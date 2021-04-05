Хомчак заявил о коррупционных рисках продуктовых закупок МО и подтвердил некачественное питание

В последнее время питание в Вооруженных Силах Украины значительно ухудшилось. И ситуацию очень сложно исправить, поскольку она пронизана коррупционными рисками.

Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что "кормить" военных должно Министерство обороны.

"Обеспечение питанием - это функция соответствующих структурных МО. Они должны сделать так, чтобы Вооруженные Силы были накормлены. Мы все проблемы, которые есть, докладываем в МО. МО реагирует, но проблемы все равно есть. Тема сложная, потому что там есть много коррупционных рисков", - сказал Хомчак.

Стоимость одного комплекта продуктов для военных в сутки составляет 81,27 грн, продолжил Главнокомандующий ВСУ.

"Может по таким ценам наесться человек нормально? А наедаются... Скажу больше: Я изучал ситуацию прошлой осенью. Я взял питание в школах-интернатах. И там стоимость одного комплекта продуктов в сутки составляет 136 грн. А у нас - 81,27. И я докладывал об этом министру обороны (Андрею Тарану. - Ред.)", - добавил Хомчак.

На некачественное питание жалуются, среди прочего, в Харьковском университете воздушных сил, добавил Хомчак.

"Мы проверяли университет две недели назад, туда ездила комиссия, и там действительно есть проблемы", - признал Главнокомандующий ВСУ.

Таким образом, Хомчак подтвердил данные, которые недавно обнародовали волонтеры и парламентарии.

По информации Елены Шевцовой компания "Військсервіс - Волонтер" стала монополистом государственных закупок МО и кормит армию "как животных".

Фото с гнилыми овощами и рыбой от этого поставщика также обнародовала и нардеп из оборонного комитета ВР Соломия Бобровская.







"На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания фаворит - "Військсервіс - Волонтер". С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины / The Armed Forces of Ukraine гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью. Таких случаев очень много, но Минобороны игнорирует жалобы на них. Как и игнорирует уже три решения АМКУ отменить решение тендера в пользу этой компании", - сообщила она в Фейсбук анонсировав заседание профильного комитета по рассмотрению указанного продовольственного кризиса.

Напомним, что в Минобороны, реагируя на скандал назвали волонтеров "оппонентами" и упрекнули им чуть ли не манипуляцией, хотя и подтвердили, что гниль вместо еды военным поставщик таки привозил.

"Наша принципиальная позиция, кстати, вызывает странную и болезненную реакцию оппонентов: на днях в сети, например, распространили фото отбракованных и непринятых нами продуктов, беспардонно спекулируя, что этот брак якобы пойдет на солдатский стол", - попытался оправдаться заместитель министра обороны Игорь Халимон.

Анализ тендерных закупок МО тем временем свидетельствует о том, что печально известному ООО "Військсервіс - Волонтер" чиновники от обороны уже отдали 6 млрд гривен, искусственно выбросив из тендерных процедур всех его конкурентов.