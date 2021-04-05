Все вакцины от COVID-19 AstraZeneca, независимо от страны производства, - взаимозаменяемые, - Минздрав обнародовал рекомендации экспертов
Все вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Людям, которым сделали первую прививку с использованием препарата AstraZeneca/Covishield, изготовленного индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.
Такие рекомендации Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.
Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, пояснили в НТГЭИ.
В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и те, которые созданы различными компаниями, не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например Pfizer-Biontech или CoronaVac/Sinovac. Подчеркивается, что в отношении этих препаратов недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления.
Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой Covishield, будет доступной в достаточном количестве.
Кроме этого, напоминается, что Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, вакцинация второй дозой должна начаться не раньше середины мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.
"Украина ожидает в апреле получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос", - подытожили в Минздраве.
До 60 лет -- кайн проблем.
После -- на усмотрение домашнео врача, или только по личному согласию пациента.
Думаю, что речь идёт не об индийском варианте вакцины.
Це точно. Бидло так і не зрозуміло як їм підмінили поняття. Тезу - колотися чи ні підмінили тезою - чим колотися. І колотися чи ні - таке питання вже не стоїть.
...
Указывается, что из испытаний были исключены участники с такими заболеваниями:
анафилаксией или ангионевротическим отеком (Квинке) в анамнезе;
тяжелые и / или неконтролируемые сердечно-сосудистыми, желудочно-кишечными, печеночными, почечными, эндокринные / метаболические заболевания и неврологические заболеваниями;
с иммуносупрессией (угнетенный иммунитет, например, после химиотерапии)
Это означает, что людям с такими заболеваниями вводить "Ковишилд" небезопасно
https://strana.ua/news/319890-covishield-vaktsina-polnaja-instruktsija-na-russkom-pobochnye-effekty-protivopokazanija.html
Найпоширенішими можливими побічними ефектами вакцини Covishield можуть стати: біль, почервоніння, свербіж, набряк або синці в місці ін'єкції, втома, озноб або гарячка, головний біль, нудота, біль у суглобах або м'язах.
Вакцина також може спричинити утруднення дихання.
Крім того, фіксують блювоту та діарею.
Серед рідкісних побічних ефектів було зафіксовано також зниження апетиту, запаморочення, пітливість, болі в животі та висипання.
Наразі Covishield імпортують Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янма та Сейшели. Індія також планує відправляти вакцини до Шрі-Ланки, Афганістану, Маврикію та Бразилії.
Прививку не стоит делать, если у человека есть чувствительность к действующему веществу, сопутствующие заболевания, сопровождающиеся значительным повышением температуры тела, тромбоцитопения (низкое количество тромбоцитов, сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечения) и нарушение свертываемости крови.
https://www.telegraf.in.ua/topnews/10093411-chem-nas-vakcinirujut-chto-izvestno-o-covishield.html
Ось вчора я задумався чого це американці такі тупі раз взялися за
виробництво саме цього шмурдяку з Індії! Так проінформував
французський канал євроньюс.Поки ми дочекаємося своєї
української вакцини,то до цього часу ми всі передохнемо!