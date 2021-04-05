Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение

За первый квартал текущего года было сообщено о подозрении более 270 работникам органов правопорядка.

Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор сообщила, что на прошлой неделе Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора задержан после получения 8 тыс. долларов неправомерной выгоды уже бывший руководитель отдела одной из местных прокуратур в Запорожской области.

"Находясь на этой должности он пообещал за деньги не привлекать лицо к уголовной ответственности и прекратить производство по факту растраты бюджетных средств путем внесения недостоверных данных в акты выполненных строительных работ. Несмотря на то, что прокурор не прошел аттестацию и был уволен около 10 дней назад, он все же завершил свою незаконную сделку", - написала она.

Также, по словам Венедиктовой, на подстрекательстве к даче взятки следователю полиции недавно был разоблачен прокурор одной из окружных прокуратур г. Киева: "Закрытие уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести правоохранители оценили в 5 тыс. долларов США. После получения первой части неправомерной выгоды оба разоблачены, им сообщено о подозрении".

"Антикоррупционную борьбу мы должны начинать со своего коллектива. Только с начала 2021 Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора за совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности 4 прокурора, 2 сотрудника полиции и 1 физическое лицо-соучастник. Общая сумма полученной ими неправомерной выгоды - более 800 тыс. гривен.

На днях также пошло в суд производство по прокурору одной из Киевских местных прокуратур и сотруднику одного из Главных управлений СБУ, которые мошенническим способом пытались завладеть 100 тыс. долл. США представителя банковского учреждения за якобы закрытие уголовного производства, которое сами же сфальсифицировали. Кадровая комиссия приняла решение об увольнении этого прокурора из органов прокуратуры.

В общем, в течение этого года кадровой комиссией по рассмотрению дисциплинарных жалоб уже было принято решение о наложении на 8 прокуроров дисциплинарных взысканий в виде освобождения от должностей в органах прокуратуры.



Фото: Венедиктова/Facebook

Также судом за первый квартал 2021 вынесено 3 приговора в отношении бывших прокуроров, которые вступили в законную силу.

В то же время в целом по всей системе за первый квартал года было сообщено о подозрении более чем 270 работникам органов правопорядка. Мы не только разоблачаем тех, кто стал на ложную тропу, но и доводим эти дела до суда - за 3 месяца направлено также более 270 уголовных производств в отношении правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

"Те, кто Закон защищает, по всей строгости этого же Закона должны и отвечать за его нарушение. Здесь не может быть никакой корпоративной солидарности или своих, покрывательства или закрытия глаз на преступления прокуроров или других правоохранителей", - добавила генпрокурор.