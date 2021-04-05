Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе

На текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, по словам источника, пока неизвестно, когда именно эти переговоры пройдут.

Отметим, что данную информацию подтверждают также источники в дипломатических кругах "Зеркала недели".

Сообщается, что основная тема разговора - обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим,

По словам источника издания, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.

Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил и другой источник ZN.UA. Однако он отметил, что "пока нет никакой ясности о его дате и времени". По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации в Донбассе.

"Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе", — отметил собеседник издания.

Как сообщалось, на прошлой неделе прошли трехсторонние переговоры по Донбассу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции без участия Зеленского.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил вероятность проведения переговоров изданию "Украинская правда".

"Это были переговоры трех стран (РФ, Франции и Германии. - Ред.) и к "Нормандскому формату" это имеет такое же отношение как, если бы сегодня любые три страны встретились и проговорили свои вопросы. Да, там действительно говорили и о вопросах войны на Донбассе, но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки, а цена им нам уже понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена...", - заявил Ермак.

"Консультации с нашими партнерами по "Нормандскому формату" происходят еженедельно по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, представителями Германии. И я думаю, что видео-конференция, или переговоры трех стран - Германии, Франции и Украины - состоятся очень скоро, поэтому идет нормальный процесс консультаций ", - добавил он.

Ермак добавил, что переговоры непростые и тяжелые, но они продолжаются.