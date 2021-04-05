Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ
Директор департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко заявила, что в город завезли вакцину против коронавируса от компании Pfizer. В пресс-службе Минздрава сказали, что не знают об этой поставке и говорят, что в Украину вакцина Pfizer не поступала.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".
"На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer", – сказала Якименко.
Она утверждает, что эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также – для персонала, который их обслуживает.
Якименко добавила, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и города Черноморск, которые прошли обучение по иммунизации вакциной Pfizer.
В пресс-службе Минздрава сказали изданию, что не знают о поставке, о которой говорят в мэрии Одессы.
"В Украину вакцина не заходила", – сказали в пресс-службе Минздрава.
Также не подтверждается информация от мэрии Одессы и в сообщении Департамента здравоохранения местной облгосадминистрации в Facebook. Там утверждают, что Одесская область ожидает поставки 4680 доз вакцины Pfizer – и пока она в Украину не пришла. В ОГА также говорят, что мобильная бригада Черноморской больницы начнет подготовку только 9 апреля.
Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках Ивано-Франковска начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.
Позже Марцинкив заявил, что платной вакцины нет, а он оговорился.
не тех снбо назначил контрабандистами топ10...
2. Саме так називають своє місто одесити - Адєсса.
Тобі зрозуміло йолопе?
Правда, Карл!
Ковід - така фігня, що вражає епітеліальні та ендотеліальні клітини по всьому організму. А також і нервові клітини. Звідси і кістковий та суглобовий біль, парестезії та головний біль, що важко купуються ненаркотичними анальгетиками.
Окрім цього, вірус вміє обходити клітинну імунну відповідь, блокуючи внутрішньоклітинні механізми сигналізації про виявлення вірусу. При цьому фактори запалення можуть генеруватися як слід. Завдяки цьому вірус встигає уразити значну частину клітин ендотелію та епітелію. Ці клітини і без цього короткоживучі, а завдяки вірусу гинуть ще швидше.
При звичайній загибелі клітини від старості в навколоклітинний простір фактори запалення попадають у мінімально необхідній кількості, щоб до померлої клітини доповз макрофаг та просто її з'їв, грубо кажучи. Але коли клітин помирає багато та водночас, ще й з пригніченням імунної відповіді, у навколоклітинний простір виходить багато факторів запалення та продуктів неповного розпаду внутрішньоклітинного травлення та інших процесів життєдіяльності клітини. По-перше, це створює інтоксикацію та набряк тканин, спочатку локальну, а потім і загальну, коли все це потрапляє у кровотік.
А по-друге, може стати причиною того самого цитокінового шторму, коли на ліквідацію масованого запалення так само масово збігаються вже імунні клітини, викликаючи ще більший набряк. І процес починає йти по "порочному колу", поки імунна система не навчиться розрізняти вірус, а лікування не допоможе стримати запальну реакцію.
Тож до чого тут веганство.
А веганство тут до збалансованого харчування.
Під час таких процесів організм витрачає багато ресурсів на ліквідацію наслідків: і на детоксикацію, і на регенерацію уражених тканин, і на роботу імунної системи в посиленому режимі. На все це потрібно дуже багато енергії, основою якої для клітин є глюкоза та АТФ.
І якщо здоровий організм при середньому навантаженні за добу витрачає 1500-2500 кКал, то при такому генералізованому запаленні потреба в енергії зростає вдвічі-втричі.
Звідки ж організм бере таку кількість енергії, якщо людина не отримує достатньо поживних речовин з їжею?
Організм починає перетравлювати сам себе. Спочатку запаси глікогену в печінці, потім - м'язові тканини і насамкінець - жирові. Саме в такому порядку. Запаси глікогену вичерпуються за кілька годин - кілька десятків годин, в залежності від статури. Потім починається процес атрофії м'язів.
А для того, щоб потім м'язи відновилися, організм має отримувати достатньо амінокислот з їжею. Особливо незамінних амінокислот (які організм людини не вміє створювати сам), які в основному містяться в продуктах саме тваринного походження, яких в рослинній їжі вкрай мало. Їх може бути недостатньо. Ситуація ускладнюється тим, що відновлювати організму доводиться не тільки м'язи, але й купу інших тканин. Тобто потреба в незамінних амінокислотах зростає ще більше.
І ніяка веганська їжа не в змозі закрити їх дефіцит навіть на чверть.
І організму доведеться шукати ці амінокислоти деінде. А як не буде амінокислот, то й дистрофія нікуди не подінеться. І весь цей час будуть страждати і печінка, і підшлункова та інші ендокринні залози. А це загрожує виникненням діабету та порушенням ферментативної активності печінки, можливо, навіть незворотних.
А це в свою чергу буде впливати абсолютно на всі інші органи та системи. Першими постраждають нирки, які й без того почуваються не дуже добре з-за того, що їм доводилося виводити з організму величезну кількість токсинів, та можливого ураження безпосередньо вірусом.
Тож хочете бавитися в веганство та дієти під час та після хвороби? Уперед! Дідусь Дарвін схвалює ваш вибір.
https://tverezo.info/post/author/dmytro-levinsky Дмитрий Левинский
бери мясо с салом-не прогадаешь
А в Ізраїлі - є
Тому трохи і перепало родичам в Одесу