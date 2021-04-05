Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью

В рамках визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Государство Катар, министр внутренних дел Арсен Аваков подписал документ с премьер-министром - министром внутренних дел Халидом бин Халифа бин Абдулазизом Аль Тани.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД, кроме этого, стороны подписали Декларацию о намерениях между МВД Украины и МВД Государства Катар по заключению документа о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

"В рамках официального визита президента Украины в Государство Катар подписал с премьер-министром - министром внутренних дел Катара Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества", - отметил Арсен Аваков.

Он подчеркнул, что тот диалог, который украинская и катарская стороны начали в прошлый раз, имеет свое развитие. Это касается сотрудничества в полицейской, экономической и военной сферах.

"Наши двусторонние отношения с Катаром имеют большой потенциал. Мы подписали ряд межгосударственных соглашений, которые станут хорошим продолжением нашего двустороннего сотрудничества", - сказал министр.

Вместе с тем, премьер-министр Катара - министр внутренних дел Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль Тани отметил, что высоко ценит готовность Украины поддержать Катар в проведении Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. По его словам, катарская сторона уже в ближайшее время направит ответ о формате сотрудничества и поддержки во время чемпионата.

Украинская и катарская стороны также обсудили еще один вектор сотрудничества - противодействие киберпреступности.

Напомним, Катар стал первой страной на Ближнем Востоке, с которой Украина перешла на безвизовый режим.

Ранее Украина и Катар подписали декларацию о полицейском сотрудничестве.