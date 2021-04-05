Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.
"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.
Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.
Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.
В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.
В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.
Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук.
При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і лишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...
По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом
По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...
Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
Украинская сторона намерена привлечь боевую авиацию стран-членов НАТО для патрулирования воздушного пространства в районе демаркационной зоны в Донбассе и в районе украино-российской границы.
«На прошедшей вчера встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Р. Машовца и главы представительства НАТО на Украине А. Винникова по текущим вопросам взаимодействия и ситуации вокруг восточных областей Украины одним из предложений, которое прозвучало от украинской стороны, наряду с другими, направленными на дальнейшую интеграцию страны в структуры НАТО, было рассмотрение возможности организации патрулирования воздушных границ Украины боевой авиацией блока по примеру того, как это организовано в Прибалтике, Румынии и Исландии», - сообщают информационные источники.
Между тем транспортные самолеты США уже активно прибывают в Украину. За последние сутки по меньшей мере 2 транспортных американских борта С17 приземлились в аэропорту Борисполя, доставив крупные партии военного груза.
Также сообщается, что об интенсификации полетов американских разведывательных дронов и самолетов над акваторией Черного моря в близи границы с Крымом.
Напомним, что ранее командование США в Европе повысило уровень боевой готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса», т.е. до максимального уровня, в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
а вы что подумали?! https://lenta.ru/news/2021/04/05/bel_trk/ ссыль
що, погано з уявою?
Извините мой французский.
...а сил Форума ЦН, не хватит даже, что бы матюками кацапэтские боты закидать...
Здравствуйте! -- я ваша жопа...
- Мы пришли с миром
В интервью немецкому телеканалу ARD в 2008 году препизидент рассеи пуйло заявил, что москва «давно признала границы сегодняшней Украины». пуйло говорило, что Крым не является «спорной территорией».
Это интервью было записано после пятидневной войны рассеи против Грузии в августе 2008 года....
подлаяи агрессия паРаши против Украины длится уже восьмой год!...
2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021...
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ
" Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Днем 8 августа тогдашний президент Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.В регион были введены значительные российские силы. Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.
Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей."
Практику замальовування бортових номерів та тактичних знаків, або їх затирання росіяни використовували у 2014 році на своїй бронетехніці перед вторгненням в Україну в Донецк і луганськ.
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-zamalovuye-taktychni-znaky-na-tehnitsi-yaku-perekydaye-do-kordonu-z-**********/