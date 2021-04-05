Запущен процесс создания национального мемориала, на котором могут быть перезахоронены известные украинцы со всего мира, - Дробович

Кабинет министров запустил процесс создания национального мемориала, на котормо могут быть перезахоронены известные украинцы, которые вынуждено были похоронены за границей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Впервые о создании такого пантеона серьезно заговорили в связи со скандалом с перезахоронением поэта Александра Олеся и его супруги Веры Кандыбы в 2017 году. Напомним, тогда в Чехии эксгумировали останки похороненного на Ольшанском кладбище Праги Олеся (Кандыбы) и его жены Веры. Эксгумация была вызвана особенностями чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал и имел на могилу право собственности, решила после его смерти похоронить его на том месте.

По замыслу правительства, могила Олеся и его жены на Лукьяновском кладбище стали первыми на Аллее почетных захоронений украинцев из эмиграции, которую только планируется создать.

"УИНП еще несколько лет назад разработал концепцию этого мемориала, порядок и план действий. Три недели назад вице-премьер Стефанишина провела первое за несколько лет заседание о создании национального мемориала. Оргкомитет буквально за полчаса принял все необходимые решения и процесс запущен. То есть процесс создания места национальной памяти продолжается, и теперь речь может идти о перезахоронении в Украине выдающихся украинцев со всего мира.

Могил выдающихся украинцев по миру очень много. В прошлом году мы запустили беспрецедентный виртуальный проект "Виртуальный некрополь украинской эмиграции". Он рассказывает где, в каком состоянии могилы украинцев - с геометками. Каждый желающий может добавить туда информацию, если заметит неизвестную могилу украинца в какой-то из стран мира. На эту карту уже нанесено тысячи данных, и сейчас мы с МИД активно разрабатываем наполнение этой системы, чтобы четко мониторить ситуацию, например следить, за теми могилами, за которые заканчивается оплата", - отметил он.

