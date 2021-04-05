Самый заразный период у больного COVID-19 - первая неделя от дебюта клинических симптомов, - врач-инфекционист Голубовская
Самый заразный период у больного COVID-19 - это первая неделя от начала клинических симптомов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила ведущий киевский инфекционист Ольга Голубовская, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, нам еще долго с этим жить, друзья...Не забывайте уходить на самоизоляцию на 14 дней, или, по крайней мере, изолировать своих родных из групп риска, если вы приехали из какой-то поездки. Если невозможно, избегайте общения и носите средства индивидуальной защиты дома", - сообщила врач
Также она отметила, что отрицательные результаты ПЦР не должны успокаивать людей.
"То же самое надо делать, если у вас возникли симптомы болезни. Даже если уже был контакт, во время изоляции суммарная доза возбудителя меньше, а тяжесть течения - это в т.ч. и дозозависимый процесс. Помните, что самый заразный период - первая неделя от дебюта клинических симптомов", - написала Голубовская.
"Молодым людям и не очень молодым хочется напомнить, что самыми беззащитными перед болезнью являются ваши родители и близкие люди старшего возраста, особенно с избыточной массой тела. Не допускайте семейных трагедий. Не собирайтесь сейчас семьями на празднование дней рождений или других мероприятий. Помните о том, что расплата за это может быть страшной", - добавила медик.
