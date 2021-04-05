РУС
Хомчак заявил о коррупционных рисках продуктовых закупок МО и подтвердил некачественное питание

Хомчак заявил о коррупционных рисках продуктовых закупок МО и подтвердил некачественное питание

В последнее время питание в Вооруженных Силах Украины значительно ухудшилось. И ситуацию очень сложно исправить, поскольку она пронизана коррупционными рисками.

 Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что "кормить" военных должно Министерство обороны.

"Обеспечение питанием - это функция соответствующих структурных МО. Они должны сделать так, чтобы Вооруженные Силы были накормлены. Мы все проблемы, которые есть, докладываем в МО. МО реагирует, но проблемы все равно есть. Тема сложная, потому что там есть много коррупционных рисков", - сказал Хомчак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Компания "Військсервіс Волонтер" поставляет в ВСУ тухлое мясо и гнилые овощи и фрукты, - депутат "Голоса" Бобровская (дополнено). ФОТО

Стоимость одного комплекта продуктов для военных в сутки составляет 81,27 грн, продолжил Главнокомандующий ВСУ.
"Может по таким ценам наесться человек нормально? А наедаются... Скажу больше: Я изучал ситуацию прошлой осенью. Я взял питание в школах-интернатах. И там стоимость одного комплекта продуктов в сутки составляет 136 грн. А у нас - 81,27. И я докладывал об этом министру обороны (Андрею Тарану. - Ред.)", - добавил Хомчак.

На некачественное питание жалуются, среди прочего, в Харьковском университете воздушных сил, добавил Хомчак.

"Мы проверяли университет две недели назад, туда ездила комиссия, и там действительно есть проблемы", - признал Главнокомандующий ВСУ.  

Таким образом, Хомчак подтвердил данные, которые недавно обнародовали волонтеры и парламентарии.

По информации Елены Шевцовой компания "Військсервіс - Волонтер" стала монополистом государственных закупок МО и кормит армию "как животных".

Фото с гнилыми овощами и рыбой от этого поставщика также обнародовала и нардеп из оборонного комитета ВР Соломия Бобровская.

"На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания фаворит - "Військсервіс - Волонтер". С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью. Таких случаев очень много, но Минобороны игнорирует жалобы на них. Как и игнорирует уже три решения АМКУ отменить решение тендера в пользу этой компании", - сообщила она в Фейсбук анонсировав заседание профильного комитета по рассмотрению указанного продовольственного кризиса.

Напомним, что в Минобороны, реагируя на скандал назвали волонтеров "оппонентами" и упрекнули им чуть ли не манипуляцией, хотя и подтвердили, что гниль вместо еды военным поставщик таки привозил.

"Наша принципиальная позиция, кстати, вызывает странную и болезненную реакцию оппонентов: на днях в сети, например, распространили фото отбракованных и непринятых нами продуктов, беспардонно спекулируя, что этот брак якобы пойдет на солдатский стол", - попытался оправдаться заместитель министра обороны Игорь Халимон.

Анализ тендерных закупок МО тем временем свидетельствует о том, что печально известному ООО "Військсервіс - Волонтер" чиновники от обороны уже отдали 6 млрд гривен, искусственно выбросив из тендерных процедур всех его конкурентов. 

армия (8514) коррупция (8619) Минобороны (9546) оборона (5267) еда (356) ВСУ (6848) Хомчак Руслан (250)
+11
А незачем было разрушать реформу питания, начатую при Порохе и возвращаться к совку. Теперь плачите, дебилы.
05.04.2021 13:32 Ответить
+10
Бубачка все робить по- своєму, по- вазеленські. Для нього головне, щоб не було як у "бариги". Ось і маємо, помиї для армії.
05.04.2021 13:38 Ответить
+7
війna ідe - розстрілювати ne пробували... дієвий спосіб...
05.04.2021 13:39 Ответить
Зелень знищує все що було зроблено до них, бо це ж папірєднікі.
05.04.2021 13:39 Ответить
при Порохе такого не было !!!!
это тот случай, когда "папередник" звучит гордо !

не так ли, ЗЕльоные обоср..анцы?
Кого хом'яку розстрілювати? Себе?!
показать весь комментарий
надо называть вещи своими именами
какие еще нахер "риски"
- обворовывают твои вонючие ублюки солдат ..обворовывают
нельзя оставлять совковую дрянь руководить украинской армии
так сделали все страны, избавившиеся от комунистических режимов
Апарыш карловарский - не поделился
Детский Сад!!!!! Солдат кормите- лучше чем сами лопаете!! Не можете- на х...й с пляжа!
Ганьба! Давно треба професійну армію робить там такої фігні не буде!
Написано "поставляют с высокой наценкой", а Хомчак говорит про 81.27 грн на день на человека. Это высокая наценка? Сколько в НАТО на человека приходится? А я скажу: около $50 / per day per person... Может стоит поднять планку, а не прозорить все подряд. Скажу больше, по моему мнению прозоро в армии - это саботаж и очковтирательство. НЕЛЬЗЯ экономить на безопасности страны! НЕЛЬЗЯ одним аршином мерять коррупцию в гражданском секторе и "типа коррупцию" в армии. Как пример, скандал с "некачественными" бронежилетами. Так их на прозоре покупали! Самые дешевые! Там же всегда выигрывает цена! Отсюда получилось что бумажный бронежилет всегда дешевле кевлара и всегла "некачественней". Это полная ахинея покупать для армии рембазу и прочее спец имущество через открытые площадки. БРЕД! И если даже в НАТО так делают, то нам такое не подходит. НЕЛЬЗЯ слепо копировать как в штатах, британии и тд. В Украине свой подходит должен быть.
От сюрприз. И какая зелёная команда это сделала?
Решение есть: растрелять поставщика некачественной продукции ,по законам военного времени
добрэ жрать должны только слуги
"Никогда такого не былой вот опять!"@Черномырдин
Хомчак заявив про корупційні ризики продуктових закупівель МО та підтвердив неякісне харчування - Цензор.НЕТ 3925
