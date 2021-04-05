Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

В Министерстве финансов заверили, что проблем с выплатой помощи предпринимателям в размере 8 тыс. гривен не будет.

Об этом в эфире программы "Подробности недели" заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходной остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", - сказал Марченко.

Он также тметил, что эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.

Согласно закону, застрахованный ФОП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Кроме того, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

