РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10435 посетителей онлайн
Новости Взяточники
980 19

Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение

За первый квартал текущего года было сообщено о подозрении более 270 работникам органов правопорядка.

Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

Генпрокурор сообщила, что на прошлой неделе Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора задержан после получения 8 тыс. долларов неправомерной выгоды уже бывший руководитель отдела одной из местных прокуратур в Запорожской области.

"Находясь на этой должности он пообещал за деньги не привлекать лицо к уголовной ответственности и прекратить производство по факту растраты бюджетных средств путем внесения недостоверных данных в акты выполненных строительных работ. Несмотря на то, что прокурор не прошел аттестацию и был уволен около 10 дней назад, он все же завершил свою незаконную сделку", - написала она.

Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение 01

Также, по словам Венедиктовой, на подстрекательстве к даче взятки следователю полиции недавно был разоблачен прокурор одной из окружных прокуратур г. Киева: "Закрытие уголовного производства по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести правоохранители оценили в 5 тыс. долларов США. После получения первой части неправомерной выгоды оба разоблачены, им сообщено о подозрении".

"Антикоррупционную борьбу мы должны начинать со своего коллектива. Только с начала 2021 Генеральной инспекцией Офиса Генпрокурора за совершение коррупционных преступлений привлечены к уголовной ответственности 4 прокурора, 2 сотрудника полиции и 1 физическое лицо-соучастник. Общая сумма полученной ими неправомерной выгоды - более 800 тыс. гривен.

Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уклонялся от налогов на 97 млн грн: прокуратура вручила подозрение нардепу Виктору Мялику. ФОТО (обновлено)

На днях также пошло в суд производство по прокурору одной из Киевских местных прокуратур и сотруднику одного из Главных управлений СБУ, которые мошенническим способом пытались завладеть 100 тыс. долл. США представителя банковского учреждения за якобы закрытие уголовного производства, которое сами же сфальсифицировали. Кадровая комиссия приняла решение об увольнении этого прокурора из органов прокуратуры.

В общем, в течение этого года кадровой комиссией по рассмотрению дисциплинарных жалоб уже было принято решение о наложении на 8 прокуроров дисциплинарных взысканий в виде освобождения от должностей в органах прокуратуры.

Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение 03
Фото: Венедиктова/Facebook

Также судом за первый квартал 2021 вынесено 3 приговора в отношении бывших прокуроров, которые вступили в законную силу.

В то же время в целом по всей системе за первый квартал года было сообщено о подозрении более чем 270 работникам органов правопорядка. Мы не только разоблачаем тех, кто стал на ложную тропу, но и доводим эти дела до суда - за 3 месяца направлено также более 270 уголовных производств в отношении правоохранителей", - сообщила Венедиктова.

"Те, кто Закон защищает, по всей строгости этого же Закона должны и отвечать за его нарушение. Здесь не может быть никакой корпоративной солидарности или своих, покрывательства или закрытия глаз на преступления прокуроров или других правоохранителей", - добавила генпрокурор.

Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников: За I квартал 270 работников правопорядка получили подозрение 04

правоохранительные органы (2972) силовики (2800) уголовная ответственность (441) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2599)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Получили и сели, большая разница.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:05 Ответить
+8
Еще ножкой топни и пальчиком пригрози
показать весь комментарий
05.04.2021 15:05 Ответить
+7
бєнядіктова, а як справи у чоловіка, чергову "компенсацію" від держави коли планує отримати? І що там із твоїми статками, що не є співрозмірними з зарплатнею?
Борцуни з корупцією, мать вашу..
показать весь комментарий
05.04.2021 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Получили и сели, большая разница.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:05 Ответить
Еще ножкой топни и пальчиком пригрози
показать весь комментарий
05.04.2021 15:05 Ответить
бєнядіктова, а як справи у чоловіка, чергову "компенсацію" від держави коли планує отримати? І що там із твоїми статками, що не є співрозмірними з зарплатнею?
Борцуни з корупцією, мать вашу..
показать весь комментарий
05.04.2021 15:07 Ответить
Із статками там все в порядку. Ростуть потроху...
показать весь комментарий
05.04.2021 15:50 Ответить
За хабар знімуть? Підозру😉
показать весь комментарий
05.04.2021 15:08 Ответить
Там говорят, это, Катар смывает ураганом...
показать весь комментарий
05.04.2021 15:09 Ответить
Как там муженёк себя чувствует,ирка? Доволен суммой?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:10 Ответить
никого не посадили на хороший срок, в "хорошую" зону, лет так на 30.. наказание сняли с должности и назначили на другуюю.. мдяяя.. долго придется бороться с таким явлением, и с такими наказаниями не победить никогда.. еороче очередное очковтирательство для населени, создание видимости работы...
показать весь комментарий
05.04.2021 15:12 Ответить
а шо там с тем кренделем шо уволился, получил миллион компенсации и назад на ту же роботу устроился?
Сидит?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:17 Ответить
И шо там с той прокуроршой шо арендует дом второе дороже чем ее зарплата?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:19 Ответить
И за что мы оплачиваем запралы, премии прокуратуре, судам, ментам? в моем понятии зарплату должны получать за результат, а результат нулевой! Нужно применить другой метод расчета - посадил на хороший срок, расследовал за месяц и т.д 1 дело, минималка + премия 50%, никуя не сделал минималка и не более и так чем больше посадили, тем выше з/п.. а так получается как у маяковского "хоть работай, хоть сочкуй, все равно получишь орден"!!
показать весь комментарий
05.04.2021 15:19 Ответить
По Украине на машинке когда езжу -- периодически залетаю за нарушение ПДД -- немецкие отличаются от украинских... -- забываюсь трошки.
И начинается тягомотина с инспекторами... -- ровно до того момента, как кажу: Взятку не дам! Шо хотите, то и делайте, но под протокол.

...и почти мгновенно на свободе с чистой совестью... -- рекомендую -- верный способ избавиться от взяточников...*)
показать весь комментарий
05.04.2021 15:28 Ответить
это правда. гаишная мусорва очень любит реформировать бабло с водителей.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:31 Ответить
што? неужели решили опять закрыть гаишную мусарню - очьень важьно?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:28 Ответить
Шалава московитська сама така!
показать весь комментарий
05.04.2021 15:32 Ответить
"Венедиктова об очистке правоохранительной системы от взяточников".

"Горбатую" систему только могила исправит...
показать весь комментарий
05.04.2021 15:36 Ответить
это все херня. одного хлопают и обычно (лысого) ничего не значащего... а та мразота которая всю жизнь брала и берет через кого то не вредима.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:32 Ответить
А Венедіктова теж отримала підозру, чи то вже в ІІ кварталі?))
показать весь комментарий
05.04.2021 20:51 Ответить
 
 