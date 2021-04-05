Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве превышает эпидпорог на 18,2%, - КГГА

В столице за 13-ю неделю 2021 зарегистрировано 26 276 больных гриппом и ОРВИ. Сейчас показатель заболеваемости составляет 885,5.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, всего в столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет детского населения. Так, заболели 6529 (снижение на 12,8%) детей и 19747 взрослых (рост на 3,5%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 24,8%, а на предыдущей неделе - 28,2%. 44,2% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 18,3% - зарегистрировано 2886 случаев", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 1987 человек, из них 78 детей.

"Я не раз говорил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ непосредственно влияет на количество госпитализированных. Сегодня все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Только за минувшие сутки в коммунальных больниц госпитализированы 470 больных коронавирусом, с подозрением на заболевание и с пневмониями. Всего в стационарах лечатся 4693 пациентов. Карантин, который сегодня введен в городе, должен уменьшить уровень заболеваемости и соответственно - нагрузка на врачей коммунальных медучреждений. Поэтому придерживайтесь карантина, берегите себя и своих родных", - призвал Поворозник.