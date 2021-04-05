Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо".

В Кремле сожалеют об объявленных президентом Украины Владимиром Зеленским очередных санкциях в отношении России, в частности, против Россотрудничества, и заявляют, что "скоро для взаимности не останется места".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответных санкций России на объявленные Украиной ограничительные меры, в частности, в отношении Россотрудничества.

По его словам, "мы разорвем вообще все, что есть". "Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, угрожает ли блокировка работы Россотрудничества в Киеве деятельности Украинского культурного центра в Москве, Песков сказал: "Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам".

Ранее в понедельник стало известно, что Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, часть из которых связана с авиа- и судоремонтом. Под ограничительные меры также попало Россотрудничество.