РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9668 посетителей онлайн
Новости
7 439 14

Резкое подорожание топлива на АЗС: Шмыгаль рассказал, какие шаги предпринимает Кабмин для стабилизации ситуации

Резкое подорожание топлива на АЗС: Шмыгаль рассказал, какие шаги предпринимает Кабмин для стабилизации ситуации

Компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Ценовая стабильность и качество топлива. Шаги для достижения этих двух целей крайне важны для украинцев. Последние несколько недель правительство провело ряд встреч с представителями АЗС из-за роста цен на топливо. По моему поручению в регионах были проведены проверки для выявления работы нелегальных точек обращения топлива. Теперь мы сделали еще один шаг для урегулирования этого вопроса", - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство и Нефтегазовая ассоциация Украины будут прикладывать совместные усилия для обеспечения ценовой стабильности на рынке нефтепродуктов.

"Эти намерения закреплены соответствующим меморандумом", уточнил Шмыгаль.

По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках.

"Наша цель - обеспечить потребителей качественными нефтепродуктами по доступным ценам. Поэтому рассчитываем, что это сотрудничество поможет в реализации этой задачи", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Шмыгаль о причинах роста цен на продукты и топливо: Объективные факторы и попытки монопольных сговоров. Стабилизация произойдет в конце марта

Автор: 

бензин (294) топливо (632) Шмыгаль Денис (2819)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
лохи должны платить!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:21 Ответить
+4
Может пора отобрать у мертведчука его заводик нафтопереробный
показать весь комментарий
05.04.2021 16:18 Ответить
+4
шо такое? бензин уже не дешевеет по мановению зеленой палочки?
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
показать весь комментарий
05.04.2021 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По секрету.....
В этом меморандуме члены придуманной ассоциации, модные ОККИ и ВОГи и прочие сетевики, обязуются не поднимать цену на А-95 выше 30,00 грн. !!!
Премьер в курсе, что на закупке 95-й стоит меньше 25,00 грн. ???
показать весь комментарий
05.04.2021 16:15 Ответить
Ну так и заправляются на воге или окко все или почти все за минус 2-3-3.50 от цены на колонке, кому как получается, иногда и -5 выходит. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы там совсем без скидки заправляться
показать весь комментарий
05.04.2021 17:00 Ответить
Может пора отобрать у мертведчука его заводик нафтопереробный
показать весь комментарий
05.04.2021 16:18 Ответить
лохи должны платить!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:21 Ответить
в нормальных странах если топливо подымают хоть на пару центов, все машины где ехали там останавливаются и ждут снижения цены.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:26 Ответить
Борьба нанайских мальчиков с нелегальными заправками обычно и заканчивается подорожанием топлива. Борьба с контрабандой - подорожанием всего и тотальным дефицитом.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:29 Ответить
шо такое? бензин уже не дешевеет по мановению зеленой палочки?
а как же года полтора назад рассказывали что это лично величайший принижень постановил и опустил цены на топливо на которов проклятый порошенко зарабатывал обдирая зубожилых
а противные порохоботы говорили что это потому что во всем мире цена падает. сволочи! наговаривали. а это все вова. а теперь опять порошенко собрался с силами и начал подговаривать импортеров чтобы те поднимали цены. и НПЗ он скупил гад такой. а как вы думаете куда пошло ото збагачення в 82 раза? отож.. подлый тип
показать весь комментарий
05.04.2021 16:37 Ответить
Ага.Готова тема для наступного засідання РНБО :"санкції проти АЗС " (проти неправильних АЗС,звісно )
показать весь комментарий
05.04.2021 17:03 Ответить
Ґ-Ґ-Ґ-Ґ-Ґ Поряд новина :
https://biz.censor.net/news/3257673/kabmin_dogovorilsya_s_krupnymi_setyami_azs_ob_ogranichenii_tsen_na_toplivo
показать весь комментарий
05.04.2021 17:01 Ответить
Кому війна,а кому мати рідна...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:08 Ответить
ну так клоун может же в кукурузник кинуть пару бочек в Катаре вода дороже бензина мог бы и помочь автолюбителям)) скоро будем в Америку с канистрами летать и в наваре оставаться))) вы главное потерпите немножко))
показать весь комментарий
05.04.2021 17:43 Ответить
Надо заправочки бабушкины по тихому палить.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:45 Ответить
Эти намерения закреплены соответствующим меморандумом", уточнил Шмыгаль.
По его словам, компании-участники Ассоциации обязались формировать цену на нефтепродукты на условиях свободной конкуренции и с учетом конъюнктуры на мировых рынках. - это значит что устанавливать заоблачные цены на топливо будут только крупные нефтетрейдеры, а всех мелких, кто демпенгует - государство будет мочить, потому что нефтетрейдеры "заносят долю" КОМУ НАДО! А потому ХРЕН вам, а не дешевый бензин!
показать весь комментарий
05.04.2021 18:33 Ответить
Посевная момент срубить бабла
показать весь комментарий
05.04.2021 22:54 Ответить
 
 