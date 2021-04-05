АМКУ оштрафовал "Google Украина" на 1 млн грн за непредоставление информации

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал общество с ограниченной ответственностью "Гугл" - украинское представительство корпорации Google - на 1 миллион гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ, Google больше года не предоставлял необходимую информацию.

"Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки делает невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - заявили в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"