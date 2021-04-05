Слово "Донбасс" - это инструмент информационной войны и постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что употребление термина "Донбасс" - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

Об этом Данилов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны", - говорится в сообщении.

По его словам, целью является противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.

"Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места "Донбасса" в российской информационной повестке дня: "выбор Донбасса", "ущемления прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса","власть Донбасса", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Данилов: В гособоронзаказе в этом году - гораздо больше иностранного вооружения, чем годом ранее

Данилов подчеркнул, что употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

"И если, например, в 18-м веке понятие "Московия" было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" и др. Изменилось время и изменились обстоятельства.

С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся", "использование которого вряд ли будет искоренено из употребления". В истории нет застывших констант. Из обихода получается то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие", - объяснил секретарь СНБО.

"Применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - подытожил он.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО готов к любому развитию событий с Россией: мы не одиноки, у нас есть партнеры, - Данилов