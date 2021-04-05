РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9061 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 150 6

Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская

Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская

Самый заразный период у больного COVID-19 - это первая неделя от начала клинических симптомов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, нам еще долго с этим жить, друзья...Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома", - сообщила врач

Также она отметила, что отрицательные результаты ПЦР не должны успокаивать людей.

"То же самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни. Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения - это в т.ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период - первая неделя от дебюта клинических симптомов", - написала Голубовская.

"Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной", - добавила медик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине доминируют тяжелые и очень тяжелые формы COVID-19, - врач-инфекционист Голубовская

Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская 01
Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская 02

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Голубовская Ольга (72)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://mobile.twitter.com/yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер @yapravvsegda

https://mobile.twitter.com/yapravvsegda https://mobile.twitter.com/yapravvsegda



Владимир Зеленский нуждается в уходе: и чем быстрее он уйдет - тем будет лучше для всех.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:33 Ответить
дайош ЛОЛІТУ???
показать весь комментарий
05.04.2021 13:07 Ответить
Локдаун по-київськи: влада видала майже пів мільйона спецперепусток для проїзду

Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская - Цензор.НЕТ 8899
показать весь комментарий
05.04.2021 12:36 Ответить
Вірус вже сховавсь від таких дій.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:42 Ответить
Ліпше б організували тестування на дому та забезпечення хворого ліками. А так коли хворий сам добирається до лабораторії для здачі зразків на тест, а потім самостійно шукає ліки по аптеках - всі ці поради до "одного місця".
показать весь комментарий
05.04.2021 12:54 Ответить
чем отвечает человеческий организм на любую заразу - эти шарлатаны не обясняют никогда
показать весь комментарий
05.04.2021 16:14 Ответить
 
 