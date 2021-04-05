РУС
Новости Агрессия России против Украины
2 335 51

Слово "Донбасс" - это инструмент информационной войны и постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива, - Данилов

Слово

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что употребление термина "Донбасс" - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

Об этом Данилов сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Понятие "Донбасс" целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно - в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время - как инструмент информационной войны", - говорится в сообщении.

По его словам, целью является противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающий в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.

"Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места "Донбасса" в российской информационной повестке дня: "выбор Донбасса", "ущемления прав народа Донбасса", "разговор с Донбассом", "народ Донбасса", "ополчение Донбасса","власть Донбасса", - добавил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что употребление термина "Донбасс" сегодня - это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

"И если, например, в 18-м веке понятие "Московия" было общепринятым для определения земель, входящих в состав современной России, то в 21-м веке, к сожалению, это название не является актуальным. Таким же неактуальным является термин "Малороссия" для названия территории современной Украины. Не говоря уже о различных искусственных советских названиях городов и сел - "Пионерское", "Октябрьское", "Ленинское" и др. Изменилось время и изменились обстоятельства.
С этой точки зрения нельзя рассматривать понятие "Донбасс" как "исторически устоявшееся", "использование которого вряд ли будет искоренено из употребления". В истории нет застывших констант. Из обихода получается то, что не прошло испытание временем или претерпело целенаправленное воздействие", - объяснил секретарь СНБО.

"Применение названия "Донбасс" к части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным", - подытожил он.

Напомним, ранее Данилов заявил, что Слово "Донбасс" - это дефиниция, которая нам навязывается РФ, никакого Донбасса не существует.

Данилов Алексей Донбасс
+7
Донбас - уже архаїзм
Домбабве - пейоратив колоніальний
а слово війни - Лугандон
05.04.2021 14:46 Ответить
+5
Або термін "Лугандон", який дуже влучно відображає суть "наротних риспублік"
05.04.2021 14:54 Ответить
+4
Донецька область. Крапка.
05.04.2021 14:54 Ответить
Домбас, Домбабве, Лугандон какая разница?
05.04.2021 14:45 Ответить
Слово "Донбас" - це інструмент інформаційної війни і постійне підживлення російського антиукраїнського наративу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6243
05.04.2021 15:39 Ответить
Донбас - уже архаїзм
Домбабве - пейоратив колоніальний
а слово війни - Лугандон
05.04.2021 14:46 Ответить
Донбас- Украина. ОРДЛО-временно оккупированная Московией территория Украины.
05.04.2021 14:47 Ответить
честно говоря, для меня позиция Данилова оказалась приятной неожиданностью
05.04.2021 14:50 Ответить
Это вероятно от близости ваших IQ


Донецький вугільний басейн (скорочено Донецький басейн, Донбас) - промисловий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD регіон , що охоплює більшу частину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької області без https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Приазов'я та крайньої півночі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C південь https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської області , а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4 схід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Дніпропетровської (Україна) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4 захід https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Ростовської області (Росія).

Донецький вугільний басейн (Донбас) - найважливіший вугільний басейн в Україні. Розташований головним чином в Луганській, Донецькій і Дніпропетровській, частково Полтавській та Харківській областях України; у Ростовській області Росії. Площа близько 60 тис. км² (650х200 км), у тому числі в межах України 50 тис. км². Донецький кам'яновугільний басейн є складовою частиною найбільшої на Європейському континенті рифтогенної структури - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Дніпровсько-Донецької западини . У центральній частині басейну розташований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6 Донецький кряж - найбільш піднесена частина Лівобережної України. Найбільші пром. центри: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьк , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA Луганськ , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Горлівка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 Стаханов , інш. Д.в.б. в промислових масштабах розробляється з кінця XVIII століття. Першу шахту в Донецькому вугільному басейні збудовано в Лисичанську 1796 року.

Так как этот угольный бассейн начал разрабатываться в Лисичанске(который ныне под контролем Украины) и никогда не назывался Юзовбасс/Юзовобасс/Сталбасс/Сталинбасс/Сталинобасс/ или Лугбасс/Луганбасс/Ворошилбасс/Ворошиловбасс и т.п., то понятно, что его название происходит от реки Северский Донец, которая к Юзовке(Донецку) имеет отношение только в качестве рукотворного канала Северский Донец - Донбасс, а к Луганску в виде куска границы Луганской области, который так же является и куском украинско-российской границы.
Запретите теперь и Слобожанщину например, или Закарпатье с Галичиной, это же тоже может быть использовано в пропагандистских антиукраинских целях, как РФ, так и Венгрией с Польшей.
Может лучше для проукраинской и антикремлевской пропаганды использовать русский язык, при том, что для официального делопроизводства использовать единственный государственный язык - украинский?
Может не нужно проукраинских русских и других русскоязычных граждан Украины отсекать и с помощью оголтелого дикого национализма заниматься их так сказать "делоялизацией"?
Может достаточно "дискриминировать" и принудительно украинизировать только тех, кто претендует на карьеру в госорганах?
05.04.2021 19:52 Ответить
показать весь комментарий
06.04.2021 09:50 Ответить
Та прям таки........ Навіть на "цензорі" вживається це слово. І - що?
05.04.2021 14:50 Ответить
Есть ведь прекрасный юридический термин: ОРДЛО.
Почему бы не использовать только его, в украинской пропаганде ?
05.04.2021 14:51 Ответить
Або термін "Лугандон", який дуже влучно відображає суть "наротних риспублік"
05.04.2021 14:54 Ответить
Є ще "Донбурас", відповідно до дирляндії
05.04.2021 15:00 Ответить
Лугандяо і Донбасяо )))
05.04.2021 15:07 Ответить
мне больше нравилось предыдущее определение - ОРДИЛО )) больше подходит
05.04.2021 14:55 Ответить
в контрпропаганді, як ніякий інший, найкраще для тих утворень - лугандон
05.04.2021 14:58 Ответить
Та Юзовка оно.
05.04.2021 14:53 Ответить
Юзовка - от Юз. А это исковерканное имя Хьюз. Вот после освобождения города и переименуем его в историческое Хьюстон . И пусть пуканы трещат у московитов
показать весь комментарий
05.04.2021 15:03 Ответить
05.04.2021 15:05 Ответить
Я сразу предвкушаю как московиты возмуятся - почему не Сталино?
05.04.2021 15:12 Ответить
С дедоваевателей и Сталинграда хватит
05.04.2021 15:18 Ответить
Донецька область. Крапка.
05.04.2021 14:54 Ответить
Даунбас - більш інформаційно.))
05.04.2021 15:17 Ответить
Лично для меня Донбасс - это Украина. Просто там дураков с промытыми мозгами и любовью к Партии Рыгов оказалось больше, чем в остальной Украине. Но все таки меньше, чем в том же Шизостополе
05.04.2021 14:59 Ответить
Неодноразово був у Ватостополі ще до окупації. Загалом - було б чудове приморське місто, якби завезених туди кассабів і ватоцефаліа депортувати звідти к х...м собачим, як зробили це совки в 1944 з татарами.
05.04.2021 15:03 Ответить
Ватастополь был накопителем военной пенсы со всего ВМФ СССР и других генералов, которые до Мацквы и Питера не дослужились. Понятно почему они и их потомки за совком и вяличием скучают. Отлично жилось генералам и адмиралам в стране "победившего " социализма
05.04.2021 15:23 Ответить
Якщо термінологічно, то Донбас - це скорочення від Донецького [вугільного ] басейну. Так само, як, наприклад - Кривбас: Криворізький [залізорудний] басейн. Якщо дотримуватися адміністративних визначень, то в Україні є Донецька та Луганська області, а також є тимчасово окупована територія цих облаcтей.
05.04.2021 15:04 Ответить
Що-що? Донецьк існував раніше за Юзовку?
05.04.2021 15:17 Ответить
Я писав про Донбас (вище) як скорочення від Донецького [вугільного ] басейну. При чому Донецьк та Юзівка?
05.04.2021 15:24 Ответить
Будь ласка, все є у відкритому доступі:

Назву «Донецький басейн», скорочено «Донбас» дав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ковалевський Євграф Петрович , гірничий інженер з Харкова, який виконав перше стратиграфічне і геологічне дослідження Донбасу і подав першу карту залягання вугільних пластів Донбасу (початок ХІХ ст.). Інколи Донбас помилково називають Донщиноюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-1 [1] .Загальна характеристика[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD&action=edit&section=2 ред. код ]

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ukraine_census_2001_Ukrainians.svg Слово "Донбас" - це інструмент інформаційної війни і постійне підживлення російського антиукраїнського наративу, - Данілов - Цензор.НЕТ 5634
В https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F етно -культурному плані Донбас займає землі від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Слобожанщини до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Приазов'я , від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B6%D0%B6%D1%8F Запоріжжя до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 території донських козаків . Після Голодомору росіян системно, на державному рівні масово переселяли в Україну, головним чином на терени Південно-Східної України, зокрема на Донбасhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD#cite_note-2 [2] .
Тісне переплетення інтересів і економічних ресурсів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецької та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C області зумовили неформальне об'єднання їх в єдиний регіон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбас . Донбас - головна паливно-енергетична база центрального і південного районів України (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області)
Відкритий в https://uk.wikipedia.org/wiki/1720-%D1%82%D1%96 1720-х роках ; промислове освоєння з кінця https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F 19 століття .
05.04.2021 15:27 Ответить
Донбасс - это имперское понятие экономико-географическое .... в Донбасс входит и большая часть территории нынешней России
05.04.2021 15:38 Ответить
так, частина ростовщини
05.04.2021 15:57 Ответить
Какой же Донецк, когда Юзовку переименовали только в 1923 году большевики? Так мы и москалей "русскими" называем с недоброй памяти царя петра, так и дата основания москвы появилась из второй компиляции Повести временных лет, котрой в подлиннике никто не видел.
05.04.2021 17:20 Ответить
Дуже цікаво.https://youtu.be/VqXgMhmUXqQ
05.04.2021 15:05 Ответить
а я завжди думав, що слова "ДНР" і "ЛНР" - це інструмент інформаційної війни....
05.04.2021 15:17 Ответить
Война раши и Грузии, август 2008 г.
" Москва спровоцировала конфликт и во многом несет ответственность за него, заявили члены созданной ЕС комиссии. Днем 8 августа тогдашний президент Медведев объявил о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта.В регион были введены значительные российские силы. Одним из нарушений был назван тот факт, что до начала войны с Грузией Москва массово выдавала российские паспорта жителям Южной Осетии и Абхазии. Выдача паспортов как предварительный шаг к решению территориальных споров?Россия из миротворца в регионе Южного Кавказа превратилась в участника конфликта на стороне мятежных грузинских регионов. Практически сразу после окончания военных действий, 25 августа 2008 года, Кремль объявил о признании государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Этот шаг позволил Москве укрепить свое военное присутствие в регионе за счет создания баз на территории Южной Осетии и Абхазии. Россия также в фактически взяла оба региона на свое финансовое обеспечение.
Вмешиваться в конфликт страны Запада не стали. ЕС и США по-прежнему не признают Южную Осетию и Абхазию и настаивают на территориальной целостности Грузии. Сегодня медиатором в конфликте выступает Евросоюз - после окончания августовской войны ЕС отправил в Грузию невооруженную миссию наблюдателей."
05.04.2021 15:22 Ответить
нарратива, - Данилов / Как перфекционист- Зеленский / майнинга криптовалют диджитализацию. -Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ Данилов мальчонка сообразительный и манеру заяв начальства уловил.
05.04.2021 15:24 Ответить
Пионтковский считает что войны не избежать...

https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1379032384490897413 57 мин

Трое суток обнулёнышы совещались в бункере. Победили бешеные. С утра 5 апреля спущены с поводков все информационные псы войны. На 21 апреля ( между Гитлером и Лениным ) назначено триумфальное обращение недофюрера к глубинному народу.
05.04.2021 15:26 Ответить
Так, є думка, що ***** має бажання до чергового побєдобєсія 9 травня додати перемогу у швидкій війні з Україною. І дати назівають відповідні: сразу після православної Пасхи. Ніхто здаватися не буде, однак дуже напружує наявність у керма країни недолугого блазня та поряд з ним купа агентів лаптєстана.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:32 Ответить
и сам блазень и наводнил свой ОП руськими агентами..
вот еще.., да и по мимо этого истерика на Московии - все про-властные призывают бомбить Киев и тд... - прошелся сейчас по их помойкам..

https://twitter.com/netovetz

https://twitter.com/netovetz Pavel Pryanikov

https://twitter.com/netovetz @netovetz

·https://twitter.com/netovetz/status/1379013357890646016 2 ч

Пишут, что в Москве и Питере устанавливают знаки Пункт сбора при эвакуации
05.04.2021 15:36 Ответить
ну що ж, друже.
Війна так війна.
Свинособаки раніш чи піздніш, але все одно полізуть.
Сподіваюся, що ця війна буде останньою для *********** імперії
показать весь комментарий
05.04.2021 15:46 Ответить
Аминь...
а я ремонт дома затеял - по-ходу совсем не вовремя..
но как то общался с одним монахом, еще до выборов - тот на Айфоне живет время от времени..
сказал так - Будет война в 2021-ом, жестокая но не долгая
- во время нее Блазня сменит нормальный Чел, а Раша будет в огне..
05.04.2021 15:52 Ответить
чув і раніш такі думки, але зараз якось все збігається..
05.04.2021 15:56 Ответить
О реальной подготовке российских войск к вторжению в Украину можно будет говорить, если около границ они развернут военные госпитали. Это будет индикатором того, что Кремль готовится к серьезным боям, рассказал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.
"Одно дело иметь войска на границе, но совсем другое - обеспечить их всем необходимым для проведения операций. Я говорю о топливе, боеприпасах и госпиталях. Если вы не видите госпиталей, я не уверен, что серьезное столкновение - это то, к чему готовы российские войска", - подчеркнул он.азал ТСН.Тиждень экс-командующий войсками США в Европе Фредерик "Бен" Ходжес.
05.04.2021 20:10 Ответить
тебе отвечает Чел, который тренирует анти-садатовских моджахедов в Сирии...


https://twitter.com/mil_coach
https://twitter.com/mil_coach

mil_coach

@mil_coach

·https://twitter.com/mil_coach/status/1379120493287079936 56 мин

По поводу того, что сказал генерал Ходжес о разворачивании полевых госпиталей Действительно, хороший разведпризнак. Но не до такой степени, что без этих госпиталей нельзя было начать наступление. Есть госпиталя в ОРДЛО, есть масса медучреждений в приграничной зоне со стороны РФ
05.04.2021 21:13 Ответить
В скольких медучреждениях в приграничной зоне есть специалисты по собиранию в кучу вываленых наружу кишок, по извлечению пуль и осколков не только из задницы/голени/плеча, но и из легких/желудка/тех же кишок? Карту открой и посмотри какие там "мегаполисы" с многоэтажными хирургиями в той приграничной зоне.
Для того чтобы с немногочисленными ранениями без помощи полевых госпиталей мог бы справится какой-нибудь батальонный фельдшер, нужно чтобы туда, куда собираются пойти, предварительно были бы закинуты десятки или сотни тонн тротила. Думаю у тех жителей-путинофилов подконтрольного украинской власти Донбасса(или Харсонщины и Одещины), которым после этого удастся выжить, любовь к русскому миру и к спасателям украинских русских напрочь пропадет окончательно и бесповоротно.
А если так щедро не насыпать, то полевые хирурги и похоронные команды наступающей стороны, без работы не останутся от слова совсем.
05.04.2021 23:44 Ответить
"Западная Украина" - тоже подпитка! Разделение по территориальному признаку.
Запретим?
05.04.2021 15:56 Ответить
"ЗРАДА" - это не только прямое действие, но и умышленное бездействие. Все информационное пространство перенасыщено Ковидом, и лишь в единичных случаях проскакивает информация о поведении раши у наших границ. Потом вдруг все станет неожиданным с поиском стрелочников по вине которых не пополнялись и не совершенствовались виды вооружения. Почему кроме болтологии и "бесполезного раскрытия коррупционных схем" никакой реальной деятельности по усилению боеспособности ВСУ не происходит? Правительство которое действительно тревожится за суверенитет и безопасность своих стран (напр. Израиль) не занимается пиаром на покраске и ремонте металолома, а приоритетно совершенствует типы вооружения войск создаются ударные беспилотники, совершенствуются ракетные комплексы. Неужели непонятно, что орда для блицкрига, чтобы не дать обеспокоиться Европе, и как это уже было в Чечне, Грузии в качестве главной ударной силы буде использовать штурмовую авиацию, ВДВ?
05.04.2021 16:00 Ответить
Донбас це промислова назва, аІсторично то є Слобожанщина, Запоріжжя та Ногайський степ. Так само як рурський басейн знаходиться в землі Вестфалія.
05.04.2021 16:07 Ответить
Який нахер донбас? Є ЛуГандон
05.04.2021 17:03 Ответить
Ну тогда нужно разделить это понятие на украинский и российский, и все увидят красоту ростовской области
05.04.2021 20:13 Ответить
 
 