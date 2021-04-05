В Киеве выдали уже 437 тыс. спецпропусков для проезда в общественном транспорте, еще 63 тыс. - выдадут сегодня, - КГГА
Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом. В целом напечатано 500 тысяч пропусков.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник ", - рассказал Поворозник.
Он напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.
"Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок. За соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и "Муниципальной охраны", - подчеркнул Поворозник.
