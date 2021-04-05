РУС
7 437 48

Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ

Директор департамента здравоохранения одесского горсовета Елена Якименко заявила, что в город завезли вакцину против коронавируса от компании Pfizer. В пресс-службе Минздрава сказали, что не знают об этой поставке и говорят, что в Украину вакцина Pfizer не поступала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net".

"На областной склад поступило около 4500 доз вакцины Pfizer", – сказала Якименко.

Она утверждает, что эта вакцина предназначена для лиц, которые находятся в социальных учреждениях, домах для людей пожилого возраста областного и городского подчинения, а также – для персонала, который их обслуживает.

Якименко добавила, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады одесского Центра первичной медико-санитарной помощи №3 и города Черноморск, которые прошли обучение по иммунизации вакциной Pfizer.

В пресс-службе Минздрава сказали изданию, что не знают о поставке, о которой говорят в мэрии Одессы.

Читайте также: Украина получила подтверждение о поставке еще почти 1 млн доз вакцины Pfizer, которые будут доставлены до конца июня, - главный санврач Ляшко

"В Украину вакцина не заходила", – сказали в пресс-службе Минздрава.

Также не подтверждается информация от мэрии Одессы и в сообщении Департамента здравоохранения местной облгосадминистрации в Facebook. Там утверждают, что Одесская область ожидает поставки 4680 доз вакцины Pfizer – и пока она в Украину не пришла. В ОГА также говорят, что мобильная бригада Черноморской больницы начнет подготовку только 9 апреля.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в частных клиниках Ивано-Франковска начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer.

Позже Марцинкив заявил, что платной вакцины нет, а он оговорился.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разработанный Кабмином план вакцинации пока что не срабатывает, - "слуга народа" Радуцкий

Автор: 

Топ комментарии
+27
В Украину нет. А на улицу Малая Арнаутская - да
05.04.2021 14:21 Ответить
05.04.2021 14:21 Ответить
+10
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 5672
05.04.2021 14:21 Ответить
05.04.2021 14:21 Ответить
+9
"Весь Пфайзер делают на Малой Арнаутской"
05.04.2021 14:33 Ответить
05.04.2021 14:33 Ответить
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 5672
05.04.2021 14:21 Ответить
05.04.2021 14:21 Ответить
это провал...
не тех снбо назначил контрабандистами топ10...
05.04.2021 14:25 Ответить
05.04.2021 14:25 Ответить
В Украину нет. А на улицу Малая Арнаутская - да
05.04.2021 14:21 Ответить
05.04.2021 14:21 Ответить
Там ее тетя Соня и выпускает на своей кухне. В любом количестве.
05.04.2021 14:22 Ответить
05.04.2021 14:22 Ответить
Адєсса не була би Адєссою, якби не підробило шмурдяк віж Файзер. )))
05.04.2021 14:23 Ответить
05.04.2021 14:23 Ответить
"Весь Пфайзер делают на Малой Арнаутской"
05.04.2021 14:33 Ответить
05.04.2021 14:33 Ответить
там холодильников правда нет, но то фигня.....
05.04.2021 14:36 Ответить
05.04.2021 14:36 Ответить
Етикетка Файзер від тепла не псується, тому холодильники не потрібні. )))
05.04.2021 14:44 Ответить
05.04.2021 14:44 Ответить
Зато в Одессе есть институт криогенных технологий. И есть завод Кислородмаш, который производит не только кислород ,но, кстати, продаёт и жидкий азот в контейнерах. Как раз температурой - 77 градусов и в контейнерах по цене 20грн/кг или от 30 кг по 12 грн.(см. рекламу)
05.04.2021 15:29 Ответить
05.04.2021 15:29 Ответить
придурок... научись название легендарного города писать правильно....
05.04.2021 16:18 Ответить
05.04.2021 16:18 Ответить
1. І що в ньому легендарного?
2. Саме так називають своє місто одесити - Адєсса.
Тобі зрозуміло йолопе?
05.04.2021 16:54 Ответить
05.04.2021 16:54 Ответить
Прибыла в Одессу банда из Амура. В банде были урки, шуллера... (с)
05.04.2021 14:21 Ответить
05.04.2021 14:21 Ответить
*из Катара
05.04.2021 14:25 Ответить
05.04.2021 14:25 Ответить
Адескій пфайзєр! Кантрабандній жє тавар!
05.04.2021 14:22 Ответить
05.04.2021 14:22 Ответить
Кайзер клепають на Дерибасівській.
05.04.2021 14:24 Ответить
05.04.2021 14:24 Ответить
Контрабанда. Це ж Одеса.
05.04.2021 14:22 Ответить
05.04.2021 14:22 Ответить
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской,32....
05.04.2021 14:24 Ответить
05.04.2021 14:24 Ответить
Конечно не поступала, отката ведь не было!!!
Правда, Карл!
05.04.2021 14:23 Ответить
05.04.2021 14:23 Ответить
Это помощь от братского Израеля. В Одессе много ихних пацанов, тот же Олег Филимонов
05.04.2021 14:24 Ответить
05.04.2021 14:24 Ответить
На Малой Арнаутской бадяжат ************ Спутник, а наклейки Пфайзер
05.04.2021 14:24 Ответить
05.04.2021 14:24 Ответить
https://tverezo.info/post/133975 Ковід і веганство - речі несумісні від слова зовсім

Ковід - така фігня, що вражає епітеліальні та ендотеліальні клітини по всьому організму. А також і нервові клітини. Звідси і кістковий та суглобовий біль, парестезії та головний біль, що важко купуються ненаркотичними анальгетиками.
Окрім цього, вірус вміє обходити клітинну імунну відповідь, блокуючи внутрішньоклітинні механізми сигналізації про виявлення вірусу. При цьому фактори запалення можуть генеруватися як слід. Завдяки цьому вірус встигає уразити значну частину клітин ендотелію та епітелію. Ці клітини і без цього короткоживучі, а завдяки вірусу гинуть ще швидше.
При звичайній загибелі клітини від старості в навколоклітинний простір фактори запалення попадають у мінімально необхідній кількості, щоб до померлої клітини доповз макрофаг та просто її з'їв, грубо кажучи. Але коли клітин помирає багато та водночас, ще й з пригніченням імунної відповіді, у навколоклітинний простір виходить багато факторів запалення та продуктів неповного розпаду внутрішньоклітинного травлення та інших процесів життєдіяльності клітини. По-перше, це створює інтоксикацію та набряк тканин, спочатку локальну, а потім і загальну, коли все це потрапляє у кровотік.
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 629А по-друге, може стати причиною того самого цитокінового шторму, коли на ліквідацію масованого запалення так само масово збігаються вже імунні клітини, викликаючи ще більший набряк. І процес починає йти по "порочному колу", поки імунна система не навчиться розрізняти вірус, а лікування не допоможе стримати запальну реакцію.
Тож до чого тут веганство.
А веганство тут до збалансованого харчування.
Під час таких процесів організм витрачає багато ресурсів на ліквідацію наслідків: і на детоксикацію, і на регенерацію уражених тканин, і на роботу імунної системи в посиленому режимі. На все це потрібно дуже багато енергії, основою якої для клітин є глюкоза та АТФ.
І якщо здоровий організм при середньому навантаженні за добу витрачає 1500-2500 кКал, то при такому генералізованому запаленні потреба в енергії зростає вдвічі-втричі.
Звідки ж організм бере таку кількість енергії, якщо людина не отримує достатньо поживних речовин з їжею?
Організм починає перетравлювати сам себе. Спочатку запаси глікогену в печінці, потім - м'язові тканини і насамкінець - жирові. Саме в такому порядку. Запаси глікогену вичерпуються за кілька годин - кілька десятків годин, в залежності від статури. Потім починається процес атрофії м'язів.
А для того, щоб потім м'язи відновилися, організм має отримувати достатньо амінокислот з їжею. Особливо незамінних амінокислот (які організм людини не вміє створювати сам), які в основному містяться в продуктах саме тваринного походження, яких в рослинній їжі вкрай мало. Їх може бути недостатньо. Ситуація ускладнюється тим, що відновлювати організму доводиться не тільки м'язи, але й купу інших тканин. Тобто потреба в незамінних амінокислотах зростає ще більше.
І ніяка веганська їжа не в змозі закрити їх дефіцит навіть на чверть.
І організму доведеться шукати ці амінокислоти деінде. А як не буде амінокислот, то й дистрофія нікуди не подінеться. І весь цей час будуть страждати і печінка, і підшлункова та інші ендокринні залози. А це загрожує виникненням діабету та порушенням ферментативної активності печінки, можливо, навіть незворотних.
А це в свою чергу буде впливати абсолютно на всі інші органи та системи. Першими постраждають нирки, які й без того почуваються не дуже добре з-за того, що їм доводилося виводити з організму величезну кількість токсинів, та можливого ураження безпосередньо вірусом.
Тож хочете бавитися в веганство та дієти під час та після хвороби? Уперед! Дідусь Дарвін схвалює ваш вибір.
https://tverezo.info/post/author/dmytro-levinsky Дмитрий Левинский
05.04.2021 14:25 Ответить
05.04.2021 14:25 Ответить
проблема в том, шо сегодня вообще непонятно из какой травы, пальмового масла, сои или ещё чего нибудь, все продукты делаются, а не только мясо )
05.04.2021 14:48 Ответить
05.04.2021 14:48 Ответить
нужны 20 незаменимых аминокислот...18 из них в хлебе.еще две пошукай в мясе...сомневаюсь,что голяшку или подчеревок искусственно делают.потому не бери полуфабрикаты-котлеты,пельмени или колбасы.
бери мясо с салом-не прогадаешь
05.04.2021 15:39 Ответить
05.04.2021 15:39 Ответить
В Одессе свой личный министр здравоохрения?...
05.04.2021 14:27 Ответить
05.04.2021 14:27 Ответить
Так, бо в Києві він просто у відрядженні...
05.04.2021 15:06 Ответить
05.04.2021 15:06 Ответить
та шовигаварите...а шо,степашка зря шоле на "авангарде" для жинки фирмочку организовал?
05.04.2021 14:33 Ответить
05.04.2021 14:33 Ответить
Вот те на?
05.04.2021 14:34 Ответить
05.04.2021 14:34 Ответить
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 9706
05.04.2021 14:35 Ответить
05.04.2021 14:35 Ответить
В оригіналі (романі) - "на Малой Арнаутской..."
05.04.2021 15:07 Ответить
05.04.2021 15:07 Ответить
не має значення
05.04.2021 15:48 Ответить
05.04.2021 15:48 Ответить
Мэрия Одессы заявила о поступлении вакцины Pfizer. Минздрав заявляет, что в Украину вакцину не завозили, - СМИ - Цензор.НЕТ 4363
05.04.2021 14:36 Ответить
05.04.2021 14:36 Ответить
оу, то в яких клініках одеси вона з*явиться???
05.04.2021 14:37 Ответить
05.04.2021 14:37 Ответить
А шо вы хотели?)скоро и в Киевской,и в Херсонской обл появится -эти три области перестали вакцинировать...
05.04.2021 14:40 Ответить
05.04.2021 14:40 Ответить
спалила контору
05.04.2021 14:41 Ответить
05.04.2021 14:41 Ответить
всё правильно. это из за границы в Украину Pfizer не завозили. а из кривого рога, где одна пожилая супружеская пара персональных пенсионеров наладила массовую её перегонку по оригинальному рецепту, первая партия бочек в одессу уже и поступила.
05.04.2021 14:45 Ответить
05.04.2021 14:45 Ответить
Львов давно(на прошлой неделе вакцинировали) вакцинируется Пфайзером... правда у Степанова про это не знают... вакцинируют, кстати, бесплатно... и списки составляют не под руководством минздрава...
05.04.2021 14:46 Ответить
05.04.2021 14:46 Ответить
та шо ви, в самом деле, вакцины нет, а наклейки есть!
05.04.2021 14:47 Ответить
05.04.2021 14:47 Ответить
О-о! Почалося. Українці не були б українцями якби не видрали де небудь хоч 3 ампули.
05.04.2021 14:51 Ответить
05.04.2021 14:51 Ответить
Такой желанный и недостижимый пфайзер.
05.04.2021 14:54 Ответить
05.04.2021 14:54 Ответить
Мордор на своем СпутникеV сменил название на Pfizer и провернул гешефт с трухнявым.
05.04.2021 14:58 Ответить
05.04.2021 14:58 Ответить
Эти не чистоплотные ворюги -жиды уже намыливаются заработать на ажиотаже вакцины против коронавируса огромные бабки! Это вам жиды-ворюги, не джинсы шить на малой арнаутской и в наглую торговатьконтрабандой или чёрный перец продавать на вокзалах Одессы!! на кону жизнь людей!!
05.04.2021 15:02 Ответить
05.04.2021 15:02 Ответить
Пфайзер ?? Не вiрю , тут нiмцям не вистачає його, вакцинація йде ну дуже повільно і не думаю що в цей час Німеччина буде експортувати вакцину в Україну ..
05.04.2021 15:05 Ответить
05.04.2021 15:05 Ответить
Так вцілому в Україні і немає !
А в Ізраїлі - є
Тому трохи і перепало родичам в Одесу
05.04.2021 15:22 Ответить
05.04.2021 15:22 Ответить
я бы очень удивился если бы в Одессе таки не порешали вопросы тихонечко
05.04.2021 15:39 Ответить
05.04.2021 15:39 Ответить
Ну не продажів на Одєсє. Потужності на Малій Арнаутській вже на прєдєлє.
05.04.2021 16:36 Ответить
05.04.2021 16:36 Ответить
А шо ви там говоритє !? ...На *7-м * єтой *вакцини валом * !
05.04.2021 17:00 Ответить
05.04.2021 17:00 Ответить
В зеленом зазеркалье возможно все! Бардак, импотентность, безвластье...
05.04.2021 21:58 Ответить
05.04.2021 21:58 Ответить
 
 