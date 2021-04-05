РУС
Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью

В рамках визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Государство Катар, министр внутренних дел Арсен Аваков подписал документ с премьер-министром - министром внутренних дел Халидом бин Халифа бин Абдулазизом Аль Тани.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе МВД, кроме этого, стороны подписали Декларацию о намерениях между МВД Украины и МВД Государства Катар по заключению документа о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

"В рамках официального визита президента Украины в Государство Катар подписал с премьер-министром - министром внутренних дел Катара Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди - обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества", - отметил Арсен Аваков.

Украина может поделиться опытом с Катаром для организации чемпионата мира по футболу, - Зеленский

Он подчеркнул, что тот диалог, который украинская и катарская стороны начали в прошлый раз, имеет свое развитие. Это касается сотрудничества в полицейской, экономической и военной сферах.

"Наши двусторонние отношения с Катаром имеют большой потенциал. Мы подписали ряд межгосударственных соглашений, которые станут хорошим продолжением нашего двустороннего сотрудничества", - сказал министр.

Зеленский в Катаре: Украина готова выступить гарантом мировой продовольственной безопасности

Вместе с тем, премьер-министр Катара - министр внутренних дел Халид бин Халифа бин Абдулазиз Аль Тани отметил, что высоко ценит готовность Украины поддержать Катар в проведении Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году. По его словам, катарская сторона уже в ближайшее время направит ответ о формате сотрудничества и поддержки во время чемпионата.

Украинская и катарская стороны также обсудили еще один вектор сотрудничества - противодействие киберпреступности.

Напомним, Катар стал первой страной на Ближнем Востоке, с которой Украина перешла на безвизовый режим.

Ранее Украина и Катар подписали декларацию о полицейском сотрудничестве.

Аваков Арсен (3445) Катар (142) МВД (9343)
+12
Ну, а тепер на пляж!
05.04.2021 14:02 Ответить
+11
Зеля знову поїхав відпочивати.
05.04.2021 14:01 Ответить
+11
Урра, переміга!
05.04.2021 14:02 Ответить
Самий головний підпис наразі...
05.04.2021 14:01 Ответить
Интересно ,нас беспокоят катарские ОПГ????
05.04.2021 14:09 Ответить
Наверное их там куча, как и украинских воров в законе, которые едут туда отдыхать!
Один паломник туда уже поехал
05.04.2021 14:36 Ответить
Зеля знову поїхав відпочивати.
05.04.2021 14:01 Ответить
Ну, а тепер на пляж!
05.04.2021 14:02 Ответить
Урра, переміга!
05.04.2021 14:02 Ответить
А кто-то из депутатов-ПЕСов гавкав, что клован сегодня на пляже загорает
05.04.2021 14:02 Ответить
Так он и загорает, зочем он тогда Барисыча взял?
05.04.2021 14:03 Ответить
Доха, Катар +29°С переважно сонячно.
05.04.2021 14:10 Ответить
№32
05.04.2021 14:06 Ответить
У тебя есть факты что это не так?)))
показать весь комментарий
Афигеть, поеду таксовать.
05.04.2021 14:02 Ответить
Це головне на сьогодні 🤣🤣🤣
05.04.2021 14:03 Ответить
это визит Зеленского или визит Авакова?
05.04.2021 14:04 Ответить
обох плюс першалєдя
05.04.2021 14:07 Ответить
Ещё много стран для сотрудничества,Сейшелы,Тайланд,остров Бали,в сфере туризма нужно подписать чтоб ещё легче нашим людям отдыхалось
05.04.2021 14:05 Ответить
В Домінікані, кажуть, непогані пляжі
05.04.2021 14:09 Ответить
Усьо! Треба терміново летіти гідранту в домінікану, теж якийсь меморандум підписати.
05.04.2021 14:16 Ответить
Милованов добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы Украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнерства".
Ну тада канечно. Особенно понравилось что Катар стратегический партнер.
05.04.2021 14:05 Ответить
киздец Украина просто наводнена преступниками из Катара и наоборот...... нужно срочно что-то делать.... нужен меморандум........
05.04.2021 14:06 Ответить
оччень подозрительны эти мужики в белых халатах и с бородами под зеленым флагом
05.04.2021 14:17 Ответить
А чьо, очень даже удобно: хоть базуку прячь, хочь АКМУ, а особенно худые, то просто
громкий "скромный" пояс на таймер поставят
05.04.2021 14:41 Ответить
Ну, теперь прикрутят здесь катарских бандюков.
05.04.2021 14:07 Ответить
Сделал дело - гуляй смело...
05.04.2021 14:07 Ответить
Ну рюкзаков відмазався. А що там робить ЗЕ? Гріє рояльний орган та бруднить підгузки від думок про армію московії на кордоні з Україною? Воно чого туди поперлося (ну окрім офшорних справ)?
05.04.2021 14:08 Ответить
Ну ви прямо як маленький. Чого? Почилити на морі нашару. Попити коктейлів. Відтягнутися. А то коли останній раз відпочівав? Ого!!
05.04.2021 14:13 Ответить
И этот здесь!!! Во **** ь туристы!!!
05.04.2021 14:08 Ответить
крємляді позвали янілоха на стрєлку в Катар.
05.04.2021 14:09 Ответить
Ждем фотки с пляжа...
05.04.2021 14:09 Ответить
Будем в Катар рюкзаки поставлять..
05.04.2021 14:11 Ответить
ТелеГовноСериал "Скоты" и такого же качества сериал про Говнобородько.
05.04.2021 14:15 Ответить
главное - водительские удостоверения взаимно признали! это прорыв!
05.04.2021 14:12 Ответить
В законодавстві не шкідливо те, шо приносить еористь. А те, що не приносить - то шкідливо. Оце з цього є якась користь? Нема. Значить в Катарі зараз знаходяться українські шкідники.
05.04.2021 14:13 Ответить
Меморандум то документ, в якому викладено перелік НАМІРІВ підписантів. І ВСЕ! Ніяких зобов`язань сторін він не визначає!
05.04.2021 14:13 Ответить
ШО, ЕЩЁ ОДИН МЕМОРАНДУМ?!?!?!
С нас и "Будапештского" меморандума хватает, а оно тут ещё один подписало.
05.04.2021 14:13 Ответить
Зоопарк.
05.04.2021 14:14 Ответить
А Мендель где? Почему не освещает и не коментирует
А Мендель где? Почему не освещает и не коментирует
05.04.2021 14:14 Ответить
министр внутренних дел Арсен Аваков подписал документ
05.04.2021 14:15 Ответить
А, как там шаурма? Вкусная?
05.04.2021 14:16 Ответить
а водійські посвідчення наші не замеморандили там ?
створюють видимість бурхливої діяльності для ЗеЛохторату. Зараз Мойсейчукча стаду розкаже який Лідер хороший і скільки трильйонів баксів звідти привіз
05.04.2021 15:21 Ответить
После длительной дружеской беседы..., сделали совместное заявление: "мы все люди планеты земля". Другими словами не подписали ничего и ниочем не договорились.
05.04.2021 15:50 Ответить
Будем ворам руки рубить?
05.04.2021 16:03 Ответить
Каждый день гадаем,зеленое на мааскву,или на америку,а оно на Катар."Всех обыграл".Наверное ищет на будущее,где бабло сховать,бо везде уже на гадил.
05.04.2021 19:46 Ответить
В то время как президент на морском бережку отдыхает, у вице-президента свой праздник
05.04.2021 20:01 Ответить
 
 