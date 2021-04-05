Степанов о ситуации с коронавирусом: "Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля"

В Министерстве здравоохранения (Минздраве) предполагают, что напряженная ситуация с коронавирусом в Украине будет наблюдаться еще больше недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью "Обозревателю".

"Ближайшие 10 дней будут напряженными, рост будет продолжаться до 15 апреля. Затем уровень заболеваемости может стабилизироваться. Но это все при условии соблюдения карантина", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, даже если с 15-го апреля эпидемия приостановится и будет видно уменьшение заболеваемости, особенно в "красных" регионах, – это не значит, что все прошло.

"Впереди пасхальные и майские праздники, поэтому будем просить граждан полностью избегать массовых скоплений. Потому что потом снова получим вспышки коронавирусной болезни. Это все мы уже проверили на собственном опыте", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Поставки вакцин срываются, но мы продолжаем переговоры. В течение 2021 года все желающие будут привиты от коронавируса бесплатно, - Степанов. ВИДЕО