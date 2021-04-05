В армии почти три тысячи заболевших COVID-19. За сутки - 27 новых случаев, - Командование Медсил ВСУ

По состоянию на 10.00 5 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 2999 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Командование Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 19 047 человек, летальных случаев 66.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находятся 969 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.

Также сообщается, что с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 27 793 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2545 военные медики.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поставки вакцин срываются, но мы продолжаем переговоры. В течение 2021 года все желающие будут привиты от коронавируса бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

За минувшие сутки привито против COVID-19 120 человек.