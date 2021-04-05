Власти Киева не выполнили должным образом задачу по обеспечению спецпропусками для проезда в общественном транспорте, - Офис Президента

С 5 апреля текущего года перевозки в общественном транспорте Киева могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева.

Об этом заявили в Офисе Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков остались, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ​​ситуацию недопустимой", - следует из сообщения.

"Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города, согласно установленному порядку, спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки. Призываем представителей городской власти также довести к сведению руководителей предприятий и организаций Киева, которые могут перейти на дистанционный режим работы, необходимость обеспечения такого режима для своих работников", - подчеркивают в ОПУ.

