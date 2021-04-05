Власти Киева не выполнили должным образом задачу по обеспечению спецпропусками для проезда в общественном транспорте, - Офис Президента
С 5 апреля текущего года перевозки в общественном транспорте Киева могут осуществляться исключительно по специальным пропускам. Печать спецпропусков, организация их выдачи и обеспечение спецпропусками всех работников предприятий критической инфраструктуры является ответственностью власти города Киева.
Об этом заявили в Офисе Президента Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОПУ.
"Вынуждены констатировать, что эта задача не была выполнена должным образом. Из соответствующих отчетов и многочисленных сообщений видим, что без спецпропусков остались, среди прочего, и часть медицинских работников. Считаем такую ситуацию недопустимой", - следует из сообщения.
"Подчеркиваем, что власти Киева должны срочно исправить ситуацию, обеспечив жителей города, согласно установленному порядку, спецпропусками для пользования общественным транспортом. Должно быть обеспечено и достаточное количество единиц транспорта на маршрутах для перевозки. Призываем представителей городской власти также довести к сведению руководителей предприятий и организаций Киева, которые могут перейти на дистанционный режим работы, необходимость обеспечения такого режима для своих работников", - подчеркивают в ОПУ.
Кличко вечером в четверг придумал эти спецпропуска. Ежу понятно, что в понедельник будет дурдом твориться.
Так что варнякать это вам хочется по поводу и без повода.
По всей Украине и централизованно? Я правильно понял?
Мы вместе с Виталиком-дурачком опередили время лет на 500
Посмотрите фильм "Идиократия". Там режиссёр-пророк предсказал будущее на 2500 год, а оно сбывается уже сейчас
движение парализовали