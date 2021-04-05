РУС
Делаем все, чтобы главы ОГА устранили "позорную практику" школ с туалетами на улице, - Чернышов

Делаем все, чтобы главы ОГА устранили

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что министерство работает над тем, чтобы в 2021 году областные государственные администрации решили вопрос с отсутствием уборных в помещениях школ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Минрегион обращал внимание на эту проблему в прошлом году. Уверен, что все главы облгосадминистраций работают над тем, чтобы благополучие и комфорт наших детей, обучающихся в учебных заведениях, был соответствующим. В подавляющем большинстве школ эту проблему решили. Я лично посещаю регионы, и могу подтвердить, что таких объектов стало существенно меньше. Но это продолжает находиться в фокусе нашего внимания, и там, где есть какие-то единичные случаи - это будет обязательно исправлено", - сказал Чернышов.

На уточняющий вопрос, будет ли эта проблема полностью исчерпана в 2021 году, он подчеркнул, что "Министерство делает все, чтобы главы облгосадминистраций, наконец, устранили эту позорную практику".

Как сообщалось, в январе прошлого года бывший министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что до конца 2020 года в Украине не останется школ, которые не имеют туалетов в помещении.

Также читайте: На сегодня в 10% украинских школ туалеты расположены на улице, - Парцхаладзе

Опять будут торжественные открытия сортиров в школах с перерезанием ленточки?
05.04.2021 11:31 Ответить
ЕСЛИ РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СОРТИР ОТКРЫВАТЬ БУДУТ, ТО ДА, ЭТО ДЛЯ РУССКИХ ПРАЗДНИК
05.04.2021 11:41 Ответить
Школьные, да и любые туалеты на улице - это лишний повод российским имперцам заявлять типа "Это всё Россия" или "Мы же один народ".
05.04.2021 13:12 Ответить
А как же быть с этим?
05.04.2021 11:32 Ответить
НЕ ПОЗОРНУЮ, А РУССКУЮ
05.04.2021 11:40 Ответить
А знаєш, чому існує у кацапів вислів "Схадить до ветру..."? Зараз будеш сміяться... У них "ізби" будувалися, переважно, з виходом і вікнами на південь. Північна стіна робилася з самих товстих колод і "глухою", без вікон, щоб зберегти тепло. Господарські будівлі ставилися південніше, справа і зліва, утворюючи "дворище". А куди ходить срать?(У них, по глухих селах, подекуди, до цих пір туалетів немає...). За дім, за межі двору... А там відкрите місце, без затишку, холодний північний вітер задуває... От і виник вислів - "Схадить до ветру..."
05.04.2021 12:50 Ответить
А обычные бойлеры с горячей водой в туалетах сделают ? А то начнут строить подороже бойлерные , чтобы денег отмыть .
05.04.2021 11:56 Ответить
Пзц...2021 рiк на на дворi
05.04.2021 12:00 Ответить
Туалет на вулиці - це світоглядний символ Росії . Нам потрібно позбуватися цих символів рюзького міра .
05.04.2021 13:24 Ответить
 
 