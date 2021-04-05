Степанов о ситуации с коронавирусом: "Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля"
В Министерстве здравоохранения (Минздраве) предполагают, что напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться еще больше недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Обозревателю".
"Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля. Затем уровень заболеваемости может стабилизироваться. Но это все при условии соблюдения карантина", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, даже если с 15-го апреля эпидемия приостановится и будет видно уменьшение заболеваемости, особенно в "красных" регионах, – это не значит, что все прошло.
"Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни. Это все мы уже проверили на собственном опыте", - подчеркнул министр.
хм., ну так же веропитеки начали свои гульбища.
я не то шоп сильно ненавидел их, но блин - запретить то мона шо они блин беснуются, заражая мляха муха пенсионеров? понятно шо пенсионеры - лишние для Пенс. Фонда, но емое - молодые тоже заболевают. хотя я и никого не знаю такого, хотя и сам - мужик
ЛЕТАЛЬНИМ - МОЖЕШ КРУТИТИ ЛЮДСТВОМ ЯК ТОЮ ІГРАШКОЮ І ВСЕ
ЦЕ БЕЗКОШТОВНО, ЛЮДИ ЩЕ БУДУТЬ ПЛАТИТИ ЗА ВАКЦИНИ ТРІЛІОНИ
ДОЛАРІВ У МАШТАБІ ЗЕМЛІ
Що за маячня???
Або ви влаштовуєте карантин з відповідальпістю усіх, в тому числі і ментів, які «не бачать» людей без масок або під носом, працюючого у повний зріст Епіцентру чи поїхавших розумом російських попів, збираючих натовп, або це не карантин і вас тре саджати на палю...