17 996 82

Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

Пескова попросили прокомментировать информацию о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - сказал пресс-секретарь Путина.

Напомним, в конце марта стало известно, что очевидцы фиксируют массовую переброску военной техники на оккупированный Крымский полуостров.

Выступая в парламенте, Руслан Хомчак заявил, что российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям, "осуществляя постепенное наращивание войск у государственной границы Украины". Он также обвинил Москву в проведении "агрессивной политики" в отношении Киева.

Позже пресс-секретарь Путина Песков заявил, что войска РФ не должны никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы.

В МИД РФ заявили, что Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном.

В то же время, российская исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) обнародовала доказательства переброски к украинской границе частей армии РФ Центрального военного округа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о войсках РФ у границ с Украиной: Это не должно никого беспокоить, они не представляют никакой угрозы

Автор: 

армия РФ (20325) Песков Дмитрий (1986) россия (96902)
+37
Знакомые все слова! Точно такие же говорил Молотов в 1939 году о войсках на границе Польши, стран Балтии и Финляндии.
05.04.2021 13:05 Ответить
+32
Если письков за день ни разу не соврал- потыкайте его палкой, возможно, он сдох.
05.04.2021 13:03 Ответить
+29
В этой галактике даже пыль с космоса писюкову никогда не поверит.
05.04.2021 13:01 Ответить
В этой галактике даже пыль с космоса писюкову никогда не поверит.
05.04.2021 13:01 Ответить
Стоило старику Байдену только пальцем пригрозить, как ***** уже весь бункер обосрало
показать весь комментарий
05.04.2021 13:11 Ответить
А чому б росії (якщо в її керівництві є залишки мізків), не скористатися ізраїльським прикладом і не вчинити цивілізовано - закликати представників "руского міра" , що проживать за її межами до максимальної репатріації в росію?

Тим більше, що в росії дефіцит робочих рук.

При цьому ті росіяни, які на місцях нинішнього проживання - визнають правосуб'єктність нинішніх суверенних держав, які є патріотами цих держав - можуть в них і лишатися, визнавши їх культуру і мову, як свою...

По-перше... завершилися б, нарешті, всі міжнаціональні конфлікти в бувших радянських республіках... "рускі весни, зими осені..." з іманентними їм екстремізмом

По-друге... сама росія поповнилася б її державотворчим населенням...
По-третє... репатрійовані проживали б в комфортному для себе культурному середовищі...

Але, ще раз наголошую, - якби в керівництва росії лишалися б сліди здорового глузду...
05.04.2021 21:04 Ответить
Ух ты! Правду сказал! Удевительно! росия действительно не представляет угрозы для Украины.
05.04.2021 13:02 Ответить
Знакомые все слова! Точно такие же говорил Молотов в 1939 году о войсках на границе Польши, стран Балтии и Финляндии.
05.04.2021 13:05 Ответить
Так пускай говорят что хотят. Наша армия способна постоять за свою землю.
05.04.2021 13:16 Ответить
А у віддаленній перспективі навід повернути її. Я так колись метро у Днепрі чекав. Майже дочекався.
05.04.2021 13:42 Ответить
google переводчик плохо переводит ?
05.04.2021 14:34 Ответить
Не пробував, це суржик. А чому ти навідь не на суржику. Російськочелюсний українець?
05.04.2021 14:58 Ответить
Истребителям НАТО разрешили постоянно патрулировать воздушное пространство Украины.
Украинская сторона намерена привлечь боевую авиацию стран-членов НАТО для патрулирования воздушного пространства в районе демаркационной зоны в Донбассе и в районе украино-российской границы.
«На прошедшей вчера встрече заместителя руководителя Офиса президента Украины Р. Машовца и главы представительства НАТО на Украине А. Винникова по текущим вопросам взаимодействия и ситуации вокруг восточных областей Украины одним из предложений, которое прозвучало от украинской стороны, наряду с другими, направленными на дальнейшую интеграцию страны в структуры НАТО, было рассмотрение возможности организации патрулирования воздушных границ Украины боевой авиацией блока по примеру того, как это организовано в Прибалтике, Румынии и Исландии», - сообщают информационные источники.
Между тем транспортные самолеты США уже активно прибывают в Украину. За последние сутки по меньшей мере 2 транспортных американских борта С17 приземлились в аэропорту Борисполя, доставив крупные партии военного груза.
Также сообщается, что об интенсификации полетов американских разведывательных дронов и самолетов над акваторией Черного моря в близи границы с Крымом.
Напомним, что ранее командование США в Европе повысило уровень боевой готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса», т.е. до максимального уровня, в ответ на наращивание российских войск на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.
05.04.2021 15:29 Ответить
кацап завжди робить протилежне тому, що каже! Запам'ятайте!
05.04.2021 13:02 Ответить
Верю каждому зверю, а ежу - пока погожу
05.04.2021 13:02 Ответить
Верю каждому зверю, а ежу - пока погожу
05.04.2021 13:03 Ответить
даже кравчук знает, шо параша - враг. а враг всегда представляет угрозу. тем более, что *****-убийца, международно общепризнанный.
05.04.2021 13:03 Ответить
Если письков за день ни разу не соврал- потыкайте его палкой, возможно, он сдох.
05.04.2021 13:03 Ответить
Аяяяяй! І кто ето зделал?!.
05.04.2021 15:08 Ответить
Из Кемеровской и других отдаленных от густонаселенных регионов областей, войска перемещают для того, чтобы не так были заметны похороны героев "Русского мира"
05.04.2021 13:03 Ответить
05.04.21г. в Беларуси был уничтожен частный дом из ракетного комплекса "Точка-У"..
а вы что подумали?! https://lenta.ru/news/2021/04/05/bel_trk/ ссыль
Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины - Цензор.НЕТ 4083
05.04.2021 13:04 Ответить
раз письков говорит нет, значит сто процентов да.
05.04.2021 13:04 Ответить
московская орда всю свою историю живет подлогом и обманом, московитам верить - себя не уважеать
05.04.2021 13:06 Ответить
Ложь и смерть есть синонимами кремлевского режима...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:09 Ответить
песков же русский, раз рот открыл - значит...
05.04.2021 13:06 Ответить
Какое там русский, мордва обосраная
05.04.2021 13:09 Ответить
а это разные вещи?
05.04.2021 13:21 Ответить
це одне i те ж...

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 9493
05.04.2021 22:23 Ответить
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 2910
05.04.2021 22:24 Ответить
- ну тада значіт русскаязичьний рот аткрил...Треба або всіх русскіх називати русскаязичьнимі, або всіх русскаязичьних русскімі. Бо інакше плутанина виникає неймовірна.
05.04.2021 13:35 Ответить
Конечно не представляет. па-рашка её осуществляет!
05.04.2021 13:07 Ответить
"не представляет угрозу"?
що, погано з уявою?
05.04.2021 13:08 Ответить
Значит будет кипиш.
05.04.2021 13:11 Ответить
Гореть ему и всей рашистской своре в огне! И не потом, а сейчас!
05.04.2021 13:12 Ответить
Пескову верить - себя не уважать !
05.04.2021 13:13 Ответить
Песков о войсках РФ на границе: Россия не представляет угрозу для Украины - Цензор.НЕТ 2126
05.04.2021 13:13 Ответить
Писькова опровержение то ***** семяизвержение.
Извините мой французский.
05.04.2021 13:51 Ответить
Ваш французский не так уж и плох, сударь...
05.04.2021 14:23 Ответить
У нього така пика, немов він оце все написане читає)))
05.04.2021 15:14 Ответить
_Пескова не нужно выслушивать - это совершенно неадекватная реакция - нужно прикончить. Уничтожить.
05.04.2021 13:15 Ответить
Колись СРСР "поліз" в Афганістан. Дійсно, шо кацапів історія нічому не вчить
05.04.2021 13:15 Ответить
Мабуть не всі знають, що за ту окупацію СРСР виплатив Афганістану 10 млрд. доларів.......
05.04.2021 20:54 Ответить
"по данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условий советско-германского пакта о ненападении" (Повідомлення ТАСС від 14 червня 1941-року, тобто, за 8 днів до нападу)
05.04.2021 13:22 Ответить
Все адекватные проукраинские государства и силы за Бугром, больше беспокоит пропарашенность Украины изнутри, чем изнаружи... ...меня, в том числе.
...а сил Форума ЦН, не хватит даже, что бы матюками кацапэтские боты закидать...
Здравствуйте! -- я ваша жопа...
05.04.2021 13:23 Ответить
Да не, голубок, ещё как представляете угрозу. Это вы так хотите, тупо, на немцев быть похоже, когда, тоже, накануне войны в 1941, все перемещения германских войск, вдоль советской границы в газете "правда" освещалось, как не несущие никакой угрозы. А потом, типа, победителей не судят. Не, голубок, сейчас трупами сами себя завалите.
05.04.2021 13:56 Ответить
От жеж урод конченобрехливий. В принципі як і усі козлорилі.
05.04.2021 13:56 Ответить
песков-троль кремлёвский правды не скажет.....
05.04.2021 14:01 Ответить
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 1026
- Мы пришли с миром
05.04.2021 14:11 Ответить
Ядерніе взріві в Москве не представляют угрозі жителям Москві.
05.04.2021 14:23 Ответить
Росія не становить загрози для України? А яка це падаль Крим забрала(тимчасово) і руйнує даунбас? Саме гидотне, що живе на Землі - кацап! Живе, порушуючи все!
05.04.2021 14:24 Ответить
Лживая кацапская мразь
05.04.2021 14:28 Ответить
Точно также говорили и перед захватом Крыма
05.04.2021 14:30 Ответить
https://youtu.be/1__EPqhMrFQ

В интервью немецкому телеканалу ARD в 2008 году препизидент рассеи пуйло заявил, что москва «давно признала границы сегодняшней Украины». пуйло говорило, что Крым не является «спорной территорией».
Это интервью было записано после пятидневной войны рассеи против Грузии в августе 2008 года....
подлаяи агрессия паРаши против Украины длится уже восьмой год!...
2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021...

https://youtu.be/1__EPqhMrFQ

Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 3014
05.04.2021 22:20 Ответить
Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 9911
05.04.2021 15:01 Ответить
Ну і страшная рожа!
05.04.2021 15:10 Ответить
а що Ви, пане, хотiли? це ж кацапо-Орда.)


Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 5416
05.04.2021 22:07 Ответить
Ну для этого в СТРАНЕ должен быть свой Маннергейм.
05.04.2021 21:53 Ответить
ВРИ ВСЕГДА - основний життєвий принцип московітів. Це ж орда. Їй ніколи вірити не можна!
05.04.2021 15:26 Ответить
Война раши и Грузии, август 2008 г.
" Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Днем 8 августа тогдашний президент Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.В регион были введены значительные российские силы. Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.
Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей."
05.04.2021 15:26 Ответить
Конечно, кому как ни украинцам знать об этом.
05.04.2021 15:34 Ответить
Песков- это второй молотов и рибентроп в одном лице!!
05.04.2021 15:42 Ответить
Это не те, кому следует верить
05.04.2021 15:47 Ответить
А что там перед захватом Крыма ху..ло Владимирович говорил ?
05.04.2021 15:49 Ответить
рашистская подлость и все кровопролитные войны и оккупирование соседних государств начинались именно с таких рашистских заявлений- Украине надлежит взять пример с рашиста и на границе с рашистом выставить разные ракетные системы типа там "петриоты" десяток F-35 и разно прочей куйни,которая бы накрывала ращистские посудины в Черном море,Вооружатся до зубов и по всему периметру границы с рашистом плюс немедленно подавать заявление в НАТО
05.04.2021 16:01 Ответить
ТВАРЬ!!!
05.04.2021 16:07 Ответить
Вже весь світ давно зрозумів- коли якась кремлядь шось каже, значить все навпаки. Схоже треба робити тотальну мобілізацію, щоб бути готовими вчасно дати відсіч ватним виродкам !
05.04.2021 16:26 Ответить
КАЦАП НЕ ЗБРЕШЕ - ДЕНЬ ПРОЖИВ ДАРМА
05.04.2021 16:55 Ответить
Росія замальовує тактичні знаки на техніці, яку перекидає до кордону з Україною (Фото)

Практику замальовування бортових номерів та тактичних знаків, або їх затирання росіяни використовували у 2014 році на своїй бронетехніці перед вторгненням в Україну в Донецк і луганськ.

https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-zamalovuye-taktychni-znaky-na-tehnitsi-yaku-perekydaye-do-kordonu-z-**********/
05.04.2021 17:07 Ответить
Ну й сусід у нас "миролюбивий"!!!, хоч до рани прикладай. (((
05.04.2021 17:15 Ответить
Невозможно верить Рашке,наркоманам и проституткам. Причем у наркоманов и проституток есть мизерный шанс стать нормальными, у Рашки-нет шансов совсем
05.04.2021 17:38 Ответить
только мертвый русский не представляет для нас угроз....
05.04.2021 18:32 Ответить
А вы туда войска нагнали потому, что ожидаете вероломного нападения ДНР и ЛНР на Ростов 22 июня?
05.04.2021 19:18 Ответить
Краще сиротою бути ніж мати такого "старшого брата" як Росія
05.04.2021 21:18 Ответить
кацапо-орда старшими аж нiяк бути не може, бо коли Київ вже був столицею Русi, на мicцi московії, анти-Русi. вишкребка та продовження Орди, ще жаби квакали...мас-ква..ква-ква...


Пєсков про війська РФ на кордоні: Росія не становить загрози для України - Цензор.НЕТ 7389




05.04.2021 22:12 Ответить
. Дякую)
06.04.2021 07:48 Ответить
Не вір,мій друже цьому під-су!Оту конфвету тобі в ж-пу встромить!(с)
05.04.2021 21:49 Ответить
от вас ****** можно ждать чего угодно.
06.04.2021 05:57 Ответить
как не странно но он говорит правду...обделались касапы, только свой металолом могут и таскать вокруг Украины....Азербайжан показал где их место....а то что двигают свой муссор вокрут то это только для самоуспокоения.... никуда никто не пойдет
06.04.2021 06:07 Ответить
В принципе да, та груда металлолома и толпы доходяг срочников, что они свозят к украинской границе, действительно, не представляет никакой угрозы.
06.04.2021 07:31 Ответить
 
 