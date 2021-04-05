Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

