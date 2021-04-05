Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году
В рамках официального визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - подчеркивают в ОПУ.
Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.
"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал эмиру Катара о реализации проекта "Большая стройка".
"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году", - сказал Зеленский. Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.
В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.
Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.
Сообщается также, что Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время и поблагодарил его за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в данной сфере.
Бо МВФ уже денег не дает - требует показать куда делся прошлый транш.
у катарца загорєлісь глаза..... таких откатів він в житті не бачив
Що, перепрошую?
.
https://mobile.twitter.com/dmytro8888 dmytro https://mobile.twitter.com/dmytro8888 @dmytro8888 https://mobile.twitter.com/dmytro8888/status/1379030541467594757 46 мин
А масло подсолнечное по цене 2+ евро за даже не литр не удивляет? Дороже чем в Европе.
В стране, мировом лидере по семечке и маслу.
Это как если бы в странах Персидского залива литр бензина стоил дороже чем в Цюрихе или Мюнхене.
Катарское бабло - это не ковидный фонд. Если его распилить и растащить, арабы из могилы достанут.
Тем более, что это Катар со связями в ИГИЛ и другими буйными товарищами. С этими уже никакой кортеж из броневиков не поможет.
Никто зеленому актеру из немецкого порно денег не даст.
а про дороги которые сошли вместе со снегом тоже рассказал пупсик?
Може я б ще зрозумів, якщо б це була країна з великої сімки, але там би його з намірами "просто потеревенити" послали б на путіна. А "роботу" показувати треба. І ось, за кошти платників податків, розігрується сцена імітації бурної роботи преЗЕдента.
Зате не за свої гроші і Лєнка світ подивиться, і воно відпочине, і офшори прощупати можна.
Казковий ***!
Доречі, Катар, Оман - традиційні кацапські майданчики для таємних перемовин.
Співпадіння?!
.
И негде денег не нашлось.
Скоро начнет клянчить деньги у ИГИЛ и наркокартелей Мексики...
2 млн. населения. За 10 лет непьющие строители ...
Какие контрабандисты в окружении Зеленского писали указ президента? Выборочные санкции приведут к переделу контрабанды в Одессе и контрабанды сигарет в Евросоюз…
Указ президента о санкциях против 10 контрабандистов стал событием вовсе не из-за фамилий, на которых наложены санкции. Этот указ - это масштабный передел потоков контрабанды в интересах конкретных «решал» в Слуге народа.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Самое скандальное - в результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа - более 10 других подозреваемых в контрабанде избежали санкций. Реально, этот казус должно расследовать НАБУ - ведь это подавалось с помпой, как решительный удар по верхушке контрабандистов. А на самом деле, на верхушке контрабандных схем сейчас - руководство Офиса президента, СБУ и партии Слуга народа.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81.html Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.html Зеленский «забыл» ввести санкции против 5 контрабандистов из своей команды - нардеп
Прежде всего о содержании самого указа. Введены санкции на 10 человек: Бокало Иван, Пересоляк Валерий, Кушнир Юрий, Еримичук Александр, Фирманюк Орест, Альперин Вадим, Чудаков Александр, Шерман Виктор, Кравченко Александр и Дидух Владимир. Для борьбы с контрабандой этот указ никакого значения не имеет, поскольку борьба с экономическими преступлениями требует судебных приговоров, а не политических решений.
Служба безопасности Украины объявила, что санкции введены на основании ее материалов и будут открыты по всем уголовные дела. Но фактически ни одного уголовного дела СБУ по всем фигурантам не имела. Уголовные дела по Альперину и по Чудакову есть только в Национальном антикоррупционном бюро.
То есть СБУ, задачей которой является борьба с коррупцией на таможне, не имеет на контрабандистов ни одного дела! Так почему же нет санкций против начальника 4-го управления СБУ Капелюхи, которое непосредственно отвечает за отрасль, и против председателя СБУ Баканова - ведь отсутствие уголовных дел по контрабандистам, по которым выносит решение СНБО - это ваш профессиональный провал!
Чем же вы занимались? Почему не внедрили к ним агентов, не взяли с поличным за все это время? Как теперь привлечь к ответственности обложенных санкциями?
Воротилы всю жизнь работают в тени, они привыкли к ограничениям и полуподпольному образу жизни. Так что на «Ликвидацию» это не похоже. Это передел.
Возникает впечатление, что передел сделан в интересах члена политсовета Слуги народа Вадима Слюсарева и его партнера Сергея Иванова.
Слюсарев и Иванов стали известны во времена Януковича. Слюсарев руководил пограничным пунктом «Гоптовка», стал генерал-майором в центральном аппарате Госпогранслужбы, а Иванов одновременно руководил таможней «Гоптовки». Оба прославились крайне одиозной репутацией. Оба сейчас ушли с госслужбы.
Сергей Иванов также известен как владелец элитного комплекса отдыха «Дубровский» в Харькове, который он приобрел сразу после 20 лет беспорочной государственной службы на таможне.
Слюсарев имеет тесные связи с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), многократно нарушал законы Украины и выезжая в РФ летал в Крым на российских авиалиниях вопреки законам Украины. Слюсарев зарегистрирован в Крыму, его родители там получили российское гражданство, и владеют двумя гостиницами. Но это не мешает ему быть одним из самых влиятельных Слуг народа, контролировать часть депутатов, Харьковскую и Сумскую партийные организации Слуг народа и региональные структуры власти.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html Слуга непонятно какого народа. Членом политсовета партии Зеленского является предатель
По данным источников, Слюсарев и Иванов проявляют большой интерес к теме контрабанды сигарет из Российской федерации и с оккупированных территорий в Европейский союз. Еще бы - сверхприбыли и отсутствие всяких следов, только «кэш».
Слюсарев - генерал-майор пограничной службы, и именно они вместе с Ивановым пролоббировали назначение главой ГПСУ Сергея Дейнеко. В Харьковской области они решают любые вопросы - они назначили прокурора области Фильчакова, своего давнего партнера. Они поставили своих народных депутатов на всех округах. Например, Анна Колесник, которая прославилась фразой «Выступает Хомчак. Пора сваливать из этой страны» - также человек из окружения Слюсарева-Иванова. Колесник была соучредителем одной из фирм вместе с дочерью Иванова.
Источник влияния Слюсарева и Иванова в партии власти - большие ресурсы.
Украина - главный источник нелегальных поставок сигарет в Евросоюз, при этом большие партии контрабанды переправляются через нашу границу из России и с оккупированных территорий Донбасса, под контролем российских спецслужб. Это было бы невозможно без содействия организованных преступных группировок из коррумпированных политиков и правоохранителей.
И говорят, что больше всего влияния и информации в этом процессе - как раз у члена политсовета Слуг народа Слюсарева и Иванова. 17 июня 2020-го именно Иванов встречался с главой Таможенной службы Игорем Муратовым, их засняли на видео. О чем в рабочее время в ресторане могли общаться глава всей таможни и бывший таможенный «решала», один из «королей Гоптовки»?
И Слюсарев и Иванов должны были бы, по идее, быть включенными в список санкций - они сейчас «решают» во власти куда больше Альперина. Но кто-то, конечно, в Офисе президента их прикрыл и их имена не включили.
Не включили и их бизнес-партнеров. А где в санкционном списке Сергей Сердюк и Денис Аминев? Их имена связаны не только с громким уголовным делом о крупномасштабной контрабанде в 2018-м. Сердюка называют сейчас одним из близких к Слюсареву сигаретных операторов.
Еще один вычеркнутый из списка - Максим Бабич. Он был в списке, но по просьбе его близкого товарища Борис Шефира - помощник президента Сергей Шефир (родной брат Бориса) помог убрать и этого человека.
Нет в списке санкций Александра Акста и его знаменитой фирмы Премиум-пакет, которая занимается ввозом всего, что можно упаковать в почтовом отправлении. Сколько скандалов с этим было! Премиум-пакет выживает при всех властях, и при Януковиче, и при генпрокуроре Яреме. Акст был в списке, по нашим сведениям, но его убрали по просьбе председателя СБУ Ивана Баканова.
Санкции по Вадиму Альперину, Оресту Фирманюку, Виктору Шерману показывают, что проводят передел контрабандных потоков в Одессе, где легализация контрабанды приходится через рынок «7-й километр».
Судя по всему, Фирманюк намекает, что владельцев одесских «модных» фирм включил список санкций Илья Павлюк - спонсор Слуг народа, который устроил своего племянника народным депутатом, и регулярно посещает Офис президента для «решения вопросов».
В список контрабандистов включен не самый крупный оператор - Юрий Кушнир, у которого давний известный конфликт с Павлюком. Так что здесь понятно, кто именно вписал фамилию в президентский список.
Экс-таможенника Геннадия Романенко исключили из списка по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также в интересах Романенко Шмыгаль пролоббировал на пост заместителя главы таможни Ивана Бережнюка.
Итак, начался большой передел контрабандного рынка, теневые схему уклонения от уплаты таможенных сборов только увеличатся в масштабах.
Пора бы уже НАБУ составить свой топ-список контрабандистов в Украине, чтобы сравнить его с президентским…