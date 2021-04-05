РУС
Среди заболевших коронавирусом все больше детей. Уханьскому штамму такая тенденция была несвойственна, - врач

Среди новых случаев выявления COVID-19 увеличивается доля детей, в то же время сохраняется тенденция наибольшей доли умерших в старшей возрастной группе.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если смотреть на структуру заболевших и умерших вследствие заболевания, то сегодня доминируют (среди заболевших. - Ред.) люди 40-49 лет и 50-59 лет. Хотя растет и доля детей, при том детей младшего возраста, что не было свойственно уханьскому штамму. Относительно умерших тенденция сохраняется - это лица старшей возрастной группы: 60-69 и старше 70 лет", - сказала эксперт.

По ее словам, сохраняется тенденция к росту заболеваемости в местах с большой плотностью населения - речь идет прежде всего о крупных городах. В разрезе областей остается стабильно тяжелой ситуация во Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, также среди "лидеров" по количеству новых случаев коронавирусной инфекции - Харьков. Эпидемиолог связывает это с маятниковой миграцией населения в крупные города с последующим возвращением в места проживания.

В больнице Харькова находится четверо "очень тяжелых" детей с СОVID-19, - директор медучреждения Кухар

дети (6678) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+1
Ну так що?
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
05.04.2021 15:03 Ответить
+1
05.04.2021 15:18 Ответить
+1
Хих, ну вас же предупреждали, что программист не будет сидеть и ждать. Он будет и дальше ...программировать. И не называйте это мутациями. Никто не разрешить программному продукту самопроизвольно изменяться...типа анукасе так!!! Только программист может дать добро на изменение программы.
05.04.2021 15:21 Ответить
Ну так що?
Мабуть якусь іншу "пляшечку" розбили.............. та схоже - і не одну....
05.04.2021 15:03 Ответить
Ти так спокійно про це пишеш. А якщо розіб'ють пляшечку чуми, або сибірської язви?
Люди помирають не від ковидли, а від того, що не лікують побічки від неї.
05.04.2021 15:11 Ответить
Тоді тролі-підкацапники будуть верещати "Ніяких карантинів! Рятуйте бізнес! Це все вигадки світової фарммафії!". Власне, так, як вони це роблять і зараз.
05.04.2021 15:42 Ответить
Мдаа, я тут знаю одного з бувших, який верещить, що всі, хто проти нього - це агенти Кремля. Ти хочеш сказати, що 17 американскьких штатів які відмовилися від карантину, масок, відкрили увесь бізнес - це тролі-підкацапники? Навпаки - це ти троль-підкацапник.
05.04.2021 15:50 Ответить
Що, пригоріло?
В штатах зараз є альтернатива впровадженню карантинних обмежень - швидке проведення вакцинації, а у нас зебіли це провалили, тож залишається локдаун, якщо частині людей ліньки носа під маску сховати.

А хто тут підкацапник читачі швидко вираховують.
05.04.2021 16:35 Ответить
17 штатов это одна треть...штатам повезло.у нас таких 73%...а нарахе 146%.
05.04.2021 17:37 Ответить
у нас у Харькове в переходе метро Университет -колбочки-пляшечки-фунфырики раздавали с непонятной жидкостью и люди сами пузырьки брали
05.04.2021 15:26 Ответить
шо,пляшечки кончились? билгейца сложно притянуть за уши?
05.04.2021 17:34 Ответить
А все началось с того что бабуся съела летучую мЫшу в городке Вухань и панеслась вода па батареям...
05.04.2021 15:08 Ответить
Все почалося з того, що хтось вирішив дослідити чи можна вивести такій вірус летючих мишей, який би передавався людям...
05.04.2021 15:29 Ответить
Значно раніше почалось.
В Австралії була ганебна війна з кролями. Вона йшла більше 100 років. Що там проти них не пробували (різноманітні засоби геноциду і масового знищення), але кожний раунд закінчувався ганебною поразкою людей.
Тоді люди створили зброю страшну, як загибель людства. І не довго думаючи її застосували.
Мова йде про смертоносні штучні віруси. В першій спробі вдалося створити вірус із смертністю 70%. Ефект від нього був близько нуля. Чисельність кролів спочатку впала вдвічі, а потім швидко відновилася. Нові покоління вже мали імунітет.
В другій спробі вдалося створити вірус зі смертністю 99,8% і вже святкували "перемогу". Але ні. Нові покоління з виживших теж мали імунітет і швидко відновлювали популяцію.
В третій спробі створили вірус від якого гинули геть усі. Але потім виявилось, що пару штук на мільйон таки виживають і їх потомство теж.
Найстрашніше в цій історії - джин біологічної війни був випущений і лише питання часу коли якісь придурки захочуть застосувати це не людях.
05.04.2021 16:59 Ответить
05.04.2021 15:09 Ответить
05.04.2021 15:18 Ответить
05.04.2021 15:30 Ответить
05.04.2021 15:21 Ответить
Разные штампы подсыпают каждый месяц уханьский самый простой а с каждым месяцем все хуже и хуже
05.04.2021 15:27 Ответить
Власник Мікрософтів без діла не сидить. Скоро випустить такий штамм шо його тільки чіпіруванням через 5Ж вишку буде лікувати.
05.04.2021 18:18 Ответить
для того,что бы мутировали мозги народа ,нужна информация мутантов, чиновников ,врачей министров и т,д.- это самый страшный вирус
05.04.2021 15:30 Ответить
 
 