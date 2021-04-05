РУС
Китайская вакцина CoronaVac на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса, - профессор Дубров

Вакцина CoronaVac фирмы китайской фирмы Sinovac Biotec на 100% предотвращает критическое течение COVID-19.

Об этом во время пресс конференции в Киеве заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о данных, которые есть на сегодня по эффективности вакцины, это данные производителя, данные проведенных исследований в Турции, то турецкие исследования показывают эффективность CoronaVac на уровне 83%, 50% - предотвращение любым случаям, 78-80% - предотвращение среднему и тяжелому течению. И в 100%, кстати все вакцины, которые преквалифицированны ВОЗ, зарегистрированные в Украине, они все в 100% предотвращают тяжелое и критическое течение болезни. А именно пациенты в тяжелом и критическом состоянии нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии. То есть, если говорить о необходимости, об эффективности вакцин, то в 100% вакцинация позволяет избежать госпитализации в отделение интенсивной терапии. Это очень важно", - сказал Дубров.

Комментируя вопрос о побочных эффектах от вакцинации, Дубров отметил, что побочные эффекты могут быть даже от назначения витаминов, если в них нет необходимости, или доза назначения не является адекватной.

"Нет ни одного лекарственного средства, даже витамины (могут вызвать побочные реакции - ред.). Есть полипрагмазия, назначение каких-то неадекватных доз витаминов, даже такие рутинные препараты могут давать аллергические реакции. Частота аллергических реакций при исследовании вакцины Sinovak составляла не более 0,3%. При этом в одном случае не было зарегистрировано никаких тяжелых реакций, смерти или анафилактического шока. В принципе можем говорить о высокой эффективности и безопасности применения данной вакцины, основываясь на тех данных, которые опубликованы на основе проведенных клинических, доклинических исследований", - сказал Дубров.

+3
То прокурор 100% -й, то вакцина...
05.04.2021 15:59 Ответить
+2
Воно прочитало й втюхіває.Воно прохвесор анестизіології. Слюсарі-сантехніки коли бла-бла почнуть
05.04.2021 16:00 Ответить
+2
Вакцины не защищают от заболевания! Мля, учите матчасть!

Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!

У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!

Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
05.04.2021 16:23 Ответить
То прокурор 100% -й, то вакцина...
05.04.2021 15:59 Ответить
Походе что вся эта экстренная вакцинация...кучей всего и разного... и толком не проверенного...через какое то время аукницца человечеству ..да так что мало не покажется...
05.04.2021 15:59 Ответить
Безсумнівно...
05.04.2021 16:01 Ответить
Розумні люди вже давно заявили, що вакцінація - це геноцид.
05.04.2021 16:01 Ответить
Це ще велике питання де геноцид і де розумні люди...
03.04.2021

20,341 new cases and 396 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]

363 new cases and 16 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
05.04.2021 17:05 Ответить
Экстренная и поголовная вакцинация, даже хреновыми вакцинами, сбережет на порядок больше жизней, чем *переболение* замечательным, натуральным, без ГМО ковидом.

Вопрос только в одном - экстренная и 70% вакцинация. А тут все вопросы к 300 тысяч вакцинированных за 3 недели в Украине. Такая вакцинация и нах не нужна(
05.04.2021 16:19 Ответить
Все вопрос в том...что речь идет не о жизнях спасенных сейчас...а о жизнях лет эдак через 25-50-100....
И что будет после применения этих на скорую руку созданных вакцинах через это время не знает никто..
05.04.2021 16:37 Ответить
Мля, ваша дремучесть, просто поражает. Все прививки введеные вам в течении жизни привели к откату вашей ДНК, к уровню неандертальца.
Сколько прививок и от скольки заболеваний вы получили за свою полную лишений (ума) жизнь?

А еперь о хорошем! Привившись астрозенекой (а я реально привился), я стал набивать текст в пять раз быстрее, удалил на смарте калькулятор, завел еще 2 жены, машина стала не потреблять, а вырабатывать дизтопливо.

Вы пользуетесь информацией уровня моего последнего заявления и ТУПО ее хаваете. Флаг вам... Рекомендую, хоть иногда, пользоваться не тоьько ОБС и СМИ, но и залезать на научные порталы.
05.04.2021 16:49 Ответить
За всю свою сознательную жизнь...я добровольно не сделал НИ одной прививки... и мне уже под 60 ...и я живой...ничем не болел... и отлично себя чувствую....
Вот так вот...
05.04.2021 16:51 Ответить
Так что увы и ах.... и сможешь ли ты прожить свою полную лишений (ума) жизнь до 60 лет после того как кольнул астразенеку...это большой вопрос....
05.04.2021 16:54 Ответить
Мне 59, регулярно прививался (кроме гриппа), жив, здоров, ем, что хочу, пью, будем считать в меру. Всю жизнь проработал по трехсменке! И продолжаю!
Стараюсь не тыкать незнакомым людям.
05.04.2021 17:01 Ответить
Ну и молодца...колись дальше...
05.04.2021 17:01 Ответить
В школу! Вам еще не поздно, люди и в 70 начинают.
05.04.2021 17:07 Ответить
Иди...я тебе не мешаю...хоть в школу иди...хоть в детский сад....судя по твоему уровню развития младшая группа тебе подойдет...
05.04.2021 17:14 Ответить
Ой забыл, к старости айкью упал до 125( с .. не важно, а то народ жаба начнет душить.
Старость она скорости не добавляет)
05.04.2021 17:03 Ответить
Воно прочитало й втюхіває.Воно прохвесор анестизіології. Слюсарі-сантехніки коли бла-бла почнуть
05.04.2021 16:00 Ответить
Та да. Я тоже вон не гинеколог, но могу посмотреть.
05.04.2021 16:42 Ответить
Цікавіше ніж соня-скай-фай
05.04.2021 20:20 Ответить
Хм ...вакцина CoronaVac на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса ... А хіба це вакцина? Справжня вакцина повина попереджувати захворювання, а не ... предотвращает тяжелое течение ... Таким чином, навіть якщо ви штрикнетесь, то ніхто не гарантує, що ви не захворієте. То нащо нам таке?
05.04.2021 16:00 Ответить
Вакцины не защищают от заболевания! Мля, учите матчасть!

Вакцины готовят организм к вторжению и мгновенной реакции на возбудителя болячки!

У народа нет мозгов, есть понятия и умение пользоваться источником ОБС!

Какой народ, такой и президент, такое и лечение, вам мел подсунут и будете жрать, пуская слюни(
05.04.2021 16:23 Ответить
Да ты шо? Вот это новость....вакцины не защищают от болезней....
Тебе бы докторскую диссертацию начать писать.... а не на форуме сидеть...
05.04.2021 16:41 Ответить
Вам бы в школу сходить. А то, прописные истины, вызывают у вас приступы божественного откровения.
05.04.2021 17:05 Ответить
Школу я уже давно закончил...и институт закончил...и что такое вакцины...и как они действуют...и для чего предназначены я знаю..
А вот тебе похоже надо таки подучится...
05.04.2021 17:15 Ответить
Прочти хотя бы Википедию...если на большее ума не хватает...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
05.04.2021 17:16 Ответить
Вікі, це останнє, що я буду читати. Там таких, як ви дописувачів МОРЕ.
Яж казав, йдіть на наукові портали.
05.04.2021 17:19 Ответить
Понятно...такие как ты читают только надписи на стенах туалетов и лифтов...и верят этим надписям как себе...
05.04.2021 17:27 Ответить
Ти homo, без ознак sapiens,не зважаючи на прожите (марно) життя.
05.04.2021 17:33 Ответить
Ви навіть не зрозуміли, про що там написано. Захист за допомогюю вакцин означає, що імунна система опізнає та знищить збудника інфекції раніше, ніж він почне масово розмножуватися в організмі! Простіших слів вже немає!
Іиунна відвовідь організму з часом стає менш швидкою та ефективною, тому потрібна (не завжди) повторна вакинація.

А тепер перейду на ТИ. Пояснювати довбням прописні істини задовбавмя. Виправляй свою ДНК, та в школу.
05.04.2021 17:30 Ответить
Профессор у вас в фамилии буква Б лишняя.
05.04.2021 16:01 Ответить
не будю другого кола астразенекою, в індії жопа збільшується. Коліть поки чим є по другому колу, зелені довбні! а то накриється усе мідним тазом.
05.04.2021 16:07 Ответить
От і ширяйтесь нею поки вам очі не повилазять!!!
05.04.2021 16:18 Ответить
А всіякі аденовірусні і ще купа різних інфекцій у людей з хронічними та й без них так і будуть важкими, викликати ускладнення, ну, і далі. Давайте нам вакцину від усіх ГРВІ в одному флаконі.
05.04.2021 16:26 Ответить
забрати звання у йолопа,- в світі нема таких вакцин з 100% імовірностю, тупо не існує
05.04.2021 16:52 Ответить
Китайській вакцині 100% мало , бо це той випадок коли спочатку вакцина, а потім вірус
05.04.2021 17:09 Ответить
всё верно.
06.04.2021 03:04 Ответить
 
 