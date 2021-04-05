Кремль "глубоко сожалеет" о новых санкциях Киева: "Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо"
В Кремле сожалеют об объявленных президентом Украины Владимиром Зеленским очередных санкциях в отношении России, в частности, против Россотрудничества, и заявляют, что "скоро для взаимности не останется места".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.
"Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности (по санкциям) больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности ответных санкций России на объявленные Украиной ограничительные меры, в частности, в отношении Россотрудничества.
По его словам, "мы разорвем вообще все, что есть". "Это плохо. И встретить такие новости можно только с глубоким сожалением", - заявил Песков.
Отвечая на вопрос, угрожает ли блокировка работы Россотрудничества в Киеве деятельности Украинского культурного центра в Москве, Песков сказал: "Вы знаете, что принцип взаимности никто не отменял. Безусловно, российская сторона будет реагировать таким образом и так, чтобы это лучше всего соответствовало нашим собственным интересам".
Ранее в понедельник стало известно, что Украина ввела санкции против 10 российских предприятий, часть из которых связана с авиа- и судоремонтом. Под ограничительные меры также попало Россотрудничество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
до брехливих і цинічних заяв з боку рашапідів треба відноситись відповідно, проте і готуватись треба кожного божого дня, імперія яка тримається виключно на брехні і підступних провокаціях і яка історично наш сусід мала б нас уже чомусь навчити, та на жаль у нас не получається пока.
ПРОСВЕТА НЕТ - НИ ЗАВТРА , НИ СЕГОДНЯ..!
ГОСПОДЬ СОЗДАЛ РАСЕЮ НЕ СЛУЧАЙНО..!
А КАК ОБРАЗЧИК АДА, ПРЕИСПОДНЕЙ..!
С нетерпением жду, когда Штаты разорвут дупы }{уйла и писькова на немецкий крест, а другие страны НАТО и Украина в этом поучаствуют.
Коли ти видохнеш? Коли
Ми діждемося Вашингтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись.
Т.Г.Шевченко.
"Юродивий"
От дебилы. Это отлично!!!