Мы не можем запретить украинским артистам выступать в России, это их дело, - Ткаченко
Украина не может запретить украинским артистам, которым "нравится Москва", выступать в России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал. Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это - выступать в Москве. Это их дело", - отметил министр.
По словам Ткаченко, только общественность, публичная позиция, может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей.
"Учитывая закон, который существует, в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым и, очевидно, что они не смогут продолжать выступать здесь", -сказал глава Минкультуры.
"У меня есть надежда, что постепенно будет спадать тренд сотрудничества с россиянами. Потому что сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее и перспективнее", - добавил министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а із суто українським репертуаром им на росии дєлать нєчєго
а тоже - один народ. один праотец
але ви можете зробити їх проживання в Україні, якщо не нестрерпним, то хоча б некомфортним
А якщо серйозно, то не треба видумувати велосипед, треба взяти досвід Ізраїлю. У них законом визначені країни-вороги, за відвідування яких наступає кримінальна відповідальність.
Ну що простіше?
У нас війна?
- Війна
Хто ворог?
- Росія
То у чому проблеми? Це питання не тільки до слуг, але і до попередників.
Кто отказался?
Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка. ...
Відмовилися і українські ведучі " вслед за https://news.tut.by/culture/725088.html Тимуром Мирошниченко такое заявление сделал Андрей Доманский".
https://news.tut.by/culture/725264.html?utm_campaign=recirculation_mail&utm_medium=right_news&utm_source=news.tut.by
Но еще больше, беспокоят те, кто посещает концерты этих "звезд".
Это уже генетический мусор и моральные уроды.