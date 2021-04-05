Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач
Среди новых случаев выявления COVID-19 увеличивается доля детей, в то же время сохраняется тенденция наибольшей доли умерших в старшей возрастной группе.
Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если смотреть на структуру заболевших и умерших вследствие заболевания, то сегодня доминируют (среди заболевших. - Ред.) люди 40-49 лет и 50-59 лет. Хотя растет и доля детей, при том детей младшего возраста, что не было свойственно уханьскому штамму. Относительно умерших тенденция сохраняется - это лица старшей возрастной группы: 60-69 и старше 70 лет", - сказала эксперт.
По ее словам, сохраняется тенденция к росту заболеваемости в местах с большой плотностью населения - речь идет прежде всего о крупных городах. В разрезе областей остается стабильно тяжелой ситуация во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, также среди "лидеров" по количеству новых случаев коронавирусной инфекции - Харьков. Эпидемиолог связывает это с маятниковой миграцией населения в крупные города с последующим возвращением в места проживания.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
Люди помирають не від ковидли, а від того, що не лікують побічки від неї.
В штатах зараз є альтернатива впровадженню карантинних обмежень - швидке проведення вакцинації, а у нас зебіли це провалили, тож залишається локдаун, якщо частині людей ліньки носа під маску сховати.
А хто тут підкацапник читачі швидко вираховують.
В Австралії була ганебна війна з кролями. Вона йшла більше 100 років. Що там проти них не пробували (різноманітні засоби геноциду і масового знищення), але кожний раунд закінчувався ганебною поразкою людей.
Тоді люди створили зброю страшну, як загибель людства. І не довго думаючи її застосували.
Мова йде про смертоносні штучні віруси. В першій спробі вдалося створити вірус із смертністю 70%. Ефект від нього був близько нуля. Чисельність кролів спочатку впала вдвічі, а потім швидко відновилася. Нові покоління вже мали імунітет.
В другій спробі вдалося створити вірус зі смертністю 99,8% і вже святкували "перемогу". Але ні. Нові покоління з виживших теж мали імунітет і швидко відновлювали популяцію.
В третій спробі створили вірус від якого гинули геть усі. Але потім виявилось, що пару штук на мільйон таки виживають і їх потомство теж.
Найстрашніше в цій історії - джин біологічної війни був випущений і лише питання часу коли якісь придурки захочуть застосувати це не людях.