Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач

Среди новых случаев выявления COVID-19 увеличивается доля детей, в то же время сохраняется тенденция наибольшей доли умерших в старшей возрастной группе.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотреть на структуру заболевших и умерших вследствие заболевания, то сегодня доминируют (среди заболевших. - Ред.) люди 40-49 лет и 50-59 лет. Хотя растет и доля детей, при том детей младшего возраста, что не было свойственно уханьскому штамму. Относительно умерших тенденция сохраняется - это лица старшей возрастной группы: 60-69 и старше 70 лет", - сказала эксперт.

По ее словам, сохраняется тенденция к росту заболеваемости в местах с большой плотностью населения - речь идет прежде всего о крупных городах. В разрезе областей остается стабильно тяжелой ситуация во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, также среди "лидеров" по количеству новых случаев коронавирусной инфекции - Харьков. Эпидемиолог связывает это с маятниковой миграцией населения в крупные города с последующим возвращением в места проживания.

