Запущен процесс создания национального мемориала, на котором могут быть перезахоронены известные украинцы со всего мира, - Дробович

Кабинет министров запустил процесс создания национального мемориала, на котормо могут быть перезахоронены известные украинцы, которые вынуждено были похоронены за границей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Впервые о создании такого пантеона серьезно заговорили в связи со скандалом с перезахоронением поэта Александра Олеся и его супруги Веры Кандыбы в 2017 году. Напомним, тогда в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

По замыслу правительства, могила Олеся и его жены на Лукьяновском кладбище стали первыми на Аллее почетных захоронений украинцев из эмиграции, которую только планируется создать.

"УИНП еще несколько лет назад разработал концепцию этого мемориала, порядок и план действий. Три недели назад вице-премьер Стефанишина провела первое за несколько лет заседание о создании национального мемориала. Оргкомитет буквально за полчаса принял все необходимые решения и процесс запущен. То есть процесс создания места национальной памяти продолжается, и теперь речь может идти о перезахоронении в Украине выдающихся украинцев со всего мира.

Могил выдающихся украинцев по миру очень много. В прошлом году мы запустили беспрецедентный виртуальный проект "Виртуальный некрополь украинской эмиграции". Он рассказывает где, в каком состоянии могилы украинцев - с геометками. Каждый желающий может добавить туда информацию, если заметит неизвестную могилу украинца в какой-то из стран мира. На эту карту уже нанесено тысячи данных, и сейчас мы с МИД активно разрабатываем наполнение этой системы, чтобы четко мониторить ситуацию, например следить, за теми могилами, за которые заканчивается оплата", - отметил он.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте здесь.

Топ комментарии
+5
Прекрасна ідея, давно пора!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:19 Ответить
+4
Оооо! Русофільські сонечки, які долю за ковбасу продають, повилазили. Значить, правильна ініціатива.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:11 Ответить
+3
Так. Бандеру, Петлюру і решту - поверніть сюди.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:10 Ответить
Залишилося лише визначитися, кого називати українцями.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:17 Ответить
ти явно в цю категорію не підпадаєш.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:20 Ответить
А під яку категорію я підпадаю?
показать весь комментарий
05.04.2021 16:42 Ответить
долбодятлів - є така категорія, якій очевидне потрібно доказувати.
показать весь комментарий
05.04.2021 21:39 Ответить
Прекрасна ідея, давно пора!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:19 Ответить
Так. Бандеру, Петлюру і решту - поверніть сюди.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:10 Ответить
вовремя зеленая плесень занимается перезахоронениями. все проблемы решены в Украине.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:49 Ответить
Оооо! Русофільські сонечки, які долю за ковбасу продають, повилазили. Значить, правильна ініціатива.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/416521, про яку долю ви пишете? До чого тут ковбаса, коли йде мова про сьогоднішню долю України, бути їй. чи не бути, коли ворог нас оточує навіть з боку Білорусії і підтягує важку бронетехніку до наших кордонів. Ідея , певна річ, слушна, але зелена шмаркля робить все це аби відволікати від своїх зрад і непрофесійних дій. Воно ще і Лєнку катає на відпочинок за державний кошт.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:38 Ответить
це ти один з 73%, які вибрали до влади пісюніста і зрадника, котрий у такий час покинув Україну. Але все буде Україна.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:37 Ответить
Зарано для цього.
У нас вся верхівка плюс СБУ, прокурватура, поліція, суди - усе просєпарське.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:28 Ответить
це такий піар хід від зеленої плісняви, тому що на більше його не вистачає.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:39 Ответить
Якщо ми здобули незалежну країну Україну, то люди, які були символами боротьби за незалежність повинні спочивати в рідній землі. Героям слава !
показать весь комментарий
06.04.2021 02:39 Ответить
 
 