Глава Нацполиции Клименко о работе предпринимателей в локдаун: "Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь". ИНФОГРАФИКА

Нацполиция просит граждан отнестись с пониманием к работе правоохранителей по контролю за соблюдением правил карантина.

Об этом сегодня сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за минувшую неделю:

- составлен 1 881 админпротокол за нарушение правил относительно карантина людей (всего с начала карантина - 85 982 админпротокола)

- вынесены 11 044 админпостановлений за неношение масок или респираторов (всего - 200 073 админпостановления)

- проверены 72 387 субъектов хозяйствования. Выявлены 1 095 нарушений, приостановлена ​​работа 136 учреждений (из них 72 - учреждения досуга, 64 - питания).

Он напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в пределах усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок. Полицейские проверяют наличие у пассажиров спецпропусков. Клименко призвал граждан не поддаваться на провокации и отнестись к проверкам с пониманием.

"Часто во время выполнения своих функций полицейский в ответ на замечание о, например, отсутствии маски, слышит оскорбления, обвинения и иногда даже проклятия. Но все же пытается достучаться до правосознания человека. Если на слова полицейского не реагируют, тогда у полицейского два варианта: админпротокол или админпостановление. Это зависит от места совершения правонарушения", - рассказал Клименко.

"Введение усиленного локдауна - требование времени. Ежедневно мы наблюдаем растущую статистику количества больных. И что самое страшное - количества человеческих жизней, которые унес COVID-19. Отдельного внимания заслуживают некоторые предприниматели, которые не реагируют на запрет работать в период локдауна. Если думаете, что хитрые, то вы ошибаетесь. Все ваши нарушения полиция фиксирует. Спасибо неравнодушным гражданам, которые сообщают нам о работе заведений досуга, питания, торговли ... Более 1200 рейдовых групп проверяют соблюдение карантина субъектами хозяйствования. Но иногда не везде успеваем, поэтому помощь общественности очень важна", - подытожил Клименко.







