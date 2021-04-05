РУС
Новости
5 096 58

Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский

В рамках визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Катар подписано 13 важных документов и два коммерческих контракта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью

Радий підписанню 13 важливих документів між 🇺🇦 і 🇶🇦, а також 2 комерційних контрактів. Наші країни мають і реалізують великий потенціал для поглиблення співпраці. Вдячний Еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані та ПМ, міністру внутрішніх справ Халіду бін Халіфі Аль Тані за гостинність. pic.twitter.com/ByruGGWTZd

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 5, 2021

Зеленский Владимир (21598) Катар (142)
Топ комментарии
+16
05.04.2021 14:24 Ответить
+11
Офшорные дела тайна под семью печатями !
05.04.2021 14:17 Ответить
+10
А где перичень подписаных документов?
05.04.2021 14:15 Ответить
А где перичень подписаных документов?
05.04.2021 14:15 Ответить
ОООчень секрктные)))
05.04.2021 14:20 Ответить
Проізвадітєль трєбовал нє разклашать!
05.04.2021 14:24 Ответить
напевне відбірний катарський ))
05.04.2021 14:30 Ответить
перечень там простой:
сосны
айкосы
офшоры

все остальное - декларации типа углУбить, расширИть и прочая туфта для зебилов о "деятельности" вовки-шмаркли..
05.04.2021 14:45 Ответить
Та погодите, еще из Омана документы не доехали.
05.04.2021 15:06 Ответить
Офшорные дела тайна под семью печатями !
05.04.2021 14:17 Ответить
підозрюю, що найвеличніший мільярдів десять цього разу привезе
05.04.2021 14:18 Ответить
10 мільярдів інвесторів
05.04.2021 15:08 Ответить
і куртку.
05.04.2021 15:15 Ответить
Ага, а що там Вова на фотці в кутку з арабом перемовляється? Посилає в гастроном за бухлом?
05.04.2021 14:18 Ответить
тоже странно, такое ощущение, что катарский араб знает криворожский суржик
05.04.2021 14:20 Ответить
Бєня з задоволенням потирає руки.
05.04.2021 14:18 Ответить
Прорывные контракты а поставку так необходимых Украине черепах, седел для верблюдов и песка???
05.04.2021 14:21 Ответить
договора о намерениях опять?
05.04.2021 14:22 Ответить
Украине нужно экспорт наращивать и нужно больше стран объездить и открыть зоны свободной торговли со всем миром! Нужно ставить задачу Украине - стать страной из топа мировых экспортеров. Чем больше экспорт, тем больше товаров нужно производить внутри Украины - это рабочие места - работники деньги с экспорта будут тратить внутри Украины - Украина станет богатой страной! И нужно еще развитие транспортной инфраструктуры и на доставках можно заработать еще море денег!
https://censor.net/ru/comments/locate/3257694/01921466-28e1-7233-b18e-c92e74cc3837
05.04.2021 14:22 Ответить
Украина станет богатой страной!
...и сказка станет былью...
05.04.2021 14:27 Ответить
Пылью
05.04.2021 14:57 Ответить
Украина станет богатой страной! Самолети летят, будем всех бомбить...
https://www.youtube.com/watch?v=tBu_wstCfmQ
05.04.2021 14:39 Ответить
Если не сырьем все экспортировать, а создавать там где выращивают производства. допустим зерно, то из пшеницы можно делать - алкогольные напитки типа водки или из кукурузы виски тоже или из винограда вино и винные напитки, или делать фирмы по производству пасты, как итальянцы и т.п. Можно делать сладкие напитки, как кока-кола, которая по всему миру. Тоже самое в Украине 5% ресурсов мировых и не сырьем их отправлять на экспорт, а создавать компании, которые будут их обрабатывать и допустим есть в Украине того же кобальта и никеля очень много и из него можно делать батареи, которые сейчас востребованы в мире, как никогда и делать из кобальта и никеля - батареи для автомобилей и делать батареи для телефонов и на этом можно море денег зарабатывать и так во всем. Есть в Украине и нефть и из нее делать для асфальта ингредиенты или делать пластмассу. Метал продавать не сырьем, а договариваться с мировыми компаниями о производстве в Украине автомобилей или самолетов или вертолетов или кораблей и т.д. Можно свою бытовую технику производить и т.д. Можно продолжать очень долго это все рассказывать. И море в Украине всего с чего можно сделать Украину сверх богатой, а на всех этих производствах и компаниях будут работать Украинцы и конечно нужно будет больше людей ибо их не будет хватать, но тут нужно смотреть на опыт Китая и США по автоматизации. Нужно создавать производство рук роботов делающих однотипную работу, конвейеров, ИИ нужно под это разрабатывать. Также умная техника для сбора урожая и вообщем можно тут бесконечно продолжать, но из сказанного уже понятно в каком роде нужно действовать.
05.04.2021 17:04 Ответить
Зебилы смотрите какой зеля молодец
05.04.2021 14:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/321159 - "Зебилы смотрите какой зеля молодец"
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 414
05.04.2021 14:27 Ответить
Помнится опосля Омана Зеля тоже обещал золотые горы.
Все развеялось, осталась дырка от бублика
05.04.2021 15:00 Ответить
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2971
05.04.2021 14:24 Ответить
https://censor.net/ru/user/20924 - срані мої зебіли, дякую вам лохам. Мені з Лєнкою кайфово, а ви продовжуйте доїдати останній хер без солі

Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8456
05.04.2021 14:31 Ответить
Рюзьгє курва всралась)
05.04.2021 14:26 Ответить
так иди просрись если тебя пучит. хотя судя по тексту ты тру рузкий. значит срать ты будешь в штаны. скрепы не пропьешь. кейфо врать не будет
05.04.2021 14:27 Ответить
Рузге курву попердолило.
05.04.2021 14:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/203738 - каждому руской ублюдочной кацапсине и зебилу в подарок штанишках от Бандеровских Порохоботов.

Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 948
05.04.2021 14:36 Ответить
надеюсь водительские права признали
05.04.2021 14:25 Ответить
Вава за столом про ціну вистави торгується
05.04.2021 14:25 Ответить
ОГЛОСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК ПОЖАЛУЙСТА ))
05.04.2021 14:37 Ответить
Ну ОЧЕНЬ секретные.... которые нам не нужно знать......****.
05.04.2021 14:37 Ответить
зеленые, в Украине ,мне напоминают - всадников без головы ))
05.04.2021 14:39 Ответить
Вы натурально ошибаетесь. Они не ацефалы и не страдают на анэнцефалию. Их, избирателей Зеленского и Слуг народа, диагноз - лиссэнцефалия.
05.04.2021 14:46 Ответить
во оно как - прочитал шо это такое - таки да ,готов согласиться))))
05.04.2021 14:49 Ответить
Это не требует вашего согласия. Этот их диагноз АКСИОМА. два последних года меня, как врача психиатра, в этом убедили. Последний довод в постановке им диагноза - прошедшие выборы на Франковщине.
05.04.2021 14:57 Ответить
Это пздц как важно сейчас, когда войска эрэфии стягиваются к границе..
05.04.2021 14:40 Ответить
Ничего не будет, без паники... меньше истерить, все под контролем! Учения стратегические...РФ- Беларусси на сентябрь...потому и стягивают свою технику!
Гарантии Байдена после звонка...значит США реально дадут поддержку Украины.
Мы много чего не знаем...потому паниковать не стоит что Зе улетел. Значит все нормально..
05.04.2021 16:02 Ответить
теперь к титулу Его Превосходительство Нелох Оманский нужно будет добавлять Зешут Катарский
05.04.2021 15:10 Ответить
трудится бубочка аки пчела.
Ни тебе на пляж сходить, ни в банк оффшорный заглянуть.
05.04.2021 15:13 Ответить
Україна і Катар підписали 13 важливих документів і два комерційні контракти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5948
05.04.2021 15:15 Ответить
Да-да-да. ЗЕ опять везет новые инвестиции.

А в реале инвестиций в Украине все меньше и меньше...
05.04.2021 15:16 Ответить
Валид бин Хамис аль-Хашар (Waleed Bin Khamis Al Hashar, الشيخ وليد خميس الحشار), главный исполнительный директор Bank Muscat (Оман) , прибыл сегодня в столицу Катара, Доха с личным, не официальным визитом .
Мы ничего не будем пока утверждать, НО ... Мы упоминали этот банк в своей информации еще 07.01.2020 г. Зеленский в "омане"
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
"Реакция на интерес была настолько жесткой, что мы решили не рисковать." Это и есть Bank Muscat."
"... есть данные по четвертому банковскому объекту, самому крупному, но получить хоть какие то объективные данные не удалось.
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

Цитатка оттуда
"Фактически президент Украины используется группой финансистов для обеспечения финансовой эвакуации своих средств на территорию Украины их легализацию и использование под видом "иностранных инвестиций". "
05.04.2021 15:22 Ответить
Опять бла-бла-бла. Суммы, отрасли, сроки???
05.04.2021 15:26 Ответить
ОАЭ наверное ужо поняли ,что иметь дело с "клованом" на 3 лярда баксов ,который обманывает собственный "мудрый нарид" не стоит. Тоже самое и Катар
05.04.2021 15:34 Ответить
Зєля зі шкіри лізе, хоче довести, що він поперся у цей Катар по державних справах, а не тому, що сьогодні має вийти на екрани фільм Христо Грозєва про вагнергейт. Зараз у Белінгкет є козирний туз. Буде оприлюдений фільм - Зєля не поверниться в Україну. Не буде - поверниться. Від одного журналіста-розслідувача залежить доля цілої країни. Капець.
______________________
Але це ж так треба, щоб людина за власним бажанням, при пам'яті і свідомо так залізла у залежність від когось, як це зробив Зєля! Якщо б Зєля був птицею і обирав між волею і золотою кліткою, то Зєля гарантовано обрав би клітку. Бо вона ж золота!!! Тьху, бл...
______________________
Грозєв! Публікуй свій фільм! Ми всі знаємо, що він є! Сказав "А", кажи і "Б"!
05.04.2021 16:00 Ответить
Катар - наш стратегический партнёр! Уверен, 99% украинцев с закрытыми глазами смогут показать на карте где он находится. Население страны 2млн.человек (это почти как Киев), мусульманская страна в пустыне - буквально ВСЁ ведёт наши страны к тесному сотрудничеству под предводительством мудрейшего политика современности.
05.04.2021 16:09 Ответить
13 протоколов о намерениях на сундук мертвеца!
Йо-хо-хо и бутялка рому!
05.04.2021 16:10 Ответить
Сколько земли продал досрочно?
05.04.2021 16:18 Ответить
Огласите весь список, пожалуйста.
05.04.2021 20:39 Ответить
Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Украина НИЧЕГО не подписывала, т.к. не осведомлена о содержании!
05.04.2021 22:07 Ответить
 
 