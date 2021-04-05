РУС
Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: "Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь". ИНФОГРАФИКА

Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун:

Нацполиция просит граждан отнестись с пониманием к работе правоохранителей по контролю за соблюдением правил карантина.

Об этом сегодня сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за минувшую неделю:

- составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил относительно карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола)

- вынесены 11 044 админпостановлений за неношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления)

- проверены 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлены 1 095 нарушений, приостановлена ​​работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Космические" цены на такси в первый день жесткого карантина в Киеве: утром стоимость поездки достигала 900 грн

Он напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецпропусков. Клименко призвал граждан не поддаваться на провокации и отнестись к проверкам с пониманием. 

"Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека. Если на слова полицейского не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения", - рассказал Клименко.

"Введение усиленного локдауна - требование времени. Ежедневно мы наблюдаем растущую статистику количества больных. И что самое страшное - количества человеческих жизней, которые унес COVID-19. Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли ... Более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - подытожил Клименко.

Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь 01
Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь 02
Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь 03
Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь 04

Ну это где то 0,001% от числа нарушений.
05.04.2021 11:36 Ответить
Ой молодцы,а кто в это время ловил воров,бандитов,коррупционеров и взяточников?
05.04.2021 11:40 Ответить
Ну не цените же, такая работа проделана!
Какое великолепное сочетание белого, черного и желтого! Да-да, именно желтого. Так подчеркивает лаконичность, строгость и точность данной инфографики!
Сразу видно, что люди душу вложили в эту работу!
05.04.2021 12:29 Ответить
Не известно как душу,но тысяч сто,до отката,автору конечно же заплатили.
05.04.2021 12:39 Ответить
автору???

Группе великолепных художников!
Сам Малевич посрамлен.
05.04.2021 12:44 Ответить
В Одесской области вчера ни одного привитого, до лампочки те штрафы, если карантин никто не соблюдает , и нет вакцинации
показать весь комментарий
05.04.2021 11:41 Ответить
....НІЯКА комісія НЕ наділена ЗАКОНОДАВЧИМИ функціями НІЯКА .а може ТІЛЬКИ подавати ПРОПОЗИЦІЇ в МР РР ОблР ВР .. і до того моменту поки ПОЗИТИВНО НЕ проголосувала законодавча гілка ці пропозиції носять ВІДОМЧИЙ характер і стосуються ТІЛЬКИ службовців цієї структури ... СІОНІСТСЬКА БАНДА руйнує Конституційний Лад ., нехтує Конституційними Правами Громадян . свідомо нав"язує ХАОС .. ні НАДЗВИЧАЙНОГ?О ні ВОЄННОГО стану в Україні НЕ об"явено .Українці в ІГНОР такі сіоністські вкиди ..це ВСЕ нагнітання ІСТЕРІЇ під час ДИКОГО ГРАБУНКУ України ...ВСІ сліпі .. де ці державні інституції -ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ України . ДЕ місцева влада ....ОДНА злодійсько-грабіжницька БАНДА ..https://www.facebook.com/100055450823520/videos/241936947664664/
05.04.2021 12:07 Ответить
 
 