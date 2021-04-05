Повторные заболевания COVID-19 обусловлены изменениями генотипов вирусов, - эпидемиолог

Повторные случаи заболевания COVID-19 ученые связывают не только с изменениями возбудителя, но и с определенной патологией неспецифического звена защиты человека по системе интерферона, так называемого интерферонодефицита.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом заявила эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Наталия Виноград.

Профессор напомнила, что в начале пандемии спасение от коронавирусной инфекции ученые мира видели в создании популяционного иммунитета. Но заболевание выявило ряд феноменов, к которым медики и ученые не были готовы. Во-первых, это повторные заболевания, которые случались очень быстро, иногда срок составлял от 19 дней и до 3 месяцев. Во-вторых, это развитие так называемого "длинного ковида" или "постковидного синдрома".

"И здесь возникает вопрос: некоторые случаи можно оценивать как повторное заболевание или это активация возбудителя, который остался в организме. Для определения выставили регламенты, которые большинство государств и случаев не выдержали, поэтому большая часть заболеваний не могла быть подтверждена как повторные. После секвенирования возбудителя по первому и второму случаю болезни только в некоторых возбудители оказались отличными", - уточнила Виноград.

Повторные заболевания COVID-19 рассматривают как причину изменения генотипов вирусов, которые циркулируют и особенностей иммунной системы человека, подвергающегося риску заражения. В значительной степени это обусловлено определенными недостатками неспецифического звена иммунной системы, так называемая первая линия защиты.

Эпидемиолог отметила, что чаще всего повторные случаи заболевания COVID-19 происходят среди представителей профессиональных групп риска. Особенно это касается медиков, ведь они не могут соблюдать дистанцию, а это одна из главных мер. Виноград также напомнила, что оптимальными способами уберечься от COVID-19 является защита "входных ворот" для возбудителя, а кроме верхних дыхательных путей, это еще и защита глаз, соблюдение дистанции и периодическое проветривание, особенно в учреждениях здравоохранения.

