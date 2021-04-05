Многие подумывают увольняться, говорят "уже не хочется тех денег", - эксперт Минздрава Дубров о врачах, работающих с COVID-пациентами
Врачи, которые работают с больными COVID-19, довольно часто эмоционально и физически истощены.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на пресс-конференции сообщил эксперт Минздрава, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.
"Большинство больниц "первой очереди" работают с больными COVID-19 уже год. Усталость медицинского персонала уже колоссальная. Медицинский персонал достаточно удовлетворительно держал усталость в течение 3-4 месяцев. Но когда эта ситуация продолжается более года, то многие подумывает увольняться. Я общался с коллегами, и они говорят "уже не хочется тех денег", несмотря на адекватные зарплаты, которые намного выше, чем у других врачей", - сказал Дубров.
Также он добавил, что на моральное состояние врачей влияет и тот фактор, что достаточно сложно прогнозировать течение заболевания.
"Тебе кажется, что пациент уже выздоравливает, но часто бывает так, что резко ухудшаются показатели, снижается сатурация, и психологически это не может не влиять на врача", - отметил Дубров.
Так что пусть не ноют , а выполняют свою работу !
Мне "знаком" мой ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ- !
А дежурный - он не мой лечащий врач !
Со мной в течении ДНЯ должен быть МОЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ !
Я лежала в больнице ещё 7лет назад а больнице..так бедные медсестры и не прислали..и то только на карельницах и на уколах а ещё и дневной стационар и скорые за одной..а придурков хватало ой моему сыну не укололи..сколько ждать..жаловаться бегали
2- я говорю о том, что врачи постоянно ОТСУТСТВУЮТ на своем рабочем месте в течении дня ! А это не о "не нравится лечение-пиши ОТКАЗ от лечения"
В этом случае нужно писать жалобу на врача, который отсутствует на своем рабочем месте и не занимается ВООБЩЕ твоим лечением с "10-00 до 10-00" следующего дня !
100 тысяч медперсонала уволилась за ГОД, 66 тысяч из них уехали работать за границу.
Нагрузка на оставшихся растет, а зарплата --нет.
Такими зелеными темпами, мы через год-другой вообще без врачей останемся...