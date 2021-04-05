Многие подумывают увольняться, говорят "уже не хочется тех денег", - эксперт Минздрава Дубров о врачах, работающих с COVID-пациентами

Врачи, которые работают с больными COVID-19, довольно часто эмоционально и физически истощены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на пресс-конференции сообщил эксперт Минздрава, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

"Большинство больниц "первой очереди" работают с больными COVID-19 уже год. Усталость медицинского персонала уже колоссальная. Медицинский персонал достаточно удовлетворительно держал усталость в течение 3-4 месяцев. Но когда эта ситуация продолжается более года, то многие подумывает увольняться. Я общался с коллегами, и они говорят "уже не хочется тех денег", несмотря на адекватные зарплаты, которые намного выше, чем у других врачей", - сказал Дубров.

Также он добавил, что на моральное состояние врачей влияет и тот фактор, что достаточно сложно прогнозировать течение заболевания.

"Тебе кажется, что пациент уже выздоравливает, но часто бывает так, что резко ухудшаются показатели, снижается сатурация, и психологически это не может не влиять на врача", - отметил Дубров.

