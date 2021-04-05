Делаем все, чтобы главы ОГА устранили "позорную практику" школ с туалетами на улице, - Чернышов

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявляет, что министерство работает над тем, чтобы в 2021 году областные государственные администрации решили вопрос с отсутствием уборных в помещениях школ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Минрегион обращал внимание на эту проблему в прошлом году. Уверен, что все главы облгосадминистраций работают над тем, чтобы благополучие и комфорт наших детей, обучающихся в учебных заведениях, был соответствующим. В подавляющем большинстве школ эту проблему решили. Я лично посещаю регионы, и могу подтвердить, что таких объектов стало существенно меньше. Но это продолжает находиться в фокусе нашего внимания, и там, где есть какие-то единичные случаи - это будет обязательно исправлено", - сказал Чернышов.

На уточняющий вопрос, будет ли эта проблема полностью исчерпана в 2021 году, он подчеркнул, что "Министерство делает все, чтобы главы облгосадминистраций, наконец, устранили эту позорную практику".

Как сообщалось, в январе прошлого года бывший министр образования и науки Анна Новосад заявляла, что до конца 2020 года в Украине не останется школ, которые не имеют туалетов в помещении.

