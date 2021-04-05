Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский

В рамках визита украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Катар подписано 13 важных документов и два коммерческих контракта.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Рад подписанию 13 важных документов между Украиной и Катаром, а также двух коммерческих контрактов. Наши страны имеют и реализуют большой потенциал для углубления сотрудничества. Благодарен Эмиру Тамиму бин Хамад Аль Тани и премьер-министру, министру внутренних дел Халиду бин Халифе Аль Тани за гостеприимство", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью