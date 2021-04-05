Китайская вакцина CoronaVac на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса, - профессор Дубров

Вакцина CoronaVac фирмы китайской фирмы Sinovac Biotec на 100% предотвращает критическое течение COVID-19.

Об этом во время пресс конференции в Киеве заявил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить о данных, которые есть на сегодня по эффективности вакцины, это данные производителя, данные проведенных исследований в Турции, то турецкие исследования показывают эффективность CoronaVac на уровне 83%, 50% - предотвращение любым случаям, 78-80% - предотвращение среднему и тяжелому течению. И в 100%, кстати все вакцины, которые преквалифицированны ВОЗ, зарегистрированные в Украине, они все в 100% предотвращают тяжелое и критическое течение болезни. А именно пациенты в тяжелом и критическом состоянии нуждаются в госпитализации в отделение интенсивной терапии. То есть, если говорить о необходимости, об эффективности вакцин, то в 100% вакцинация позволяет избежать госпитализации в отделение интенсивной терапии. Это очень важно", - сказал Дубров.

Комментируя вопрос о побочных эффектах от вакцинации, Дубров отметил, что побочные эффекты могут быть даже от назначения витаминов, если в них нет необходимости, или доза назначения не является адекватной.

"Нет ни одного лекарственного средства, даже витамины (могут вызвать побочные реакции - ред.). Есть полипрагмазия, назначение каких-то неадекватных доз витаминов, даже такие рутинные препараты могут давать аллергические реакции. Частота аллергических реакций при исследовании вакцины Sinovak составляла не более 0,3%. При этом в одном случае не было зарегистрировано никаких тяжелых реакций, смерти или анафилактического шока. В принципе можем говорить о высокой эффективности и безопасности применения данной вакцины, основываясь на тех данных, которые опубликованы на основе проведенных клинических, доклинических исследований", - сказал Дубров.

