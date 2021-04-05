РУС
Новости
4 560 69

Многие подумывают увольняться, говорят "уже не хочется тех денег", - эксперт Минздрава Дубров о врачах, работающих с COVID-пациентами

Многие подумывают увольняться, говорят

Врачи, которые работают с больными COVID-19, довольно часто эмоционально и физически истощены.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом на пресс-конференции сообщил эксперт Минздрава, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

"Большинство больниц "первой очереди" работают с больными COVID-19 уже год. Усталость медицинского персонала уже колоссальная. Медицинский персонал достаточно удовлетворительно держал усталость в течение 3-4 месяцев. Но когда эта ситуация продолжается более года, то многие подумывает увольняться. Я общался с коллегами, и они говорят "уже не хочется тех денег", несмотря на адекватные зарплаты, которые намного выше, чем у других врачей", - сказал Дубров.

Также он добавил, что на моральное состояние врачей влияет и тот фактор, что достаточно сложно прогнозировать течение заболевания.

"Тебе кажется, что пациент уже выздоравливает, но часто бывает так, что резко ухудшаются показатели, снижается сатурация, и психологически это не может не влиять на врача", - отметил Дубров.

+9
Все тянут медсестры. Врачи отдельная тема, по крайней мере че что я видел, - были в палате раз в три дня утром пять минут. Или вообще общались из коридора. А сестрички те да.
05.04.2021 15:36 Ответить
+7
Троллем. На ЗЕлёной ботоферме.
05.04.2021 15:36 Ответить
+5
Тоесть если вы неоднократно ездили в поезда, то знаете как управлять тепловозом, быть начальником вокзала, проводником и и мастером ВРЗ?
05.04.2021 15:54 Ответить
Ещё бы... всю жизнь нихрена не делать... А тут вроде как постоянно под присмотром"..- так они не привыкли...
05.04.2021 15:28 Ответить
Интересно, а кем ты работаешь?
05.04.2021 15:32 Ответить
Троллем. На ЗЕлёной ботоферме.
05.04.2021 15:36 Ответить
Це краще ніж як ти - тролем на ЛахтоОльгінській ботофермі.
05.04.2021 15:53 Ответить
Не врачом, но это не значит, что в больницах не лежал ! И вижу, что они утром обход фанарный сделают - и "до свидание"...- ищи их , как ветра в поле ... А после обеда их вовсе уже нет !
05.04.2021 15:36 Ответить
Вы лежали в ковидном отделении?
05.04.2021 15:48 Ответить
Нет. я говорю, что в принципе - лежал неоднократно в больницах. Поэтому знаю, КАК на раслабоне там врачи обычно работают ! А сейчас, им типа - непривычно - РАБОТАТЬ в принципе... Вот и за ныли !
05.04.2021 15:50 Ответить
Тоесть если вы неоднократно ездили в поезда, то знаете как управлять тепловозом, быть начальником вокзала, проводником и и мастером ВРЗ?
05.04.2021 15:54 Ответить
Не нужно мне вешать лапшу на уши ! Я вам говорю, что после обхода - доктора НЕТ, и я как ЕГО ПАЦИЕНТ и его прямая работа - НЕ МОГУ ЕГО НАЙТИ !!! А после обеда врачи вообще сваливали домой ! И я как пациент НЕ МОГУ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО ВРАЧЕБНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ - СЛЕДИТЬ ЗА МОИМ СОСТОЯНИЕМ СВОЕВРЕМЕННО вносить коррективы! А не только в 10-00 по утрам !
05.04.2021 15:57 Ответить
Еще раз: Вы не лежали в ковидном отделении и не знаете условий там?
05.04.2021 16:01 Ответить
Какая РАЗНИЦА ! Это ИХ РАБОТА ! Они ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО УЧИЛИСЬ и шли РАБОТАТЬ !!!
Так что пусть не ноют , а выполняют свою работу !
05.04.2021 16:03 Ответить
И перестаньте себя так любить, в обычной больнице обход утром, делаются назначения, младший медперсонал выполняет. ДОКТОР НЕ СИДИТ КРУГЛОСУТОЧНО ВОЗЛЕ БОЛЬНОГО НИГДЕ В МИРЕ!
05.04.2021 16:04 Ответить
Доктор должен быть ВЕСЬ день в отделении и вносить при необходимости корректировки в лечение ! А не сваливать после обхода !!!
05.04.2021 16:05 Ответить
Врач не нужен ЗДОРОВЫМ !!! Вот пусть и работают с больными , а не ноют !
05.04.2021 16:04 Ответить
График суточных дежурств Вам не знаком, видимо?
05.04.2021 16:14 Ответить
Я тебе ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ! - НЕ ВЕШАЙ МНЕ ЛАПШУ НА УШИ !
Мне "знаком" мой ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ- !
А дежурный - он не мой лечащий врач !
Со мной в течении ДНЯ должен быть МОЙ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ !
05.04.2021 16:18 Ответить
Вы адекватный?пойди и поработай за копейки ничего не делать..
Я лежала в больнице ещё 7лет назад а больнице..так бедные медсестры и не прислали..и то только на карельницах и на уколах а ещё и дневной стационар и скорые за одной..а придурков хватало ой моему сыну не укололи..сколько ждать..жаловаться бегали
05.04.2021 20:13 Ответить
Работа тяжелейшая. Люди, особенно старые, от нехватки воздуха с ума сходят. Я слышал что многие умирают из-за того что упорно вытаскивают трубку ИВЛ из трахеи.
05.04.2021 15:33 Ответить
Я знаю одного лікаря який вже звільнився. Він каже, що ті протоколи типу лікування ковидли - це, що завгодно але не лікування. Ці протоколи порушують всі принципи лікування, але прикривають лікарів на випадок смерті пацієнта навіть якщо буде помирати кожен другий. Тому він і пішов. Вже домовився їхати до Польщі.
05.04.2021 15:56 Ответить
Люди, подключенные к "вентиляторам", не могут ни говорить, ни есть, ни пить: их приходится искусственно кормить через трубку. Поскольку инвазивная вентиляция легких, помимо всего, еще и довольно болезненна, пациентов обычно вводят в искусственную кому при помощи анестезии.
05.04.2021 15:59 Ответить
Все тянут медсестры. Врачи отдельная тема, по крайней мере че что я видел, - были в палате раз в три дня утром пять минут. Или вообще общались из коридора. А сестрички те да.
05.04.2021 15:36 Ответить
Конечно будут увольняться. Ведь работать в ковидном отделении за гроши это вам не по катарам и оманам с буковелями за бюджетные бабки раскатывать по 38 раз в году.
05.04.2021 15:37 Ответить
В больницах лежал ! И вижу, что они утром врачи обход фанарный сделают - и "до свидание"...- ищи их , как ветра в поле ... А после обеда их вовсе уже нет !
05.04.2021 15:38 Ответить
Им не нравится их работа - ПУСТЬ УВОЛЬНЯЮТСЯ !
05.04.2021 16:31 Ответить
Отказывайся от лечения если оно плохое. Написал "отказное" и все никакого врачебного произвола.
05.04.2021 16:34 Ответить
1 - МЫ говорим не о лечении. а о том, что врачи заныли!
2- я говорю о том, что врачи постоянно ОТСУТСТВУЮТ на своем рабочем месте в течении дня ! А это не о "не нравится лечение-пиши ОТКАЗ от лечения"
В этом случае нужно писать жалобу на врача, который отсутствует на своем рабочем месте и не занимается ВООБЩЕ твоим лечением с "10-00 до 10-00" следующего дня !
05.04.2021 16:37 Ответить
Из тех, его из дома хоть в больницу отправили, только отделением ошиблись, вот он и доставал всех врачей и младший медперсонал.
05.04.2021 16:51 Ответить
Они-то уволятся. И уедут в Польшу. А ты снова заболеешь.. и когда к тебе в 10:00 вообще никто не подойдет, может, поймешь что-то.. все тебе обязаны..
05.04.2021 19:25 Ответить
А зачем мне ТЕ, кто не лечит и работать всю свою смену НЕ ХОТЯТ !!!?
05.04.2021 19:30 Ответить
Сочувствия к врачам не имел и не имею. В жизни видел только одного нищего врача-терапевта. Бо он был полным нолем.
05.04.2021 15:44 Ответить
Интересно что бы врачи сказали услышав от военных что они устали, что им тяжело и они будут увольняться....
05.04.2021 15:49 Ответить
Интересно, почему один потерпевший от врачей, https://censor.net/ru/user/321626, не требует еще себе взвод автоматчиков для защиты себя любимого от расейской агрессии.
05.04.2021 16:24 Ответить
Ещё интересней почему Вы с этим вопросом обратились ко мне????
05.04.2021 16:26 Ответить
Интересно с Вами поговорить, не с потерпевшим же.
05.04.2021 16:28 Ответить
05.04.2021 16:41 Ответить
Хай ідуть працювати вчителями, там оклад 4000 євро.
05.04.2021 16:15 Ответить
тех уже не хочется... хочется новых и побольше. увольняйте с пометкой без возврата в минздрав...
05.04.2021 16:29 Ответить
пусть смотрят лигу смеха
05.04.2021 19:32 Ответить
Ничего удивительного!
100 тысяч медперсонала уволилась за ГОД, 66 тысяч из них уехали работать за границу.
Нагрузка на оставшихся растет, а зарплата --нет.
Такими зелеными темпами, мы через год-другой вообще без врачей останемся...
05.04.2021 21:49 Ответить
 
 