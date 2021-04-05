Резкое подорожание топлива на АЗС: Шмыгаль рассказал, какие шаги предпринимает Кабмин для стабилизации ситуации
Компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Ценовая стабильность и качество топлива. Шаги для достижения этих двух целей крайне важны для украинцев. Последние несколько недель правительство провело ряд встреч с представителями АЗС из-за роста цен на топливо. По моему поручению в регионах были проведены проверки для выявления работы нелегальных точек обращения топлива. Теперь мы сделали еще один шаг для урегулирования этого вопроса", - отметил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины будут прикладывать совместные усилия для обеспечения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов.
"Эти намерения закреплены соответствующим меморандумом", уточнил Шмыгаль.
По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.
"Наша цель - обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами по доступным ценам. Поэтому рассчитываем, что это сотрудничество поможет в реализации этой задачи", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В этом меморандуме члены придуманной ассоциации, модные ОККИ и ВОГи и прочие сетевики, обязуются не поднимать цену на А-95 выше 30,00 грн. !!!
Премьер в курсе, что на закупке 95-й стоит меньше 25,00 грн. ???
нанайских мальчиковс нелегальными заправками обычно и заканчивается подорожанием топлива. Борьба с контрабандой - подорожанием всего и тотальным дефицитом.
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
https://biz.censor.net/news/3257673/kabmin_dogovorilsya_s_krupnymi_setyami_azs_ob_ogranichenii_tsen_na_toplivo
По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. - это значит что устанавливать заоблачные цены на топливо будут только крупные нефтетрейдеры, а всех мелких, кто демпенгует - государство будет мочить, потому что нефтетрейдеры "заносят долю" КОМУ НАДО! А потому ХРЕН вам, а не дешевый бензин!