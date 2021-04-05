Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ

Директор департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко заявила, что в город завезли вакцину против коронавируса от компании Pfizer. В пресс-службе Минздрава сказали, что не знают об этой поставке и говорят, что в Украину вакцина Pfizer не поступала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer", – сказала Якименко.

Она утверждает, что эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также – для персонала, который их обслуживает.

Якименко добавила, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и города Черноморск, которые прошли обучение по иммунизации вакциной Pfizer.

В пресс-службе Минздрава сказали изданию, что не знают о поставке, о которой говорят в мэрии Одессы.

"В Украину вакцина не заходила", – сказали в пресс-службе Минздрава.

Также не подтверждается информация от мэрии Одессы и в сообщении Департамента здравоохранения местной облгосадминистрации в Facebook. Там утверждают, что Одесская область ожидает поставки 4680 доз вакцины Pfizer – и пока она в Украину не пришла. В ОГА также говорят, что мобильная бригада Черноморской больницы начнет подготовку только 9 апреля.

Позже Марцинкив заявил, что платной вакцины нет, а он оговорился.

