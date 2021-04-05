РУС
"Сейчас мы не видим обращений, что на первичном уровне медпомощи с пациентов берут деньги", - и.о. главы НСЗУ Виленский

Национальная служба здоровья в последнее время не фиксирует обращений о вымогательстве денег с пациентов на первичном уровне медпомощи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил изданию "Сегодня".

"Деньги, которые находятся на счетах (медицинских) учреждений, могут и должны быть использованы на повышение зарплат врачей. С повышением уровня оплаты труда медиков уменьшится бремя, которое накладывается на карман пациента. Пример – первичная медицинская помощь. Сейчас мы не видим обращений, что на первичном уровне медпомощи с пациентов берут деньги. Так же и экстренная помощь", – сказал он.

Глава НСЗУ не исключил, что подобное может иметь место в упомянутых сферах.

Также читайте: В Киеве из-за смерти пациентки будут судить трех врачей Национального института рака, - прокуратура

"Зато по другим видам специализированной помощи – онкологической, стационарным услугам – у нас много обращений, хотя деньги (находятся) на счетах учреждений", – отметил Виленский.

Он проинформировал, что больше всего финансовых остатков находится на счетах центров экстренной помощи.

"Они дополнительно получили средства за помощь пациентам с коронавирусной болезнью. Но не все из них выполняли требование доплачивать врачам 300%, которые непосредственно работали с ковиднимы больными. Понимаете, если заведение платило врачу 7 тыс. грн и у него появились деньги платить больше, то не скоро руководитель заведения придет к этому. Десятки лет привычка была другой – платить минимальную зарплату. Сейчас медучреждения могут распоряжаться своими средствами и принимать решения об оплате труда. На эти решения может влиять коллектив, внося изменения в коллективный договор. В центрах экстренной помощи на счетах есть 100 млн и более", – объяснил Виленский.

Также читайте: С 1 апреля в Украине увеличится количество бесплатных медуслуг, - спикер НСЗУ Петрик

пилять слепые.. вы должны не сидеть и ждать обращений , а идти по боьницам и разговаривать с пациентами, когда человек на грани жизни и смерти, он только и думает, как же ему вам написать, заявить, лежит и постоянно об этом думает! идите работайте трутни!
05.04.2021 15:34 Ответить
да денег и НЕ берут.. просто говорят: "платите сами, у нас нет.. нам не нужны ваши деньги - покупайте за СВОЙ счет САМИ"))
05.04.2021 15:59 Ответить
Псих.
05.04.2021 15:34 Ответить
Ну так понятно: Уляна успела завершить реформу первичного звена, а до остальных добраться не успела.
05.04.2021 15:45 Ответить
про какую страну он говорит???????
05.04.2021 15:50 Ответить
некому потому что обращаться уже..., а родственники тоже заняты... им не до обращений...
05.04.2021 15:56 Ответить
членососы. все украинцы лечаться за свои кровные...
05.04.2021 16:30 Ответить
Повылазило видать.
05.04.2021 20:07 Ответить
 
 