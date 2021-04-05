РУС
COVID-реанимация перегружена втрое: 24 пациента - крайне тяжелые, - главврач Рыженко о ситуации в больнице им. Мечникова в Днепре

Реанимация больницы им. Мечникова в Днепре перегружена втрое. В COVID-корпусе на сегодняшний день находится 130 человек: 24 из них крайне тяжелые и критичные.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прощаемся без слов... Со многими крайне тяжелыми больными с последней надеждой на чудо. В реанимации - тройной перегруз. На тебя смотрят уставшие от болезни и жизни люди. Медики, как облака, плавают в узких коридорах между аппаратурой и больными. Тишина, только пиканье и шуршание аппаратов ИВЛ.

В операционной: на лице умирающей мамы улыбка при крике рождения ребенка, которого спасли путем кесарево сечения. Инстинкт продолжения рода или чувство исполненного долга? Смена больных при одном обходе. Это - реанимация сегодняшнего дня. В COVID-корпусе 130 человек, 24 крайне тяжелых и критичных", - отметил Рыженко.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели.

