Принятие закона о промышленных выбросах приведет к сокращению поступлений в бюджет на 20 млрд гривен, - письмо ФРУ

Принятие проекта закона №4167 приведет к критическим последствиям для предприятий и экономики Украины, приведет к сокращению бюджетных поступлений на 20 млрд грн и увольнению 200000 работников.

 Об этом говорится в открытом письме Фередации работодателей Украины к президенту Владимиру Зеленскому, министру экономики Игорю Петрашко, премьеру Денису Шмыгалю, председателю ВР Дмитрию Разумкову и председателям депутатских фракций и объединений.

Как сказано в письме, в Европе нормы выбросов формируются на основании справочника по лучшим доступным технологиям (НДТМ). Однако в ЕС НДТМ - это компромисс между возможностями бизнеса содержать рабочие места и вкладывать средства в модернизацию и задачей государства по охране окружающей среды. В Украине же о компромиссе между властью и бизнесом речи не идет: проект №4167 требует слепого следования европейским НДТМ. А это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины по сравнению с экономиками стран ЕС.

"Принятие НДТМ требует обсуждения с представителями промышленности, а график введения - учета состояния развития, рисков для занятости и инвестиционной способности промышленного сектора Украины", - отмечается в письме.

Во-вторых, проект закона обязывает украинские предприятия перейти на новые жесткие нормы выбросов за очень короткий промежуток времени в 4 года. Это физически невозможно, ведь у бизнеса нет источников многомиллиардных инвестиций.

"Страны ЕС осуществляли переход в течение десятилетий, Польша - в течение 20 лет. Украине тоже нужен более длительный переход (минимум 15 лет)", - подчеркивают в ФРУ.

При том, что в Европе предприятия, которые не соответствуют требованиям, получают дополнительный срок для модернизации и продолжают работать, в то время как украинские, согласно проекту, будут вынуждены просто закрываться.

В Федерации отмечают: принятие этого законопроекта приведет к полному закрытию всех коксохимических предприятий и значительной части других промышленных объектов, значительному сокращению производства в металлургической, химической и смежных отраслях. Как следствие, экспортные поступления сократятся на $ 5 млрд, а бюджетные поступления - на 20 млрд гривен ежегодно. Около 200 000 украинцев потеряют работу.

"Принятие проекта в текущей редакции является угрозой для экономической безопасности Украины, несет значительные негативные социальные и экономические последствия", - подчеркивают в ФРУ и предлагают Комитету ВР по вопросам экологической политики и природопользования внести изменения в документ. В частности, отменить жесткую привязку к европейским нормативам, предусмотреть переход на новые экологические нормы в течение 15 лет и исключить возможность остановки производства: санкциями за сверхурочные выбросы должны быть адекватные стимулирующие штрафы.

"Такой подход позволит подготовить сбалансированный законопроект, который не будет создавать угрозу для экономического развития страны и позволит продолжить постепенное сближение подходов и законодательства Украины и ЕС", - резюмируют в ФРУ.

Ранее народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заявил, что невозможно провести экомодернизацию предприятий за 4 года, как это предусмотрено законопроектом о выбросах (№4167), ведь десятки лет до этого средства от эконалога не направлялись на внедрение экологических технологий в промышленности.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

Топ комментарии
+3
А не ухвалення екологічних законів, призведе до скорочення населення із медичних причин на ті ж 200 тис., а може і більше...
05.04.2021 13:21 Ответить
+2
То есть они 20 лет ничего не делали, а теперь просят ещё 20 лет??
05.04.2021 13:08 Ответить
+2
так гасите их хотя бы на 40, где можно наказать и на все 100, а то такое ощущение, шо рыжие будут травиться здесь , а не в кэпитал оф гритбритан.
05.04.2021 13:23 Ответить
Пустить промышленные стоки по крымскому каналу!
05.04.2021 12:54 Ответить
То есть они 20 лет ничего не делали, а теперь просят ещё 20 лет??
05.04.2021 13:08 Ответить
в Чехии с 2017 предприятия, которые внедряют лучшие доступные технологии и методы управления (НДТМ) освобождены от уплаты налога на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. В Польше, в свою очередь предприятия имеют возможность получить частичное финансирование или льготные кредиты (возвратную помощь) для своих проектов по екомодернизации, а также привлечь финансы ЕС, на что может рассчитывать украинский бизнес?
05.04.2021 22:02 Ответить
А не ухвалення екологічних законів, призведе до скорочення населення із медичних причин на ті ж 200 тис., а може і більше...
05.04.2021 13:21 Ответить
Ничего непонятно, но дело в том, что в местные бюджеты деньги не попадут
06.04.2021 10:44 Ответить
так гасите их хотя бы на 40, где можно наказать и на все 100, а то такое ощущение, шо рыжие будут травиться здесь , а не в кэпитал оф гритбритан.
05.04.2021 13:23 Ответить
"проект №4167 требует слепого следования европейским НДТМ. А это недопустимо, учитывая состояние экономики Украины по сравнению с экономиками стран ЕС." - это как? С тарифами такая схема работает. С штрафами работает. С налогами работает. А как модернизировать производство - так нужно учитывать состояние экономики.
05.04.2021 15:02 Ответить
Менше по карманах директорів розійдеться.
05.04.2021 15:13 Ответить
Лично я считаю, что промышленникам виднее, они знают всю работу изнутри.
06.04.2021 10:43 Ответить
к власти пришли шоумены, которые не разбираются в управлении государством, не смыслят в экономике. В странах ЕС, существует государственная поддержка на внедрение экотехнологий, предлагаются финансовые стимулы....
05.04.2021 21:53 Ответить
 
 