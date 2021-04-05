За неделю COVID-19 выявили у 2340 сотрудников МВД, только за сутки заболели 402 правоохранителя. ИНФОГРАФИКА
Сегодня, 5 апреля, за сутки зафиксировано 402 случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2340.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.
За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (+18), Николаевской (+18) областях и в г. Киеве (+46).
С начала пандемии COVID-19 заболели 45537 правоохранителей, выздоровели - 44091, умерли - 182.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В армии почти три тысячи заболевших COVID-19. За сутки - 27 новых случаев, - Командование Медсил ВСУ
А шо по людям, есть данные?
Пусть сами себе штрафы выпишут.