Все вакцины от COVID-19 AstraZeneca, независимо от страны производства, - взаимозаменяемые, - Минздрав обнародовал рекомендации экспертов

Все вакцины компании AstraZeneca от COVID-19, независимо от страны производства, являются взаимозаменяемыми. Людям, которым сделали первую прививку с использованием препарата AstraZeneca/Covishield, изготовленного индийским Институтом сыворотки крови, можно делать вторую прививку вакциной AstraZeneca, произведенной на других производственных площадках.

Такие рекомендации Минздраву предоставила Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

Вакцина AstraZeneca (AZD1222) производства Института сыворотки крови Индии (Covishield) и вакцина, изготовленная южнокорейской компанией SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), идентичны по составу и технологии изготовления, не рассматриваются как различные вакцины и являются взаимозаменяемыми, пояснили в НТГЭИ.

В то же время эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и те, которые созданы различными компаниями, не являются взаимозаменяемыми. То есть людей, которые получили первую дозу векторной вакцины AstraZeneca/Covishield, нельзя прививать второй дозой вакцины другого типа, например Pfizer-Biontech или CoronaVac/Sinovac. Подчеркивается, что в отношении этих препаратов недостаточно данных о взаимозаменяемости и они могут отличаться по технологиям изготовления.

Минздрав гарантирует, что вакцина для второй прививки всем, кто привился первой дозой Covishield, будет доступной в достаточном количестве.

Кроме этого, напоминается, что Минздрав увеличил интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель. Соответственно, вакцинация второй дозой должна начаться не раньше середины мая для лиц, которые были привиты в Украине первыми.

"Украина ожидает в апреле получение в рамках глобальной инициативы COVAX 360 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, которую также производят по лицензии AstraZeneca в Южной Корее. Как известно, правительство Индии временно приостановило экспорт вакцины AstraZeneca/Covishield, чтобы удовлетворить внутренний спрос", - подытожили в Минздраве.