Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году

В рамках официального визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - подчеркивают в ОПУ.

Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал эмиру Катара о реализации проекта "Большая стройка".

Читайте также: Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году", - сказал Зеленский. Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Сообщается также, что Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время и поблагодарил его за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в данной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью

Зеленский Владимир (21598) Катар (142) Большая стройка (728)
Топ комментарии
+36
Дурне поїхало в турне
05.04.2021 14:32 Ответить
+24
Дурне его выбрало, и оно за деньги дурных, ну умных за компанию (в бюджет то все платят, кроме Квартала 95), туда поехало.
05.04.2021 14:39 Ответить
+21
Дурень зеленый. Там за такие "большие стройки" руки рубают и вешают на кранах всеприлюдно И это правильно.
05.04.2021 14:34 Ответить
шо там бубочке медом помазано
05.04.2021 14:32 Ответить
скорее чем-то более крепким посыпано
показать весь комментарий
Шаурмой помазано.
показать весь комментарий
как что.. хочет денег от Эмира для продолжения деребана на "Большом воровстве"..
Бо МВФ уже денег не дает - требует показать куда делся прошлый транш.
05.04.2021 14:41 Ответить
Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 7027
05.04.2021 14:55 Ответить
Дурне поїхало в турне
05.04.2021 14:32 Ответить
Дурне его выбрало, и оно за деньги дурных, ну умных за компанию (в бюджет то все платят, кроме Квартала 95), туда поехало.
05.04.2021 14:39 Ответить
розповів про автобан із Горішніх Плавнів до Нижніх Копанів ?

у катарца загорєлісь глаза..... таких откатів він в житті не бачив
05.04.2021 14:56 Ответить
ЧМО,
05.04.2021 14:33 Ответить
Скоріше - чмоня!
05.04.2021 14:36 Ответить
Ага)зато оно в раскаряку по трапу спускалось-на радость зесрани)))))
05.04.2021 14:43 Ответить
Дурень зеленый. Там за такие "большие стройки" руки рубают и вешают на кранах всеприлюдно И это правильно.
05.04.2021 14:34 Ответить
Він не розуміє, що пиляти гроші на ьааальгой стройкє еміру немає потреби, бо б'юджет Катару - т власний б'юджет еміра. Йому не потрібно пиляти у самого себе. А Зєлєнскій пропонує долю. Щвізюсно емір нічого не дасть.
05.04.2021 14:54 Ответить
Зеля уговаривает Эмира открыть передачу "Катар-95"...
05.04.2021 14:34 Ответить
цікаво, а коли воно на перемовинах, то так само хрипить та гнусавить, як на відосиках?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:32 Ответить
Бюджетное бабло выведенное воровским методом из Украины в банки Катара. Более ни чего не им нужно. Даже номер на рояле их не интересует.
05.04.2021 14:37 Ответить
Жертва пропаганди?
05.04.2021 14:38 Ответить
Просто дебильный свинорус вещает из дырявого сортира.
05.04.2021 14:42 Ответить
свинособако, пішов "за порєбрік", тут водки немає
05.04.2021 14:43 Ответить
> Ко-ко-ко! <


Що, перепрошую?

Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 8907
05.04.2021 15:20 Ответить
и Оман и Катар ...

Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году - Цензор.НЕТ 9027
показать весь комментарий
05.04.2021 14:35 Ответить
А на рояле сыграл?
05.04.2021 14:36 Ответить
Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году - Цензор.НЕТ 1142
05.04.2021 14:37 Ответить
Он еще и сказочник...
05.04.2021 14:38 Ответить
Хм... -- бедоносец подписал 13 документов с Катаром -- ждем в Европе катарских беженцев...*)
05.04.2021 14:38 Ответить
Это пипец.....
05.04.2021 14:41 Ответить
Надеется, что у эмира нет доступа к интернету?....
05.04.2021 14:46 Ответить
Є! Не нчдійтеся! Просто емір хотів на власні чі побачити живого ігруна на роялі.
05.04.2021 14:56 Ответить
Есть. Эмир не лох.
05.04.2021 15:19 Ответить
а в Катаре - не каких природных явлений не намечалось в последнее время - хотя о чем это я - бедосик уже у них - а жаль - хорошая страна для родственников эмира)))
05.04.2021 14:46 Ответить
якось у Катарі
Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году - Цензор.НЕТ 4429
05.04.2021 14:46 Ответить
Это не проект большой стройки, а проект большого дерибана. Приглашает "инвесторов" в раздаче Украины по частям.
05.04.2021 14:47 Ответить
Так называемое "Велике крадівництво" ? Ну и зачем оно Катару, он и на своем ЧМ неплохо бабло рубят.
05.04.2021 14:48 Ответить
нефть будут вместе искать.
05.04.2021 14:51 Ответить
Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году" Источник: https://censor.net/ru/n3257699

Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 1748.
05.04.2021 14:52 Ответить
05.04.2021 15:33 Ответить
предложил / О койвшен, койвшен, койвшен папиросенТрикинэ ин трэволас барбосэн.Куйвче куйвче бэна мунэс,Готах мир айшенрахмурэс,Ратовита ё сын финэ той. Ночь дождлива и туманна, и темно кругом,Мальчик маленький стоит и мечтает об одном.Он стоит к стене прижатый,И на вид чуть-чуть горбатый,И поет на языке родном.Ой-ой-ой-ой, купите папиросы,Подходи пехота и матросы,Подходите, не жалейте, Сироту, меня согрейте, Посмотрите - ноги мои босы.
05.04.2021 14:53 Ответить
Видно наркота была хорошая !
05.04.2021 15:00 Ответить
Зеля "має всі можливості повністю забезпечити https://censor.net/ua/news/3257615/************************************************************************************** Катару" - Зеля со своими опекунами и хйлом разбазариванием подешёвке подорожавшей в Украине жратвы и будивництвом во время чумы готовит новый Голодомор и Геноцид
05.04.2021 15:03 Ответить
https://mobile.twitter.com/dmytro8888

https://mobile.twitter.com/dmytro8888 dmytro https://mobile.twitter.com/dmytro8888 @dmytro8888 https://mobile.twitter.com/dmytro8888/status/1379030541467594757 46 мин

А масло подсолнечное по цене 2+ евро за даже не литр не удивляет? Дороже чем в Европе.
В стране, мировом лидере по семечке и маслу.
Это как если бы в странах Персидского залива литр бензина стоил дороже чем в Цюрихе или Мюнхене.
05.04.2021 15:06 Ответить
Поиграл в кубики и покатался на скутере, лучше напишите правду!
05.04.2021 15:09 Ответить
Он дурак?

Катарское бабло - это не ковидный фонд. Если его распилить и растащить, арабы из могилы достанут.
Тем более, что это Катар со связями в ИГИЛ и другими буйными товарищами. С этими уже никакой кортеж из броневиков не поможет.
05.04.2021 15:14 Ответить
В Катаре, не идиоты живут.
Никто зеленому актеру из немецкого порно денег не даст.
05.04.2021 15:26 Ответить
рассказал как достраивал и торжественно открывал обьекты которые закладывались (проекты, финансирование) при порохе? красавчик!

а про дороги которые сошли вместе со снегом тоже рассказал пупсик?
05.04.2021 15:14 Ответить
Значить воно туди поїхало язиком помолоть? Без попередніх домовленостей про зустріч на найвищому рівні? Всю роботу зробила робоча група, а воно просто поїхало потеревенити? ЗА ДЕРЖАВНИЙ КОШТ???
Може я б ще зрозумів, якщо б це була країна з великої сімки, але там би його з намірами "просто потеревенити" послали б на путіна. А "роботу" показувати треба. І ось, за кошти платників податків, розігрується сцена імітації бурної роботи преЗЕдента.
Зате не за свої гроші і Лєнка світ подивиться, і воно відпочине, і офшори прощупати можна.
05.04.2021 15:27 Ответить
Во пиля! Удивить хотел большой стройкой страну персидского залива. Пусть лучше спросит о секретной формуле асфальта который нигде в мире, включая знойный Катар, летом не плавится как у нас уже при 25 градусах.
05.04.2021 15:31 Ответить
Зеля, ти ж рохкало про $2млрд. інвестицій з Оману, та $3млрд. - з ОАЄ!
Казковий ***!
Доречі, Катар, Оман - традиційні кацапські майданчики для таємних перемовин.
Співпадіння?!
.
05.04.2021 15:33 Ответить
прошманати бортN1 треба після прильоту, бо кацапська мода возити диптранспортом наркоту дуже заразне явище.
05.04.2021 15:43 Ответить
А карманы у ************* 1 как прошманаешь?
05.04.2021 15:49 Ответить
"как рассказали в ОП" - значит, можно не читать, очередная брехня
05.04.2021 15:46 Ответить
Цікаво, це в мене одного таке відчуття що тури Зеленського на Близький Схід мають якусь зовсім іншу мету і обслуговують інтереси Ізраїлю а не України?
05.04.2021 15:47 Ответить
Уверен, вскоре всплывут имена русских деятелей, случайно оказавшихся в это же время в Катаре.
05.04.2021 15:49 Ответить
Все офшоры Персидского залива посетило.
И негде денег не нашлось.
Скоро начнет клянчить деньги у ИГИЛ и наркокартелей Мексики...
05.04.2021 15:52 Ответить
Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 2872
05.04.2021 15:53 Ответить
Рассказал эмиру о большой стройке?
2 млн. населения. За 10 лет непьющие строители ...
Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 1094
05.04.2021 16:00 Ответить
У нас я бы боялся жить в таких небоскребах. С 25 этажки технически не в состоянии эвакуировать при необходимости. Это не говоря о тщательности исполнения условий строительного проекта.
05.04.2021 16:15 Ответить
Это офисы, гостиницы, бизнесцентры.
05.04.2021 17:48 Ответить
В Омане, ОАЭ и Катаре с наркотой очень строго, даже если она в дипломатическом багаже. Ну как это ему удается? Гений!
05.04.2021 16:13 Ответить
Дегенеративний головнокомандуючий країни, на кордоні з якою супротивник накопичує війска та розвертає шпиталі, їде до сонячного Катару, а не до війскових на фронті
05.04.2021 16:23 Ответить
За указ Зеленского по контрабандистам нужно открывать дело против него самого и Баканова 5 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%b7-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0.html#comments Комментарии: 1
Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 1094Какие контрабандисты в окружении Зеленского писали указ президента? Выборочные санкции приведут к переделу контрабанды в Одессе и контрабанды сигарет в Евросоюз…
Указ президента о санкциях против 10 контрабандистов стал событием вовсе не из-за фамилий, на которых наложены санкции. Этот указ - это масштабный передел потоков контрабанды в интересах конкретных «решал» в Слуге народа.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил около часа назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Самое скандальное - в результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа - более 10 других подозреваемых в контрабанде избежали санкций. Реально, этот казус должно расследовать НАБУ - ведь это подавалось с помпой, как решительный удар по верхушке контрабандистов. А на самом деле, на верхушке контрабандных схем сейчас - руководство Офиса президента, СБУ и партии Слуга народа.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%81.html Вова, а где в твоем списке контрабандистов Илья Павлюк, по кличке «Курятник»?
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D0%BB-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8.html Зеленский «забыл» ввести санкции против 5 контрабандистов из своей команды - нардеп
Прежде всего о содержании самого указа. Введены санкции на 10 человек: Бокало Иван, Пересоляк Валерий, Кушнир Юрий, Еримичук Александр, Фирманюк Орест, Альперин Вадим, Чудаков Александр, Шерман Виктор, Кравченко Александр и Дидух Владимир. Для борьбы с контрабандой этот указ никакого значения не имеет, поскольку борьба с экономическими преступлениями требует судебных приговоров, а не политических решений.
Служба безопасности Украины объявила, что санкции введены на основании ее материалов и будут открыты по всем уголовные дела. Но фактически ни одного уголовного дела СБУ по всем фигурантам не имела. Уголовные дела по Альперину и по Чудакову есть только в Национальном антикоррупционном бюро.
То есть СБУ, задачей которой является борьба с коррупцией на таможне, не имеет на контрабандистов ни одного дела! Так почему же нет санкций против начальника 4-го управления СБУ Капелюхи, которое непосредственно отвечает за отрасль, и против председателя СБУ Баканова - ведь отсутствие уголовных дел по контрабандистам, по которым выносит решение СНБО - это ваш профессиональный провал!
Чем же вы занимались? Почему не внедрили к ним агентов, не взяли с поличным за все это время? Как теперь привлечь к ответственности обложенных санкциями?
Воротилы всю жизнь работают в тени, они привыкли к ограничениям и полуподпольному образу жизни. Так что на «Ликвидацию» это не похоже. Это передел.
Возникает впечатление, что передел сделан в интересах члена политсовета Слуги народа Вадима Слюсарева и его партнера Сергея Иванова.
Слюсарев и Иванов стали известны во времена Януковича. Слюсарев руководил пограничным пунктом «Гоптовка», стал генерал-майором в центральном аппарате Госпогранслужбы, а Иванов одновременно руководил таможней «Гоптовки». Оба прославились крайне одиозной репутацией. Оба сейчас ушли с госслужбы.
Сергей Иванов также известен как владелец элитного комплекса отдыха «Дубровский» в Харькове, который он приобрел сразу после 20 лет беспорочной государственной службы на таможне.
Слюсарев имеет тесные связи с Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), многократно нарушал законы Украины и выезжая в РФ летал в Крым на российских авиалиниях вопреки законам Украины. Слюсарев зарегистрирован в Крыму, его родители там получили российское гражданство, и владеют двумя гостиницами. Но это не мешает ему быть одним из самых влиятельных Слуг народа, контролировать часть депутатов, Харьковскую и Сумскую партийные организации Слуг народа и региональные структуры власти.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC.html Слуга непонятно какого народа. Членом политсовета партии Зеленского является предатель
По данным источников, Слюсарев и Иванов проявляют большой интерес к теме контрабанды сигарет из Российской федерации и с оккупированных территорий в Европейский союз. Еще бы - сверхприбыли и отсутствие всяких следов, только «кэш».
Слюсарев - генерал-майор пограничной службы, и именно они вместе с Ивановым пролоббировали назначение главой ГПСУ Сергея Дейнеко. В Харьковской области они решают любые вопросы - они назначили прокурора области Фильчакова, своего давнего партнера. Они поставили своих народных депутатов на всех округах. Например, Анна Колесник, которая прославилась фразой «Выступает Хомчак. Пора сваливать из этой страны» - также человек из окружения Слюсарева-Иванова. Колесник была соучредителем одной из фирм вместе с дочерью Иванова.
Источник влияния Слюсарева и Иванова в партии власти - большие ресурсы.
Украина - главный источник нелегальных поставок сигарет в Евросоюз, при этом большие партии контрабанды переправляются через нашу границу из России и с оккупированных территорий Донбасса, под контролем российских спецслужб. Это было бы невозможно без содействия организованных преступных группировок из коррумпированных политиков и правоохранителей.
И говорят, что больше всего влияния и информации в этом процессе - как раз у члена политсовета Слуг народа Слюсарева и Иванова. 17 июня 2020-го именно Иванов встречался с главой Таможенной службы Игорем Муратовым, их засняли на видео. О чем в рабочее время в ресторане могли общаться глава всей таможни и бывший таможенный «решала», один из «королей Гоптовки»?
И Слюсарев и Иванов должны были бы, по идее, быть включенными в список санкций - они сейчас «решают» во власти куда больше Альперина. Но кто-то, конечно, в Офисе президента их прикрыл и их имена не включили.
Не включили и их бизнес-партнеров. А где в санкционном списке Сергей Сердюк и Денис Аминев? Их имена связаны не только с громким уголовным делом о крупномасштабной контрабанде в 2018-м. Сердюка называют сейчас одним из близких к Слюсареву сигаретных операторов.
Еще один вычеркнутый из списка - Максим Бабич. Он был в списке, но по просьбе его близкого товарища Борис Шефира - помощник президента Сергей Шефир (родной брат Бориса) помог убрать и этого человека.
Нет в списке санкций Александра Акста и его знаменитой фирмы Премиум-пакет, которая занимается ввозом всего, что можно упаковать в почтовом отправлении. Сколько скандалов с этим было! Премиум-пакет выживает при всех властях, и при Януковиче, и при генпрокуроре Яреме. Акст был в списке, по нашим сведениям, но его убрали по просьбе председателя СБУ Ивана Баканова.
Санкции по Вадиму Альперину, Оресту Фирманюку, Виктору Шерману показывают, что проводят передел контрабандных потоков в Одессе, где легализация контрабанды приходится через рынок «7-й километр».
Судя по всему, Фирманюк намекает, что владельцев одесских «модных» фирм включил список санкций Илья Павлюк - спонсор Слуг народа, который устроил своего племянника народным депутатом, и регулярно посещает Офис президента для «решения вопросов».
В список контрабандистов включен не самый крупный оператор - Юрий Кушнир, у которого давний известный конфликт с Павлюком. Так что здесь понятно, кто именно вписал фамилию в президентский список.
Экс-таможенника Геннадия Романенко исключили из списка по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также в интересах Романенко Шмыгаль пролоббировал на пост заместителя главы таможни Ивана Бережнюка.
Итак, начался большой передел контрабандного рынка, теневые схему уклонения от уплаты таможенных сборов только увеличатся в масштабах.
Пора бы уже НАБУ составить свой топ-список контрабандистов в Украине, чтобы сравнить его с президентским…
05.04.2021 16:32 Ответить
Зеленський розповів еміру Катару про "Велике будівництво" і запропонував приєднатися до його проєктів у поточному році - Цензор.НЕТ 5614
05.04.2021 21:54 Ответить
Оце розмах! Спочатку "мудрий нарід" ******, тепер за арабів береться. До кацапів ще яєчка не доросли
05.04.2021 16:50 Ответить
дурдом ****.
05.04.2021 20:25 Ответить
ну и правильно.
06.04.2021 03:13 Ответить
 
 