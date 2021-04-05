РУС
АМКУ оштрафовал "Google Украина" на 1 млн грн за непредоставление информации

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал общество с ограниченной ответственностью "Гугл" - украинское представительство корпорации Google - на 1 миллион гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АМКУ, Google больше года не предоставлял необходимую информацию.

"Эта информация была необходима Комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя по блокированию его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес". Непредоставление ответчиком информации в определенные Комитетом сроки делает невозможным выполнение Комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - заявили в АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла в первом чтении законопроект о "налоге на Google"

Google (137) Антимонопольный комитет (487) штраф (1299)
+6
По завєтам кремлівського карлика.
05.04.2021 16:35
+3
А физ лицо- предприниматель не зе случайно или не Мендель?
05.04.2021 16:37
+3
не знаю как в этой ситуации, но иногда гугл любит блокировать учетные записи без объяснения причин.
05.04.2021 16:43
По завєтам кремлівського карлика.
05.04.2021 16:35
Тютюнового монополіста "Тедіс Україна" з московським хвостом не чіпають, уроди.
Кауфман тіпа "брат во Христі"
АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 320 АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 6245
АМКУ оштрафував "Google Україна" на 1 млн грн за неподання інформації - Цензор.НЕТ 4382
05.04.2021 17:40
чего не на млрд?
05.04.2021 16:36
А физ лицо- предприниматель не зе случайно или не Мендель?
05.04.2021 16:37
коли б то не один мужик, якого цькували в інеті і блокували. не пам"ятаю прізвища. коли б це не той, за якого нещодавно заблокували різні сайти.
05.04.2021 16:41
против Гугля пошли? ну це вже воопче
05.04.2021 16:41
не знаю как в этой ситуации, но иногда гугл любит блокировать учетные записи без объяснения причин.
05.04.2021 16:43
знают зебублики где можна баблишка по - лёхкому срубить...
05.04.2021 16:46
Фирташа с ахметкой и бородатой бабушкой,-ссыкотно...
05.04.2021 18:47
....гениально!
05.04.2021 22:25
 
 