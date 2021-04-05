Закарпатье находится на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону карантина, - замглавы ОГА Шинкарюк

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье улучшается. Регион очень близок к переходу из "красной" в "оранжевую" зону карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил замглавы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк.

"Сейчас находимся в "красной" зоне, на самом деле находимся на грани того, чтобы перейти в "оранжевую" зону. Буквально несколько процентов нам не хватает, но хочу сказать, что ситуация стабилизируется ежедневно", - отметил замглавы ОГА.

По словам Шинкарюка, в области ежедневно меньше заболевших, меньше летальных случаев от COVID-19. Также в регионе выделяют больше коек для больных коронавирусом.

"Вся эта работа в совокупности разрешает нам говорить о том, что мы подходим к положительному показателю, благодаря которому можем подойти к "оранжевой" зоне карантинных ограничений", - добавил он.

