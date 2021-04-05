РУС
Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо"

Кремль

В Кремле сожалеют об объявленных президентом Украины Владимиром Зеленским очередных санкциях в отношении России, в частности, против Россотрудничества, и заявляют, что "скоро для взаимности не останется места".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответных санкций России на объявленные Украиной ограничительные меры, в частности, в отношении Россотрудничества.

По его словам, "мы разорвем вообще все, что есть". "Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением", - заявил Песков.

Отвечая на вопрос, угрожает ли блокировка работы Россотрудничества в Киеве деятельности Украинского культурного центра в Москве, Песков сказал: "Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО

Ранее в понедельник стало известно, что Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, часть из которых связана с авиа- и судоремонтом. Под ограничительные меры также попало Россотрудничество.

Песков Дмитрий (1986) санкции (11762)
Нам как-то абсолютно фиолетово на их сожаление. Нам лучше чтобы мир выглядел вот так

Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 6689
05.04.2021 13:16 Ответить
то нехай пєсков закриє на території московії українські газети, чи журнали, чи там - телебачення або радіо! ще може закрити українські школи та церкви... ааа, почекайте, нічого ж цього там і не має
05.04.2021 13:24 Ответить
Хай не прибідняється - блазень з компанією - гарує над серіалами для раші та місцевих зеватників... Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 9538
05.04.2021 13:17 Ответить
Западно китайский океан.
05.04.2021 13:19 Ответить
зміцнення Китаю навіть більш небезпечне, ніж Росії
05.04.2021 13:22 Ответить
Когда то возможно и ДА. Но ближайшее столетие точно нет, в крайнем случае для Украины.
05.04.2021 13:27 Ответить
я о том что западная китайская граница будет на Урале, а может на Волге. Вероятно с вами соглашусь, возможно это произойдет раньше. 100 лет для Хфедерации это пожалуй слишком много, даже для отпетых оптимистов.
05.04.2021 13:46 Ответить
Вірю... Прямо бачу, як ти по Сумській гуляєш... А якщо ти і строчиш з Харкова, то нічого дивного - прокацапського лайна там теж вистачає... Однак, ти себе "спалив" одним-єдиним словом, як "лахтинця" - "свідомими", в образливому сенсі, нас називають тільки кацапи, не розуміючи, що це для нас не образа, а похвала... Вона означає "сознательный, здравомыслящий"... .....
05.04.2021 14:58 Ответить
05.04.2021 18:45 Ответить
то нехай пєсков закриє на території московії українські газети, чи журнали, чи там - телебачення або радіо! ще може закрити українські школи та церкви... ааа, почекайте, нічого ж цього там і не має
05.04.2021 13:24 Ответить
просто унітазний йоршик виконує свої говєнні функції, шо з нього взяти.
до брехливих і цинічних заяв з боку рашапідів треба відноситись відповідно, проте і готуватись треба кожного божого дня, імперія яка тримається виключно на брехні і підступних провокаціях і яка історично наш сусід мала б нас уже чомусь навчити, та на жаль у нас не получається пока.
05.04.2021 13:37 Ответить
В такому випадку , вони до нас попливуть, ні , це не рішення ..
05.04.2021 15:09 Ответить
подозрительная карта... шо то за островки на кавказе? оккупированные кацапией территории тоже в море? или отдать законным владельцам? один пример - Выборг и часть Карелии, таких примеров сотни...
показать весь комментарий
Там навіть Аральске море ще не висохло
показать весь комментарий
соплі в тебе висохли вже?
показать весь комментарий
Собственные пуканы свинорусы уже разорвали.
показать весь комментарий
ПРОТИВНО, ОТВРАТИТЕЛЬНО, ПЕЧАЛЬНО..!
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА , НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
05.04.2021 13:27 Ответить
Хай не прибідняється - блазень з компанією - гарує над серіалами для раші та місцевих зеватників... Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 9538
05.04.2021 13:17 Ответить
Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо" - Цензор.НЕТ 6549
05.04.2021 13:18 Ответить
Украине давно пора разрывать дипотношения с засрашкой и армяшками.
05.04.2021 13:18 Ответить
Или они Идиоты или Придурюються - Наверно и то и Другое.
05.04.2021 13:19 Ответить
скорее, это потому, что они не люди ..
05.04.2021 13:20 Ответить
"мы разорвем вообще все, что есть".

С нетерпением жду, когда Штаты разорвут дупы }{уйла и писькова на немецкий крест, а другие страны НАТО и Украина в этом поучаствуют.
05.04.2021 13:20 Ответить
выходит за все время правления Порошенко и его громких заявлений, антиукраинская деятельность *********** Россотрудничества не блокировалась
05.04.2021 13:20 Ответить
Кусок рашистского говна, плыви отсюда на хрюссайты
05.04.2021 14:51 Ответить
Украинских организаций в Рашке итак уже нет. Стреляйте по Воронежу.
05.04.2021 13:21 Ответить
Все закончилось с 2014 года. Усидеть на " двух стульях" уже не получится, потому что у " восточного" стула оказали подпиленными ножки, а под ним торчал кол. ( как подарок от " старшего брата" По факту возвращение в до 2014 год уже не возможно ни при каком раскладе..Кровь не водица...
05.04.2021 13:24 Ответить
грузины так же кукарекали после 08.08.08. а теперь просят в гости на свои курорты, прокачивают их газ и нефть, лижут ноги туристам из засРашки, продают вина и т.д.
05.04.2021 13:58 Ответить
Познера на днях так просили,так просили....пойтинах ,непомнящий
05.04.2021 14:53 Ответить
у нас тоже на ярких акциях встречаются ребята, и познера и шмознера побеспокоить могут. но, "зуб даю", лично ты, ни на каких никогда не было, не будешь, и место твое под столом, а таких как ты 73% точно, а может и 80.
05.04.2021 23:45 Ответить
пітєрський вєпсушко укрєплял, укрєплял дружбушку, а тут такоэ...
05.04.2021 13:25 Ответить
с кацапией нужно рвать все... оставить только небольшое дипредставительство для общения через зубы и то не факт, можно заменить посредниками, например - штатами.
05.04.2021 13:29 Ответить
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Т.Г.Шевченко.
"Юродивий"
05.04.2021 13:30 Ответить
Ага, расейка в ответку позакрывает украинские школы,украинские библиотеки,украинские культурные центры, украинские театры и тд, которых на расейке огромное количество в каждом населенном пункте.
05.04.2021 13:38 Ответить
Їх там нема взагалі
05.04.2021 13:41 Ответить
То был сарказм....
05.04.2021 18:48 Ответить
Гарна взаємність зі сторони раши - за допомогою снайперів і мінометів. Любов до гроба?
05.04.2021 13:39 Ответить
О какой взаимности говорит представитель кремле*лядей ? Здесь одна взаимность - прощай немытая рассея. Только рашка никак не может от**аться от Украины. А придется, это уже свершившийся факт.
05.04.2021 13:48 Ответить
ты расшифруй, что вкладываешь в это "прощай"))). нефтепродукты, удобрения, запчасти для реакторов и ТВЭлы, битум...+90% химии для бурения газовых скважин, электроэнергия...---это импорт. добавь экспорт из Украины. твои родители сидят на субсидии, бюджетники и ПФ на зарплатах и дотациях. может тебе удивит, но 60% бюджета от таможенных сборов. твоих жалких 2000грн от ФОП только очко подтереть.
05.04.2021 14:05 Ответить
Давно пора прекратить покупать у агрессора ТВЭлы, химию, электроэнергию, битум и зубную пасту в придачу. Матрешки можно разрешить.
05.04.2021 15:03 Ответить
100%, тем более есть технические возможности и сырье делать все это самим. но елси давно пора, и прямо завтра, то ты первая будешь скулить по поводу веерных отключений, продуктов по цене в 2 раза выше, и будешь целовать матрешек, что бы все вернулось снова, а #уйло полюбишь за пол секунды, уверяю.
05.04.2021 23:49 Ответить
песков.....пурга.....
05.04.2021 14:04 Ответить
Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо".

От дебилы. Это отлично!!!
05.04.2021 14:28 Ответить
А нам нечего сожалеть!! Чем дальше от этой токсичной татаро-монгольской россии тем безопаснее и здоровее!! Лучше пудрите мозги своим бомжам !! Эти козломордые россияне, так сожалеют , что каждый день танки и БТРы России, подтягиваются к нашим границам!! Правильно великие люди писали,. что сволочнее россиского татаро-монгола, в мире человека нет!!
05.04.2021 15:17 Ответить
Наші стосунки з *********** мають закінчитися повною ізоляцією. Кордон. Мінні поля і автоматичний відстріл перебіжчиків. "Гівна їм на лопаті, жебракам!" (71% продуктів кацапи імпортують і не здатні прогодувати власне населення).
05.04.2021 16:16 Ответить
Это хорошо,вообще надо отгородится от Рашки.Закрыть посольство и консульства ,прератить что либо у них покупать
05.04.2021 16:46 Ответить
А то не поймешь мы с ними воюем или торгуем
05.04.2021 16:47 Ответить
Народ Украины с ними воюет Власть торгует Ибо дети власть имущих не на передовой, не в окопах. Поэтому им плевать на то что раша агрессор. .Им деньги кровью не отдают.
05.04.2021 17:06 Ответить
Разорвите себе пердаки
05.04.2021 22:47 Ответить
 
 