Резкое подорожание топлива на АЗС: Шмыгаль рассказал, какие шаги предпринимает Кабмин для стабилизации ситуации

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ценовая стабильность и качество топлива. Шаги для достижения этих двух целей крайне важны для украинцев. Последние несколько недель правительство провело ряд встреч с представителями АЗС из-за роста цен на топливо. По моему поручению в регионах были проведены проверки для выявления работы нелегальных точек обращения топлива. Теперь мы сделали еще один шаг для урегулирования этого вопроса", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины будут прикладывать совместные усилия для обеспечения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов.

"Эти намерения закреплены соответствующим меморандумом", уточнил Шмыгаль.

По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

"Наша цель - обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами по доступным ценам. Поэтому рассчитываем, что это сотрудничество поможет в реализации этой задачи", - отметил Шмыгаль.

