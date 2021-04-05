Перевозчики говорят, что вывели на маршруты в Киеве максимум транспорта, но в течение дня были вынуждены уменьшить его количество
Пассажиры без спецпропусков пытаются любой ценой попасть в маршрутку. Водители не выдерживают конфликтов и сводят транспорт с маршрутов.
Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы попытались выпустить максимальное количество автобусов сегодня. Это 70-80% от общего количества. Главная причина - отсутствие водителей. Многие из них просто отказались наотрез работать в таких условиях, понимая, что спецпропуска будут не у всех пассажиров и будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Поэтому многие взяли отпуска за свой счет, некоторые водители поувольнялись", - сказал Моисеенко.
По его словам, пассажиры без спецпропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Конфликтных ситуаций в течение дня было много.
Читайте на Цензор.НЕТ: 18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура. ФОТО
"Сейчас продолжают машины съезжать с линий, потому что у более 50% пассажиров не имеет пропусков, но им надо любой ценой попали в салон автобусов. Многие люди вообще не реагируют, а водители, честно говоря, устали что-то им объяснять", - сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
С понедельника, 5 апреля, запущенный в Киеве в 2019 году пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle приостановил работу на время локдауна, введенного из-за стремительного распространения пандемии коронавируса.
Так, в компании отметили, что для того, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие сообщества, компания следует указанием властей и приостанавливает поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения.
Кроме того, компания автоматически продлит для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на 5 апреля, срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.
Вдобавок к этому Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, подчеркнув, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.