте также: Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Зеленский Владимир (21598) Катар (142) футбол (3590) чемпионат (323)
+47
это просто стеб над нашей реальностью и бедами
05.04.2021 11:26 Ответить
+40
В Украине 8-й год война, русские стянули войска к границам и готовятся к вторжению, коронавирус убивает украинцев виду отсутствия прививок и лечения, средний бизнес на грани полного уничтожения.... а это ЗЕленое гауно обсуждает в курортном Катаре организацию у них чемпионата мира по футболу... просто нет слов......................
05.04.2021 11:29 Ответить
+24
Что оно снова приняло?
05.04.2021 11:26 Ответить
05.04.2021 11:26 Ответить
Який на х...мендіаль , Україні достатньо мендельаля !!!))))
05.04.2021 11:40 Ответить
МЕНДЕЛЬ-ПЕНДЕЛЬ-МУНДИАЛЬ-МУДАК-ИШАК
05.04.2021 11:44 Ответить
Україні лише мундіаля не вистачає !!!)))
05.04.2021 11:45 Ответить
между "войной" и "позором" в 2019 вы выбрали "позор"
05.04.2021 11:55 Ответить
вова-шмаркля - недоразвитый с комплексами наполеона..

В стране бардак, а его только футбол волнует и пиар..

https://censor.net/ru/news/3257577/esli_tempy_rasprostraneniya_covid19_sohranyatsya_to_uje_cherez_3_mesyatsa_v_ukraine_budet_okolo_9_mln
05.04.2021 12:18 Ответить
краще б ти не пиз... би
05.04.2021 11:26 Ответить
Война муйня ,головне ..видовища !!!)))
05.04.2021 11:31 Ответить
Зєлєнскій не в курсі, що Україна не проводила чемпіонатів світу з футболу? 😲 Він і в цьому дилетант? Я, до речі, яяадаю, що саме "туристів" з ГРУ кацапії, які відвідали Україну під час Чемпіонату Європи 2012 року провели картографування, закладки сзоронів зі зброєю і вербування майбутніх бойовиків.
05.04.2021 11:33 Ответить
Україна може поділитися досвідом з Катаром для організації чемпіонату світу з футболу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5415
05.04.2021 11:57 Ответить
а лично Зеля может поделиться опытом проведения корпоративов
05.04.2021 11:26 Ответить
05.04.2021 11:26 Ответить
И Остапа понесло!
05.04.2021 11:26 Ответить
Воно геть притрушене... Навіть зедебіли не лайкають.
05.04.2021 11:28 Ответить
Хоть не грозится их всех бомбить. И то уже хорошо.
05.04.2021 11:29 Ответить
как тут лайкать если даже они понимают что Зеля гонит . да и Пороха сюда ни как не притянешь . в общем сидят в засаде копят злобу
05.04.2021 11:31 Ответить
Досвідом 2012, коли ніде не було туалетів?
05.04.2021 11:28 Ответить
И долги до сих пор раздают
05.04.2021 12:33 Ответить
Тоді доведеться за(пере)просити Бориса Колєснікова - саме він на своїх плечах виніс і організував основний тягар Євро2012 в Україні...
05.04.2021 11:29 Ответить
05.04.2021 11:29 Ответить
Зєлєбеня вже виграло війну і подолало епідемію в своїй тупій макітрі, тому можна полетіти в Катар щоб поговорити про футбол.
05.04.2021 12:53 Ответить
Катаржанін
05.04.2021 11:29 Ответить
Омансько-Еміратський!!!)))
05.04.2021 11:33 Ответить
при условии что с этим чемпионатом не все так однозначно, нам еще в блудняк с коррупцией в фифа влезть осталось

Как чемпионат мира в Катаре приближается к громкому провалу
18 апреля 2020, 09:24

https://nv.ua/sport/football/chempionat-mira-po-futbolu-minyust-ssha-obvinilo-rossiyu-i-katar-v-podkupe-golosov-fifa-novosti-futbola-50080498.html Коррупционный скандал вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре в 2022 году разгорелся с новой силой и теперь проведение мундиаля в этой стране оказалось под большим вопросом.

В начале апреля этого года министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в подкупе членов ФИФА для получения права провести чемпионат мира по футболу. И если России, по сути, глобально уже ничего не угрожает, поскольку Кубок мира там уже состоялся в 2018 году, то Катар может столкнуться с серьезными проблемами.
05.04.2021 11:31 Ответить
Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6266
05.04.2021 11:31 Ответить
в ОПе судорожно пытаются придумать за каким хером он туда полетел
05.04.2021 11:32 Ответить
Пане Стрелок, ОПа тільки тим і займається, що виправдовує витівки сцикуна.
05.04.2021 11:39 Ответить
По старій схемі - за колосальними інвестиціями. Поїздка оплачена дружиною.
05.04.2021 12:34 Ответить
краще б був перс
05.04.2021 11:41 Ответить
НЕ! может ОНО не Ишак, а Верблюд.
05.04.2021 11:45 Ответить
а може Воно шукає фазенду для УКОРІНЄНІЯ?
05.04.2021 12:39 Ответить
Пусть спляшет .
05.04.2021 11:31 Ответить
Краще на фортеп"яні злобає !!!)))
05.04.2021 11:34 Ответить
поделись еще собой со своими проффесионалами-95 и считай катару уже подарил ласты.
05.04.2021 11:33 Ответить
Уже даже не интересно, что там это недоразумение мелет
05.04.2021 11:34 Ответить
... Класна шютка ,, в стилі Квартала 95 .

Бубочка мля.. , це тобі не КВН ,, чемпіонат світу це серйозно .. .
05.04.2021 11:35 Ответить
c#ка, який футбол, дебілоїд... у тебе армія майже роззброїна... ні. ну просто немає слів... це - без пафосу таки вселенський сором... просто немає слів...
05.04.2021 11:35 Ответить
бл.. два года в стране нет президента
05.04.2021 11:35 Ответить
хто ті, що обрали таку нікчему собі у президенти?
05.04.2021 11:35 Ответить
А кто будет делиться опытом?......Кроме Суркиса, никто об организации ничего сказать не сможет...
05.04.2021 11:36 Ответить
Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3774
05.04.2021 11:36 Ответить
Найвеличнійший організатор ********** по футбольним змаганням: "Збираете на одній галявині 22 бовдура, ставите по два камінця з кожного боку замість воріт, даете їм одного м'яча і хто вище б'є - той краще грає! А тепер давайте гроші за організацію."
05.04.2021 11:36 Ответить
придурок! у тебя вторжение на носу, а ты кретин за футбол говоришь....
05.04.2021 11:37 Ответить
Можемо показати, як треба управляти активами такими, як Донецький аеропорт і Донбас-арена.
05.04.2021 11:38 Ответить
Что оно городит???Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3979
05.04.2021 11:39 Ответить
Он под коксом
05.04.2021 11:43 Ответить
Господі Всевишній, врятуй Катар від катаклізьми ходячої.
05.04.2021 11:42 Ответить
Унтер пришибей!
05.04.2021 11:43 Ответить
Чемпионат по нетрадиционной игре на рояле.
05.04.2021 11:43 Ответить
Його тупо використовують як кур'єра. Все, що несе це недолуге непорозуміння просто білий шум. Вони ще і статтю куплять в місцевих газетах. Боже, який сором на цілий світ!
05.04.2021 11:44 Ответить
Країна в очікуванні вторгнення і президент вивозить кешак олігархів із країни. Чому ви дивуєтесь?
05.04.2021 11:45 Ответить
Чого його так тягне на Аравійський півострів?
Який чемпіонат світу, нам Євро 2012 боком виходить дев'ятий рік
05.04.2021 11:50 Ответить
Наверно забыли написать в протоколе,чтобы панамку надевал. Похоже голова перегрелась.)
05.04.2021 11:52 Ответить
Згадалось: А также в области балета, мы впереди планеты всей. Ще треба було додати : в борьбе с коронвирусом мы мастера спорта.
05.04.2021 11:52 Ответить
идиот!
05.04.2021 11:52 Ответить
Наступний візит в Бахрейн і буде у нас Вава Аравійський.
05.04.2021 11:54 Ответить
Я б порадив в Йорданію, там такі "миротворці" потрібні.
05.04.2021 12:30 Ответить
ФудбоЗЕл, одним словом...
05.04.2021 11:56 Ответить
Він увесь кокс винюхав ? Майстер спорту по короновірус ... Тільки що здав тест - позитивний . Подивився , вакцінували трохи більше 1000 за добу . А торчка вже 2 рази ширнули пфайзером , при тому , що нібито хворів . Зеконсультант !
05.04.2021 11:56 Ответить
Боже ! За що ?!
05.04.2021 12:00 Ответить
а я нагадаю, куди пішли гроші на мендельаль 2012 року - стадіон в донецьку - знищено, аеропорт в донецьку - знищено. аеропорт в луганську - знищено, по дорогам які проложили кацапи швидко перекинули армію, гроші на відкатах осіли в кишенях ригів, усі кущі в Києві обіссяні, зате малороси довольні.
05.04.2021 12:03 Ответить
дегенерат,у тебя кацапье,как ты там ржал, границу "двигать собрались",бабла нет в стране-ты все спёр вместе со своей шоблой ,вакцин нет-люди мрут,им ни жить ,ни тем более лечиться не на что ....а ты брешешь про футбол,наркоман грёбаный
05.04.2021 12:07 Ответить
Витя овощ стоит в стороне и нервно курит по всяким заявлениям и высказываниям .давай зебил жги еще))
05.04.2021 12:08 Ответить
Им наш опыт не подойдет. В арабском мире за откаты руки отрубают.
05.04.2021 12:18 Ответить
Ну що не вьісер, то іспанський сором(((
05.04.2021 12:22 Ответить
Кукушка улетела на всегда!
05.04.2021 12:27 Ответить
*** твою...
https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2012/11/121126_sx_uae_yanukovych Віктор Янукович підпише угоди з керівництвом ОАЕ і Катару

"Повідомляється, що у ході дводенного візиту Віктор Янукович проведе переговори з еміром Катару шейхом Хамадом бін Халіфою Аль Тані та прем'єр-міністром, міністром закордонних справ шейхом Хамадом бін Джасімом бін Джабером Аль Тані.
Очікується, що за підсумками візиту буде підписано угоду щодо лібералізації візового режиму України з Державою Катар. Крім того, президент України відвідає презентацію українських "Національних проектів" у рамках організованого Держінвестпроектом "роуд-шоу".
Напередодні візиту Віктор Янукович дав інтерв'ю катарському телеканалу "Аль-Джазіра". У ньому він, зокрема, побажав Катару успішно підготуватися по прийняття у 2022 році фінальної частини Чемпіонату світу з футболу та поділився досвідом України в організації "Євро-2012".
"Візити президента України до ОАЕ та Держави Катар нададуть імпульсу подальшому поглибленню двостороннього політичного діалогу з країнами Перської затоки, а також сприятимуть активізації співробітництва в торговельно-економічній, інвестиційній, енергетичній, аграрній, науково-технічній та інших галузях, що представляють взаємний інтерес", - цитує агенція УНІАН радника президента - керівника Головного управління з питань міжнародних відносин Андрія Гончарука."
05.04.2021 12:29 Ответить
У меня один вопрос нахрена он туда поехал сделать пустопорожние заявки

Продовольственная безопасность это когда в Украине тысячи тонн зерна стратегических запасов съели мыши и ничего им не стало когда продукты дороже чем в Европе о каком опыте проведения футбольного чемпионата он может поделится

Полный бред и зашквар
05.04.2021 12:35 Ответить
Бл, @бните кто нить этого дибила по голове
05.04.2021 14:19 Ответить
ЗЕ - упоротый фигляр.
05.04.2021 15:23 Ответить
Не поделись лучше опытом проведения вакцинации,ну блин шут гороховый
05.04.2021 16:34 Ответить
хорошо, правильно.
06.04.2021 02:11 Ответить
 
 