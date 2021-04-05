Отсидевший 5 лет за убийство экс-нардеп Лозинский готовится к защите диссертации по правоведению

Виктор Лозинский собирается стать кандидатом юридических наук. Его работа посвящена обеспечению территориальными общинами прав и свобод лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на херсонское издание "Мост".

Диссертацию экс-нардеп написал на тему "Публичное обеспечение прав и интересов лиц объединенными территориальными общинами в Украине".

Научным руководителем Лозинского является директор Херсонского института ЧАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом" Сергей Диденко. На последних выборах он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Слуга народа".

Сергей Диденко - научный руководитель Виктора Лозинского.

Защита пройдет в Научно-исследовательском институте публичного права.

Напомним, бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

В октябре 2020 года СМИ стало известно, что Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства. Уже до конца подсчета голосов стало понятно, что Лозинский становится руководителем Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области.