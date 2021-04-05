Принятие закона о промышленных выбросах приведет к сокращению поступлений в бюджет на 20 млрд гривен, - письмо ФРУ

Принятие проекта закона №4167 приведет к критическим последствиям для предприятий и экономики Украины, приведет к сокращению бюджетных поступлений на 20 млрд грн и увольнению 200000 работников.

Об этом говорится в открытом письме Фередации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмыгалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и председателям депутатских фракций и объединений.

Как сказано в письме, в Европе нормы выбросов формируются на основании справочника по лучшим доступным технологиям (НДТМ). Однако в ЕС НДТМ - это компромисс между возможностями бизнеса содержать рабочие места и вкладывать средства в модернизацию и задачей государства по охране окружающей среды. В Украине же о компромиссе между властью и бизнесом речи не идет: проект №4167 требует слепого следования европейским НДТМ. А это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины по сравнению с экономиками стран ЕС.

"Принятие НДТМ требует обсуждения с представителями промышленности, а график введения - учета состояния развития, рисков для занятости и инвестиционной способности промышленного сектора Украины", - отмечается в письме.

Во-вторых, проект закона обязывает украинские предприятия перейти на новые жесткие нормы выбросов за очень короткий промежуток времени в 4 года. Это физически невозможно, ведь у бизнеса нет источников многомиллиардных инвестиций.

"Страны ЕС осуществляли переход в течение десятилетий, Польша - в течение 20 лет. Украине тоже нужен более длительный переход (минимум 15 лет)", - подчеркивают в ФРУ.

При том, что в Европе предприятия, которые не соответствуют требованиям, получают дополнительный срок для модернизации и продолжают работать, в то время как украинские, согласно проекту, будут вынуждены просто закрываться.

В Федерации отмечают: принятие этого законопроекта приведет к полному закрытию всех коксохимических предприятий и значительной части других промышленных объектов, значительному сокращению производства в металлургической, химической и смежных отраслях. Как следствие, экспортные поступления сократятся на $ 5 млрд, а бюджетные поступления - на 20 млрд гривен ежегодно. Около 200 000 украинцев потеряют работу.

"Принятие проекта в текущей редакции является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия", - подчеркивают в ФРУ и предлагают Комитету ВР по вопросам экологической политики и природопользования внести изменения в документ. В частности, отменить жесткую привязку к европейским нормативам, предусмотреть переход на новые экологические нормы в течение 15 лет и исключить возможность остановки производства: санкциями за сверхурочные выбросы должны быть адекватные стимулирующие штрафы.

"Такой подход позволит подготовить сбалансированный законопроект, который не будет создавать угрозу для экономического развития страны и позволит продолжить постепенное сближение подходов и законодательства Украины и ЕС", - резюмируют в ФРУ.

Ранее народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что невозможно провести экомодернизацию предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), ведь десятки лет до этого средства от эконалога не направлялись на внедрение экологических технологий в промышленности.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.