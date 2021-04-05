Оккупанты в Крыму продлили арест задержанному украинскому десантнику Добринскому до 5 июня, - адвокат

Подконтрольный России Джанкойский районный суд на два месяца продлил срок содержания под стражей похищенному украинскому военному Евгению Добринскому - до 5 июня 2021 года.

Оккупанты в Крыму обвиняют Добринского в "незаконном пересечении" админграницы полуострова с Херсонской областью и "контрабанде наркотиков".

Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат украинского военного Ислям Велиляев, передает Цензор.НЕТ.

"В сегодняшнем судебном заседании должно было состоятся последнее слово и оглашение приговора, однако на заседание мой подзащитный Евгений Добринский доставлен не был. Как стало известно из справки, предоставленной СИЗО, камера в которой содержат Евгения Добринского, находится на карантине из-за COVID-19. В связи с этим прокурор заявил ходатайство о продлении меры пресечения моему подзащитному на 2 месяца. Мы возражали против удовлетворения ходатайства, однако суд постановил продлить срок содержания в СИЗО Евгению Добринскому до 5 июня 2021 года", – рассказал Велиляев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму оккупанты хотят посадить на 4 года задержанного на админгранице украинского десантника Добринского, - адвокат

Официальной информации суда по данному заседанию и представителей СИЗО Симферополя относительно состояния Добринского нет.

30 марта в Джанкойском районном суде прошло заседание по делу Добринского, на котором обвинение запросило 4 года тюрьмы для украинского военного.

Также читайте: В ФСБ расспрашивали задержанного десантника Добринского о службе и охране админграницы. Он отказался давать показания, - адвокат Велиляев

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.