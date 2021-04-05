Укрзализныця должна вкладывать деньги в железнодорожные пути, иначе аварий не избежать, - экс-министр инфраструктуры

Укрзализныця находится в катастрофическом состоянии, ей срочно нужно вкладываться в инфраструктуру и получить эффективный менеджмент.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

"Ситуация с Укрзализныцей у нас очень серьезная. Мы помним недавнее схождение поезда Хюндай, которое произошло в Днепропетровской области. Мы понимаем четко, что более 90% подвижного состава, - а это и вагоны, и локомотивы, фактически более 60% инфраструктуры, в первую очередь пути и контактные сети, - они все изношены. В это необходимы инвестиции ", - рассказал Омелян.

Ключевое для УЗ - инвестиции в существующую железную дорогу, чтобы снизить аварийность и улучшить ее работу, потому что ущерб для бизнеса огромный, отметил Омелян.

"Фактически мы имеем из-за срыва графиков и плохого состояния подвижного состава Укрзализныци постоянные срывы внешних контрактов ... Плюс у нас вечно недовольные пассажиры, справедливо жалующиеся на очень низкую скорость", - пояснил экс-министр.

Он также обратил внимание на необходимость назначить эффективный менеджмент УЗ, подчеркнув: постоянная замена руководителей, которые успевают проработать только по полгода, негативно сказывается на работе компании и делает невозможным проведение реформы.

"Недавно произошло очень громкое снятие очередного нового руководителя компании Владимира Жмака. Оно произошло уже более 3 недель назад без всяких объяснений причин этого увольнения. Просто за последний год, если не ошибаюсь, это уже пятый руководитель, которого меняют ", - отметил Омелян.

Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила, что ситуация, когда на "Укрзализныце" каждые полгода меняется руководитель, совершенно неприемлема.

В свою очередь экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" требует масштабного реформирования и поддержки от государства для проведения модернизации подвижного состава и инфраструктуры.