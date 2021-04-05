РУС
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе

На текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский проведет трехсторонние переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых будет обсуждаться ситуация на Донбассе.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, по словам источника, пока неизвестно, когда именно эти переговоры пройдут.

Отметим, что данную информацию подтверждают также источники в дипломатических кругах "Зеркала недели".

Сообщается, что основная тема разговора - обострение ситуации на Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим,

По словам источника издания, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора.

Читайте также: МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата

Подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции в свою очередь подтвердил и другой источник ZN.UA. Однако он отметил, что "пока нет никакой ясности о его дате и времени". По его словам, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад до обострения ситуации в Донбассе.

"Эскалация боевых действий на Востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе", — отметил собеседник издания.

Как сообщалось, на прошлой неделе прошли трехсторонние переговоры по Донбассу между президентом России Владимиром Путиным и лидерами Германии и Франции без участия Зеленского.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил вероятность проведения переговоров изданию "Украинская правда".

"Это были переговоры трех стран (РФ, Франции и Германии. - Ред.) и к "Нормандскому формату" это имеет такое же отношение как, если бы сегодня любые три страны встретились и проговорили свои вопросы. Да, там действительно говорили и о вопросах войны на Донбассе, но я хотел бы сразу сказать, что зрадофилы снова придумывают какие-то фейки, а цена им нам уже понятна после разговора президента Зеленского и президента Байдена...", - заявил Ермак.

"Консультации с нашими партнерами по "Нормандскому формату" происходят еженедельно по несколько раз в неделю. На прошлой неделе я два или три раза разговаривал с представителями Франции, представителями Германии. И я думаю, что видео-конференция, или переговоры трех стран - Германии, Франции и Украины - состоятся очень скоро, поэтому идет нормальный процесс консультаций ", - добавил он.

Ермак добавил, что переговоры непростые и тяжелые, но они продолжаются.

Зеленский Владимир Меркель Ангела переговоры Донбасс Макрон Эмманюэль Ермак Андрей
Топ комментарии
+7
"По словам источника издания, этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, однако не состоялся из-за проблем с согласованием времени разговора."
?????
вова спатки уже пошел?
?????
вова спатки уже пошел?
05.04.2021 11:49
+4
чемодан в Катар собирал
05.04.2021 11:50
+4
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550
05.04.2021 12:00 Ответить
Для Путина открытая война - это шанс оказаться в том времени, когда его ******* в подворотне
05.04.2021 11:48
Нехай обговорять що робити з чечнею
05.04.2021 11:48
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 186
05.04.2021 11:49
Уже смешно! А пианино будет?
05.04.2021 11:49
05.04.2021 11:49
чемодан в Катар собирал
05.04.2021 11:50
расскажут о чем с ****** договорились что ему делать?
05.04.2021 11:50
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 9001
05.04.2021 11:53
Контакт Меркель и Макрона с Путиньім бьіл посвящен в основном организации новьіх переговоров в Нормандском формате , чему Москва противится. Украина данньіе переговорьі инициирует, с Германией и Францией єто согласовано . Все идет в правильном направлении.
05.04.2021 11:56
Заява подоляцькоі ботоферми)
05.04.2021 12:02
Зеленский на этой неделе проведет трехсторонние переговоры с Меркель и Макроном по ситуации на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550
05.04.2021 12:00
клован залезет на карабельную сосну и будет бабадакать покуривая откосы
05.04.2021 12:01
тут люди пишут, в Гуантанамо жилпощадь ослободили..приготовили вроде как для вновь прибывших!
05.04.2021 12:05
То так,ниочем,уже без него все обговорили
05.04.2021 12:07
но сначала он должен переговорить с мендель.
05.04.2021 12:07
Этого не может быть! Зачем Зеле ставить форумчан в затруднительное положение?
05.04.2021 12:08
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/29/7121489/ В МЗС переконані, що лише в повному, а не скороченому складі Нормандського формату можна досягти зрушень у врегулюванні на сході України.

краще б ти переймався про те, як зєля поставив у незручне становище свою країну
05.04.2021 12:39
Бесполезные переговоры. Переговоры необходимо вести с США и Англией. Они действительно помогут.
05.04.2021 12:13
Кроме нас никто нам не поможет !
05.04.2021 12:42
Кловун поедет смешить публику
05.04.2021 12:15
Нікуди він не збирається їхати - планує дистанційно спілкуватися...
05.04.2021 12:22
Поздно метаться , когда штаны обосраны. Найвсравшемуся ткнут Катаром в рожу и скажут - молчи , мальчик, взрослые без тебя разберутся . Как стыдно .
05.04.2021 12:20
Гишпанский стыд
05.04.2021 12:22
Грустно. Украина теряет субъектность. Европейские "союзники" об Украине говорят с агрессором без Украины !??(будто это разговор сторонних наблюдателей!??) А с самой Украиной у них на разговоры времени нет. Запахло новым "Мюнхеном".....Чехи тогда тоже ждали в прихожей ,когда решали их судьбу.
05.04.2021 12:27
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1594
05.04.2021 12:32
Схоже, що Байден міг попросити витерти "шмарклі" дитяті.
05.04.2021 12:44
********* прям сейчас: разговор с Байденом длился 31 мин- 16 мин говорил Байден, 10 мин говорил переводчик и 5 мин Зеленский.
05.04.2021 12:47
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 596
05.04.2021 12:53
Не очем с ними, особенно Меркель разговаривать! Агент путена.
05.04.2021 12:57
Зеленський цього тижня проведе тристоронні переговори з Меркель і Макроном щодо ситуації на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4482
05.04.2021 12:59
Надо поменьше болтать с нашими "недрузьями" и начинать усиливать договоренность с Британией, Польшей, Литвой, Латвией и США!
Думаю рашке и батьке было бы очень неприятно, если бы эти страны начали "военные наступательные учения" у границ картоплестана!
05.04.2021 13:09
Будут "хотелки" путина вове вставлять. В разные места.
05.04.2021 13:53
после полученной рашистской вводной в Катаре ,будет согласовывать дальнейшие шаги слива Украины с гейропейскими немецко- французскими подельниками оккупанта .которые семь лет назад,согласно его плана уже оттяпали часть Украины под создание ордло.которое должно вести.за деньги рашиста войну с Украиной
05.04.2021 16:19
а вспіє провести чи ні?
05.04.2021 18:08
хорошо, правильно.
06.04.2021 02:10
 
 