8 509 57

Мы не можем запретить украинским артистам выступать в России, это их дело, - Ткаченко

Украина не может запретить украинским артистам, которым "нравится Москва", выступать в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал. Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это - выступать в Москве. Это их дело", - отметил министр.

По словам Ткаченко, только общественность, публичная позиция, может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей.

"Учитывая закон, который существует, в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым и, очевидно, что они не смогут продолжать выступать здесь", -сказал глава Минкультуры.

"У меня есть надежда, что постепенно будет спадать тренд сотрудничества с россиянами. Потому что сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее и перспективнее", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК

Лобода Светлана (30) Лорак Ани (48) музыка (802) россия (96902) Ткаченко Александр (429) артисты (281)
не надо им запрещать, надо сделать их НЕ украинскими...лишить званий и гражданства
05.04.2021 12:47 Ответить
+30
это не артисты а проститутки
05.04.2021 12:47 Ответить
+18
Мы не можем проституткам запретит выступать в России , но мы можем сажать патриотов в тюрьму . Вот это и есть антиукраинская власть , мафия еврейская
05.04.2021 12:54 Ответить
не надо им запрещать, надо сделать их НЕ украинскими...лишить званий и гражданства
05.04.2021 12:47 Ответить
ми можемо не допускати розповсюдження в україні їхніх пісень на украинском русском...
а із суто українським репертуаром им на росии дєлать нєчєго
05.04.2021 12:54 Ответить
примером может быть полтавский фристайл...который нигде не воспринимается, как украинский...
05.04.2021 13:05 Ответить
на Армия.ФМ всё чотко!)
05.04.2021 13:33 Ответить
иногда в эфире Galgalatz - популярная израильская радиостанция, управляемая Радио Сил обороны Израиля..и она не занимается раскруткой песен на израильском арабском

а тоже - один народ. один праотец
05.04.2021 13:52 Ответить
это не артисты а проститутки
05.04.2021 12:47 Ответить
Пусть простят меня творческие люди, но по сути 90% артистов и музыкантов это латентные проститутки. Такова расплата за достаточно легкие и часто незаслуженно большие деньги. (это не отсебятина а глубокое знание этого рынка)
05.04.2021 13:59 Ответить
Але ми можемо закидати таких виконавців тухлими яйцями та іншими ароматними речовинами.
показать весь комментарий
вірно, не можете
але ви можете зробити їх проживання в Україні, якщо не нестрерпним, то хоча б некомфортним
05.04.2021 12:49 Ответить
да пусть выступают. но только там.
05.04.2021 12:49 Ответить
и я добавлю - и там же пускай и живут...
05.04.2021 12:51 Ответить
там не можем.. но здесь народ легко может запретить выступать... если бы еще каналы такие как тот же интер игнорировали этих уродов но для них тоже бабло не пахнет... маму родную продадут
05.04.2021 12:50 Ответить
не народ, а минкульт может запретить выступать и эфир на украинском русском здесь...
05.04.2021 12:56 Ответить
Нехай. Але ви можете не давати їм виступати тут в Україні. А що до Лорак і Лободи, то вони вже давно живуть в москві. Теж мені приклад знайшов.
05.04.2021 12:50 Ответить
Хлорак зараз в Києві тусоється.
05.04.2021 12:57 Ответить
Поездки в засрашку каждого гражданина Украины должны быть в свободном доступе,что бы все знали и понимали с кем имеют дело.
05.04.2021 12:51 Ответить
Но мы можем не ходить на представления этих шутов гороховых в Украине и не нести им деньги. Если конечно ты человек, а не тупое быдло.
05.04.2021 12:54 Ответить
Мы не можем проституткам запретит выступать в России , но мы можем сажать патриотов в тюрьму . Вот это и есть антиукраинская власть , мафия еврейская
05.04.2021 12:54 Ответить
Ці московські повії живуть там вже давно і не мають ніякого стосунку до України. Їм просто треба заборонити в'їзд в Україну та забути про них.
05.04.2021 12:55 Ответить
Моральні зелені виродки .
05.04.2021 12:55 Ответить
Запретить - не можем , а вот налогом обложить - запросто . Да процентов на 150 от реальных гонораров .
05.04.2021 12:56 Ответить
Так а РНБО для чого? Воно ж усе може.
А якщо серйозно, то не треба видумувати велосипед, треба взяти досвід Ізраїлю. У них законом визначені країни-вороги, за відвідування яких наступає кримінальна відповідальність.
Ну що простіше?
У нас війна?
- Війна
Хто ворог?
- Росія
То у чому проблеми? Це питання не тільки до слуг, але і до попередників.
05.04.2021 12:56 Ответить
зараз набіжать сивочолі фанати, будуть розпинати.
05.04.2021 13:05 Ответить
"сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее..." - тобто справа лише у вигоді??
05.04.2021 12:58 Ответить
А интересно Винник собирается на славянский базар вместе с Марухой?
05.04.2021 12:59 Ответить
Відмовився
05.04.2021 13:02 Ответить
дякую за інформацію
05.04.2021 16:04 Ответить
Якщо ціково, то:
Кто отказался?
Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка. ...

Відмовилися і українські ведучі " вслед за https://news.tut.by/culture/725088.html Тимуром Мирошниченко такое заявление сделал Андрей Доманский".
https://news.tut.by/culture/725264.html?utm_campaign=recirculation_mail&utm_medium=right_news&utm_source=news.tut.by
05.04.2021 20:27 Ответить
Совершенно верно!!! Помню клава шульженко,любовь орлова и аркаша райкин выступали в 43 г. в нацистской Германии и ничего за такие выступления им не было. Сталин их даже за это наградил.
05.04.2021 13:00 Ответить
це під час концерту на день "робітника концлагеря"?
05.04.2021 13:08 Ответить
что ты мелешь.. ты что там с утра маку нажрался
05.04.2021 13:13 Ответить
пшел найух, ватник. у вас мухосранске мак жрут? что такое ирония, тебе известно?
05.04.2021 13:30 Ответить
Было бы неплохо запретить выступать в Мордоре, а еще лучше остановить любую торговлю с Мордором, но пока эти "артисты" резвятся за поребриком они являются лакомым кусочком для тамошней ФСБ, нужно обязательно вводить проверку этих персонажей на лояльность по их возвращению, а при выявлении несоответствия - пополнять фонд для обмена на пленных.
05.04.2021 13:04 Ответить
усю ту москвофільську ******** треба таврувати.
05.04.2021 13:07 Ответить
Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 7497
05.04.2021 13:08 Ответить
Да...а предсталяете Шульженко в Германии бы выступала..или та же Орлова..
05.04.2021 13:08 Ответить
__разрешить выступать на передовой у Адольфа !(?)ну,раз других вариантов запретить нет,значит с должности НАХ. Это сделает тот ,кто сможет...Упыри ,грёб..ые
05.04.2021 13:10 Ответить
Хотят " выступать", тогда перед поездкой с Рашу ( хотя какая поездка, они там живут, да и паспорт тамошний уже давно на руках) Пускай заполняют официальную бумагу ( с ее публикацией потом в СМИ и Интернете) 1) Крым и Севастополь это Украина оккупированная РФ 2) ОРДЛО это оккупированные РФ территории Луганской и Донецкой областей Украины.3) Война на востоке Украины ведется РФерией против Украины 4) Российское руководство военные преступники 5) поддерживающие РФ в войне с Украиной в том или ином смысле есть предатели и преступники. 6) "вишенка на торте " Путин конечно же х==ло. (и пускай едут... выступают Магадан, Варкута, Мордовия.. и дальше по списку) Нет, тогда лишение украинского гражданства с арестом имущества находящегося на территории Украины. и билет в один конец. " Пой ласточка пой" ( это касается не только певцов но и всех прочих "футболистов, боксеров и т.д."..)
05.04.2021 13:11 Ответить
смысл в таких запретах. после выступления на паРаше любой украинец обязан игнорировать этого певца-певицу ртом. а если их после того, как они выступили на паРаше, продолжают слушать в Украине, то все они делают правильно. бабло не пахнет.
05.04.2021 13:11 Ответить
Ми не можемо заборонити українським артистам виступати в Росії, це їхня справа, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 850
05.04.2021 13:14 Ответить
А что ещё можно было ждать от зевлади, "какаяразница"? Звания выдавали от имени народа Украины, ваша работа, показать свою гражданскую позицию и хоть какую-то реакцию на тех, кто плюёт на свой народ.
05.04.2021 13:21 Ответить
Запретить не можете или не хотите? Даже допустим так, однако можете очень осложнить таким особам выезд на расейку, а после того, как они в очередной раз нарушат график гастролей на расейке, сами расеяне не захотят с ними иметь дело. Можно просто решением СНБО ограничит выезд на расейку, можно в конце концов принять закон и еще многое можно сделать, было бы желание.
05.04.2021 13:24 Ответить
У ХМельницький, а тим паче Шепетівку, Старкон і Кам'янець майже ніхто і не їздить. Якщо розраховувати на наші такі мегаполіси, то з голодухи ноги простягнешь. Ну тіки артистам у Київі, Одесі і Львові астролювати.
05.04.2021 13:40 Ответить
Це не виправдання. Немає закону, приймайте, але не мають політичні повії веселити ворога і насолоджуватися там життям в той час, коли на війні з тими потворами гинуть найкращі. Приймайте закони, у вас монобільшість, бо такого не може бути. Ви зводите на нівець потуги патріотичної частини України. Не потрібно тут будувати малоросію, будуйте незалежну країну, але під час війни не потрібно бути демократичними по відношенню до ворога і його повій.
05.04.2021 13:59 Ответить
Тоді і нєхрєн їм давати звання народних і заслужених. Нехай дає кацапстан.
05.04.2021 15:10 Ответить
Чего стоит только полужид Потап, тот не только трусы снимет.... язык подвешен,, НО - народный артист Украины.. оху.ть
05.04.2021 15:19 Ответить
Пардон, выше эту тему не заметил... но это мое от души..
05.04.2021 15:21 Ответить
Это не деятели искусства, а просто отбросы.
Но еще больше, беспокоят те, кто посещает концерты этих "звезд".
Это уже генетический мусор и моральные уроды.
05.04.2021 15:24 Ответить
Интересно кто больший патриот. тот кто деньги с раши везет в Украину или те кто из Украины везет на Кипр Панаму маме в штаты???
05.04.2021 15:24 Ответить
Мама - это святое, особенно если она в штатах и очень любит скорость
05.04.2021 16:13 Ответить
Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это - выступать в Москве. Это их дело", отметил прорашистский министр,а в украинского министра должно быть украинское дело к таким артистам и исходя из него(украинского общенародного дела) таким артистам нужно запрещать такие "предательские концеры"
05.04.2021 16:12 Ответить
Не надо устраивать травлю ни в чём не повинным "голубям мира", танцующим и поющим - развлекающим врага своим посредственным репертуаром.... Пусть пляшут, кривляются, поют ротом и другими дырами, раз уж агрессор им платит за старания.....А наше государство должно при приезде в Украину вышеуказанных "звёзд" производить очень дотошную и тщательную проверку их контактов на расии.... А потом периодически вызывать для бесед в СБУ всех их друзей , родственников, соседей и прочих контактёров.... Потому как, "звезда" может быть завербована врагом и на территории Украины совершать как физические, так и информационные диверсии....СБУ должно указать в объявлениях на ТВ, радио и в интернете свои телефоны доверия для передачи инфы об антиукраинской деятельности или разговорах певичек, танцоров, фокусников, спортсменов, клоунов - квартальщиков и прочей ватной малоросской швали, таскающейся на паРашу....
05.04.2021 16:14 Ответить
А если наших артистов вербуют на Мальдивах Мальте и Балли??
05.04.2021 16:23 Ответить
Мы не можем запретить им выступать в России ,но мы можем и должны запретить им выступать у нас в Украине ,срывать концерты ,устраивать обструкцию ,лишить званий и наград
05.04.2021 16:43 Ответить
а назад впускати цю ******* можеш заборонити, чи т и взягалі яке-сь немогуще нічого зробити квартально-зелене чмо?
05.04.2021 18:07 Ответить
 
 