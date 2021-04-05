РУС
Новости Коронавирус и карантин
1 495 14

В Киеве выдали уже 437 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, еще 63 тыс. - выдадут сегодня, - КГГА

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом напечатано 500 тысяч пропусков.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник ", - рассказал Поворозник.

Он напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

"Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны", - подчеркнул Поворозник.

+4
транспорт парализован
экономика в жопе
05.04.2021 11:41
+3
В Киеве сегодня 10-бальные пробки, всеобщий пикник и толпы детей в песочниках.
Спасибо боксеру с отбитыми мозгами.
05.04.2021 11:41
+2
А Зеля шляється по різним катарам.
05.04.2021 11:46
ни в одной стране мира общественный транспорт никогда не перекрывался
это экономическая диверсия и саботаж
05.04.2021 11:42
Все нормально, маршрутки как возили так и возят, набитые как селедки, будем дохнуть дальше.
05.04.2021 11:42
Зато в трамваях и автобусах - по одному человеку на два вагона.
05.04.2021 11:46
По 200 гривень продаються ці "спецпропуска".
05.04.2021 11:50
А печатка конкретного підприємства за скільки продається?
05.04.2021 11:56
За чий рахунок міський транспорт возить повітря?
05.04.2021 12:21
ясно дело зв твой
05.04.2021 12:28
100%
05.04.2021 12:38
Выдали 400 тысяч пропусков, а метро пустое...ну ну
05.04.2021 12:29
Население походу заслужило такое отношение к себе
05.04.2021 12:31
 
 