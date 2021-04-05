РУС
За неделю COVID-19 выявили у 2340 сотрудников МВД, только за сутки заболели 402 правоохранителя. ИНФОГРАФИКА

Сегодня, 5 апреля, за сутки зафиксировано 402 случая заражения COVID-19 среди правоохранителей МВД, в течение прошлой недели таких случаев было 2340.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД.

За сутки наибольшее количество больных работников МВД зарегистрировано в Запорожской (+18), Николаевской (+18) областях и в  г. Киеве (+46).

С начала пандемии COVID-19 заболели 45537 правоохранителей, выздоровели - 44091, умерли - 182.

Понятно.
А шо по людям, есть данные?
05.04.2021 14:42 Ответить
их не вакцинируют, что ли?
05.04.2021 14:44 Ответить
Намордники небось не носили, аяяй
Пусть сами себе штрафы выпишут.
05.04.2021 14:47 Ответить
Меня один такой долбик остановил! Просто так ! И попросил дыхнуть потому что в машине пахло санитайзером! Что тут скажешь))
05.04.2021 14:47 Ответить
Якось похер - не жалко. А статистку рюкзакову показывайте - он на мусоров больше всех бабла выгреб из ковидного фонда. Так шо надо было поменьше вертолетики покупать
05.04.2021 15:00 Ответить
Нахожусь под впечатлением сюжета из киевского метро, когда врач унижалась перед ментом, чтобы попасть на работу в железнодорожную больницу, и её не пустили. Врачи же славятся своей корпоративной этикой.Думаю, что после подобных случаев долго менты и муниципальна варта будут ждать очереди на лечение, на всех же не хватит ментовских госпиталей.
05.04.2021 16:13 Ответить
 
 