РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9226 посетителей онлайн
Новости
6 346 6

Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

В Министерстве финансов заверили, что проблем с выплатой помощи предпринимателям в размере 8 тыс. гривен не будет.

Об этом в эфире программы "Подробности недели" заявил министр финансов Сергей Марченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходной остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", - сказал Марченко.

Он также тметил, что эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выплаты 8 тыс. грн ФОПам начнутся через несколько недель, - Федоров

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.

Согласно закону, застрахованный ФОП или работник, который у него работает, имеет право на получение помощи из госбюджета на основании самостоятельного обращения в размере 8 тыс. грн. Кроме того, предприниматели и работники могут потенциально рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.

Также читайте: Бизнесу и работникам в "красных" зонах выплатят по 8 тыс. грн и дополнительно сумму из местного бюджета, - замглавы ОП Тимошенко

выплаты (690) Минфин (1556) предприниматели (1237) Марченко Сергей (301)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потому, что выплат не будет...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:04 Ответить
Немає виплат, немає проблем.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:05 Ответить
Может и дадут кому-то эти 8 тысяч, но обязательно обдерут других - через проверки, штрафы, доначисления.....
показать весь комментарий
05.04.2021 13:10 Ответить
а хіба зедрисня не привчила, що завжди буває навпаки?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:12 Ответить
Уже проблеми. Платити не хотять. Якшо фоп кафе, то пояснюють тим, шо у видах діяльності має бути лише торгівля стравами. А якшо у вас написано ще наприклад реклама- вам уже ніх... не дадуть
показать весь комментарий
05.04.2021 13:41 Ответить
Не знаю кому эти выплаты положены, т.к. правила игры написаны очень хитро!
Но почти у всех бизнес стоит, или сворачивается, а аренду с них исправно снимают!
Арендодатели особенные что ли?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:20 Ответить
 
 