Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко
В Министерстве финансов заверили, что проблем с выплатой помощи предпринимателям в размере 8 тыс. гривен не будет.
Об этом в эфире программы "Подробности недели" заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходной остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", - сказал Марченко.
Он также тметил, что эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.
Напомним, ранее Верховная Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.
Согласно закону, застрахованный ФОП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Кроме того, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.
Но почти у всех бизнес стоит, или сворачивается, а аренду с них исправно снимают!
Арендодатели особенные что ли?