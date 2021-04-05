Мы не можем запретить украинским артистам выступать в России, это их дело, - Ткаченко

Украина не может запретить украинским артистам, которым "нравится Москва", выступать в России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "24 каналу" заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я прекратил сотрудничество с россиянами, мы снимали совместно сериалы в 2014 году. К сожалению, я был один из немногих, кто это сделал. Так же мы знаем и артистов, их больше, которые прекратили выступления в России и сосредоточились на украинском и международном рынках. Но мы не можем запретить с другой стороны Ани Лорак, Светлане Лободе или еще кому-то, кому нравится Москва, учитывая все это - выступать в Москве. Это их дело", - отметил министр.

По словам Ткаченко, только общественность, публичная позиция, может говорить о том, будут ли они воспринимать такое отношение людей.

"Учитывая закон, который существует, в Украину запрещен въезд тем, кто незаконно посещал Крым и, очевидно, что они не смогут продолжать выступать здесь", -сказал глава Минкультуры.

"У меня есть надежда, что постепенно будет спадать тренд сотрудничества с россиянами. Потому что сотрудничать с глобальными партнерами гораздо выгоднее и перспективнее", - добавил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК открыла производство против 23 российских артистов, выступавших в оккупированном Крыму. СПИСОК