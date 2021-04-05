РУС
Степанов о ситуации с коронавирусом: "Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля"

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) предполагают, что напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться еще больше недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Обозревателю".

"Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля. Затем уровень заболеваемости может стабилизироваться. Но это все при условии соблюдения карантина", - отметил глава Минздрава. 

По словам Степанова, даже если с 15-го апреля эпидемия приостановится и будет видно уменьшение заболеваемости, особенно в "красных" регионах, – это не значит, что все прошло.

"Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни. Это все мы уже проверили на собственном опыте", - подчеркнул министр.

...а в Києві завтра вимкнуть опалення при 0 +4 в середу-п'ятницю
05.04.2021 16:33 Ответить
Ну так "сделалі іх вмєстє" ©
05.04.2021 16:34 Ответить
Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни. Это все мы уже проверили на собственном опыте", - подчеркнул министр.

хм., ну так же веропитеки начали свои гульбища.
я не то шоп сильно ненавидел их, но блин - запретить то мона шо они блин беснуются, заражая мляха муха пенсионеров? понятно шо пенсионеры - лишние для Пенс. Фонда, но емое - молодые тоже заболевают. хотя я и никого не знаю такого, хотя и сам - мужик
05.04.2021 16:36 Ответить
Почему до 15? После - конец света?
05.04.2021 16:46 Ответить
15 числа "лидор современности" вернётся с курорта и подпишет указ об остановке распространения вируса. А если не успеет вернуться к этому числу, то попросят мандель написать пару твитов.
05.04.2021 16:49 Ответить
Степанов о ситуации с коронавирусом: "Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля"
05.04.2021 16:54 Ответить
ОТ ЩО БУДЕ КОЛИ ЗВИЧАЙНИЙ ШТАМ ВІРУСУ НАЗВЕШ СМЕРТЕЛЬНИМ І
ЛЕТАЛЬНИМ - МОЖЕШ КРУТИТИ ЛЮДСТВОМ ЯК ТОЮ ІГРАШКОЮ І ВСЕ
ЦЕ БЕЗКОШТОВНО, ЛЮДИ ЩЕ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ЗА ВАКЦИНИ ТРІЛІОНИ
ДОЛАРІВ У МАШТАБІ ЗЕМЛІ
05.04.2021 17:11 Ответить
А поки іде "вакцинація" 73%
Степанов про ситуацію з коронавірусом: "Найближчі 10 днів будуть напруженими, зростання триватиме до 15 квітня"
05.04.2021 19:36 Ответить
«Будемо просити громадян....»©
Що за маячня???
Або ви влаштовуєте карантин з відповідальпістю усіх, в тому числі і ментів, які «не бачать» людей без масок або під носом, працюючого у повний зріст Епіцентру чи поїхавших розумом російських попів, збираючих натовп, або це не карантин і вас тре саджати на палю...
05.04.2021 19:38 Ответить
 
 