Перевозчики говорят, что вывели на маршруты в Киеве максимум транспорта, но в течение дня были вынуждены уменьшить его количество

Пассажиры без спецпропусков пытаются любой ценой попасть в маршрутку. Водители не выдерживают конфликтов и сводят транспорт с маршрутов.

Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы попытались выпустить максимальное количество автобусов сегодня. Это 70-80% от общего количества. Главная причина - отсутствие водителей. Многие из них просто отказались наотрез работать в таких условиях, понимая, что спецпропуска будут не у всех пассажиров и будут случаться конфликтные ситуации с людьми, с представителями патрульной полиции. Поэтому многие взяли отпуска за свой счет, некоторые водители поувольнялись", - сказал Моисеенко.

По его словам, пассажиры без спецпропусков не реагируют на просьбы водителей не нарушать правила пользования общественным транспортом и пытаются попасть в маршрутку. Конфликтных ситуаций в течение дня было много.

18-летняя киевлянка за 200 грн продавала в Facebook спецпропуска для общественного транспорта Киева, - прокуратура. ФОТО

"Сейчас продолжают машины съезжать с линий, потому что у более 50% пассажиров не имеет пропусков, но им надо любой ценой попали в салон автобусов. Многие люди вообще не реагируют, а водители, честно говоря, устали что-то им объяснять", - сказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области.

+5
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість
05.04.2021 16:16 Ответить
+4
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість
05.04.2021 16:25 Ответить
+3
А "быдло" не понимает, с чего вдрух без пропуска низзя.
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
05.04.2021 17:15 Ответить
А в переди паска и первомай с шашлыками. православне веряне будут прищищаться с одной ложечки, а потом побегут на мойовку. Будет вспышка покруче чем в маршрутке
05.04.2021 16:00 Ответить
Я так понял, теперь будут садиться по 4 человека в такси...
05.04.2021 16:03 Ответить
В общем во всём виноваты пассажиры без пропусков, угу. Представляю каково будет тем, кто будет вечером возвращаться с работы...
05.04.2021 16:04 Ответить
Ну конечно же виноваты водители, а не быдло которое не понимает, что без пропуска нельзя...
05.04.2021 16:41 Ответить
Там в рубрике Блоги директор сети Медтехники уже высказался насчёт того, что работник добирался на работу на такси по причине того, что должны были выдать пресловутый пропуск, но вот не выдали.
05.04.2021 17:09 Ответить
А "быдло" не понимает, с чего вдрух без пропуска низзя.
Просьба пояснить - с какого хрена отец/мать семейства должны пешком десяток+ километров ходить для добычи денех на прокорм.
05.04.2021 17:15 Ответить
С какого хрена? Ну если отец/мать не понимают, что для них и их детей может не оказаться места в больничке в случае любой болезни, то в общем-то им кормиться и не надо так как они тупиковая ветвь эволюции.
05.04.2021 18:25 Ответить
картельною змовою смердить...

С понедельника, 5 апреля, запущенный в Киеве в 2019 году пилотный сервис компании Uber (США) Uber Shuttle приостановил работу на время локдауна, введенного из-за стремительного распространения пандемии коронавируса.
Так, в компании отметили, что для того, чтобы помочь предотвратить распространение коронавируса и защитить благополучие сообщества, компания следует указанием властей и приостанавливает поездки с Uber Shuttle до дальнейшего уведомления. При этом обычный сервис Uber останется доступным для пользователей, которым необходимы безопасные средства передвижения.
Кроме того, компания автоматически продлит для всех пользователей, которые имели активный пакет Shuttle в аккаунте Uber по состоянию на 5 апреля, срок действия пакета, когда сервис возобновит свою работу.
Вдобавок к этому Uber также прокоммуницировал с пользователями сервиса, подчеркнув, что сообщит пользователям, как только маршруты снова будут доступными.
05.04.2021 16:06 Ответить
Де тут ознаки картельної змови?
05.04.2021 18:25 Ответить
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість
05.04.2021 16:16 Ответить
Перевізники кажуть, що вивели на маршрути в Києві максимум транспорту, але протягом дня були змушені зменшити його кількість
05.04.2021 16:25 Ответить
Хамовиті наші водії відмовляються возити? Ну хоть щось позитивне.
05.04.2021 16:32 Ответить
Пусь пешком ходють. Нагаласавали.
05.04.2021 16:54 Ответить
 
 