Зеленский рассказал эмиру Катара о "Большой стройке" и предложил присоединиться к ее проектам в текущем году

В рамках официального визита в Катар президент Украины Владимир Зеленский встретился с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Во время разговора стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие в рамках международных организаций и актуальную международную и региональную проблематику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Собеседники отметили важность поддержания высокой динамики политического диалога, необходимость наращивания объемов двусторонней торговли и дальнейшей активизации инвестиционного сотрудничества. Стороны уделили особое внимание перспективам сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества и остановились на конкретных совместных проектах, которые уже реализуются", - подчеркивают в ОПУ.

Владимир Зеленский отметил, что Украина продолжит экспорт аграрной продукции в Катар.

"Украина рассматривает Катар как одного из ключевых партнеров в регионе Залива и имеет все возможности полностью обеспечить продовольственную безопасность Катара", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, во время встречи речь шла о привлечении инвестиций из Катара в развитие инфраструктурных объектов в Украине, в частности строительство дорог и мостов. Президент Украины рассказал эмиру Катара о реализации проекта "Большая стройка".

Читайте также: Украина и Катар подписали 13 важных документов и два коммерческих контракта, - Зеленский

"Надеюсь, что катарские компании присоединятся к проектам "Большой стройки" уже в этом году", - сказал Зеленский. Также отмечалась важность расширения проектов концессии украинских портов.

В сфере энергетики стороны обсудили перспективы строительства LNG-терминала и диверсификации источников энергоснабжения.

Со своей стороны Тамим бин Хамад Аль Тани отметил желание и готовность катарской стороны к дальнейшему развитию всего спектра взаимовыгодного сотрудничества с Украиной.

Сообщается также, что Зеленский пригласил эмира Катара посетить Украину в удобное для него время и поблагодарил его за предоставленную в 2020 году гуманитарную помощь Украине для борьбы с COVID-19. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в данной сфере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Катар подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью