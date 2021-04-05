РУС
Укрзализныця должна вкладывать деньги в железнодорожные пути, иначе аварий не избежать, - экс-министр инфраструктуры

Укрзализныця находится в катастрофическом состоянии, ей срочно нужно вкладываться в инфраструктуру и получить эффективный менеджмент.

 Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация с Укрзализныцей у нас очень серьезная. Мы помним недавнее схождение поезда Хюндай, которое произошло в Днепропетровской области. Мы понимаем четко, что более 90% подвижного состава, - а это и вагоны, и локомотивы, фактически более 60% инфраструктуры, в первую очередь пути и контактные сети, - они все изношены. В это необходимы инвестиции ", - рассказал Омелян.

Ключевое для УЗ - инвестиции в существующую железную дорогу, чтобы снизить аварийность и улучшить ее работу, потому что ущерб для бизнеса огромный, отметил Омелян.

"Фактически мы имеем из-за срыва графиков и плохого состояния подвижного состава Укрзализныци постоянные срывы внешних контрактов ... Плюс у нас вечно недовольные пассажиры, справедливо жалующиеся на очень низкую скорость", - пояснил экс-министр.

Он также обратил внимание на необходимость назначить эффективный менеджмент УЗ, подчеркнув: постоянная замена руководителей, которые успевают проработать только по полгода, негативно сказывается на работе компании и делает невозможным проведение реформы.

"Недавно произошло очень громкое снятие очередного нового руководителя компании Владимира Жмака. Оно произошло уже более 3 недель назад без всяких объяснений причин этого увольнения. Просто за последний год, если не ошибаюсь, это уже пятый руководитель, которого меняют ", - отметил Омелян.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на "Укрзализныце" каждые полгода меняется руководитель, совершенно неприемлема.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.

Автор: 

модернизация (158) Укрзализныця (2782) Омелян Владимир (712)
+1
Сирожу Лещенко поставьте. Он ещё тот спец в ж/д. А заодно часть зарплату его перекиньте не ремонт путей. Толку больше будет.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:20 Ответить
+1
Он кстати вкладывал,и новые локомотивы и вагоны пассажирские ,все нормально развивалось.И УЗ стала прибыльным концерном,а не просила дотации у государства.А сейчас под чутким надзором лещей ,наемов и руководством рукожопых турборежимщиков ,банкрот!!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:21 Ответить
Но почему все ЭКС - министры такие Грамотные . Если бы вы Влаживали , то сейчас нужно было бы Только поддерживать . Лучше молчите , чем говорите.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:15 Ответить
Он кстати вкладывал,и новые локомотивы и вагоны пассажирские ,все нормально развивалось.И УЗ стала прибыльным концерном,а не просила дотации у государства.А сейчас под чутким надзором лещей ,наемов и руководством рукожопых турборежимщиков ,банкрот!!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:21 Ответить
Грошей "влаживается" вдоста і навіть ремонти колій проводять, правда тільки на папері. А гроші тир .... пиз ... зникають в (не)відомому напрямі.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:27 Ответить
Про коррупцию мы уже наслышаны , но интересует только один Вопрос , - когда этому придет Конец , а с ними и все наши мытарства.Хотя отошедших от болезни , - Уже ничего не волнует.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:31 Ответить
В США, например, принцип работы железных дорог такой: там работает несколько вертикально-интегрированных компаний, каждая из которых владеет как инфраструктурой, так и подвижным составом. Я думаю только такой подход может повлиять на решение проблем уз
показать весь комментарий
05.04.2021 22:09 Ответить
Как по Мне , - Нужно самое лучшее и прогрессивное применять в любой отрасли Украины , а как баласт избавится от коррупции где существует Вилка и подогнана Законодательная база .Сами участники Увы не хотят лишится дополнительного Заработка.
показать весь комментарий
05.04.2021 22:25 Ответить
Сирожу Лещенко поставьте. Он ещё тот спец в ж/д. А заодно часть зарплату его перекиньте не ремонт путей. Толку больше будет.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:20 Ответить
он и так неплохо устроился, деньги лопатой загребает
показать весь комментарий
06.04.2021 10:28 Ответить
Капітан Очевідність. По останній аварії з Інтерсіті. А якщоб на зустріч йшов ванташний состав? Це був би тижневий траур.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:03 Ответить
какой там...от него только луп... они деньги умеют вкладывать лишь в свои карманы
показать весь комментарий
06.04.2021 10:26 Ответить
Украина выбрала Польский путь реформирования, который больше чем за 20 лет, так и не решил многие проблемы, к примерю пассажирский сектор до сегодня сидит на дотациях от гос-ва, поляки давно задумываются перейти на сценарий полной приватизации....
показать весь комментарий
05.04.2021 22:22 Ответить
 
 