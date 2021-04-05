Перевозчики говорят, что вывели на маршруты в Киеве максимум транспорта, но в течение дня были вынуждены уменьшить его количество

Пассажиры без спецпропусков пытаются любой ценой попасть в маршрутку. Водители не выдерживают конфликтов и сводят транспорт с маршрутов.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы попытались выпустить максимальное количество автобусов сегодня. Это 70-80% от общего количества. Главная причина - отсутствие водителей. Многие из них просто отказались наотрез работать в таких условиях, понимая, что спецпропуска будут не у всех пассажиров и будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Поэтому многие взяли отпуска за свой счет, некоторые водители поувольнялись", - сказал Моисеенко.

По его словам, пассажиры без спецпропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Конфликтных ситуаций в течение дня было много.

Читайте на Цензор.НЕТ: 18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура. ФОТО

"Сейчас продолжают машины съезжать с линий, потому что у более 50% пассажиров не имеет пропусков, но им надо любой ценой попали в салон автобусов. Многие люди вообще не реагируют, а водители, честно говоря, устали что-то им объяснять", - сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.