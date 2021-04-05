Китайская вакцина CoronaVac на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса, - профессор Дубров
Вакцина CoronaVac фирмы китайской фирмы Sinovac Biotec на 100% предотвращает критическое течение COVID-19.
Об этом во время пресс конференции в Киеве заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если говорить о данных, которые есть на сегодня по эффективности вакцины, это данные производителя, данные проведенных исследований в Турции, то турецкие исследования показывают эффективность CoronaVac на уровне 83%, 50% - предотвращение любым случаям, 78-80% - предотвращение среднему и тяжелому течению. И в 100%, кстати все вакцины, которые преквалифицированны ВОЗ, зарегистрированные в Украине, они все в 100% предотвращают тяжелое и критическое течение болезни. А именно пациенты в тяжелом и критическом состоянии нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии. То есть, если говорить о необходимости, об эффективности вакцин, то в 100% вакцинация позволяет избежать госпитализации в отделение интенсивной терапии. Это очень важно", - сказал Дубров.
Комментируя вопрос о побочных эффектах от вакцинации, Дубров отметил, что побочные эффекты могут быть даже от назначения витаминов, если в них нет необходимости, или доза назначения не является адекватной.
"Нет ни одного лекарственного средства, даже витамины (могут вызвать побочные реакции - ред.). Есть полипрагмазия, назначение каких-то неадекватных доз витаминов, даже такие рутинные препараты могут давать аллергические реакции. Частота аллергических реакций при исследовании вакцины Sinovak составляла не более 0,3%. При этом в одном случае не было зарегистрировано никаких тяжелых реакций, смерти или анафилактического шока. В принципе можем говорить о высокой эффективности и безопасности применения данной вакцины, основываясь на тех данных, которые опубликованы на основе проведенных клинических, доклинических исследований", - сказал Дубров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
03.04.2021
20,341 new cases and 396 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
363 new cases and 16 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Вопрос только в одном - экстренная и 70% вакцинация. А тут все вопросы к 300 тысяч вакцинированных за 3 недели в Украине. Такая вакцинация и нах не нужна(
И что будет после применения этих на скорую руку созданных вакцинах через это время не знает никто..
Сколько прививок и от скольки заболеваний вы получили за свою полную лишений (ума) жизнь?
А еперь о хорошем! Привившись астрозенекой (а я реально привился), я стал набивать текст в пять раз быстрее, удалил на смарте калькулятор, завел еще 2 жены, машина стала не потреблять, а вырабатывать дизтопливо.
Вы пользуетесь информацией уровня моего последнего заявления и ТУПО ее хаваете. Флаг вам... Рекомендую, хоть иногда, пользоваться не тоьько ОБС и СМИ, но и залезать на научные порталы.
Вот так вот...
Стараюсь не тыкать незнакомым людям.
Старость она скорости не добавляет)
Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!
У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!
Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
Тебе бы докторскую диссертацию начать писать.... а не на форуме сидеть...
А вот тебе похоже надо таки подучится...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Яж казав, йдіть на наукові портали.
Іиунна відвовідь організму з часом стає менш швидкою та ефективною, тому потрібна (не завжди) повторна вакинація.
А тепер перейду на ТИ. Пояснювати довбням прописні істини задовбавмя. Виправляй свою ДНК, та в школу.