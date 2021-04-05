РУС
Новости
Отсидевший 5 лет за убийство экс-нардеп Лозинский готовится к защите диссертации по правоведению

Виктор Лозинский собирается стать кандидатом юридических наук. Его работа посвящена обеспечению территориальными общинами прав и свобод лиц.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на херсонское издание "Мост".

Диссертацию экс-нардеп написал на тему "Публичное обеспечение прав и интересов лиц объединенными территориальными общинами в Украине".

Научным руководителем Лозинского является директор Херсонского института ЧАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом" Сергей Диденко. На последних выборах он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Слуга народа".

Сергей Диденко - научный руководитель Виктора Лозинского.

Также на Цензор.НЕТ: Нардеп ОПЗЖ Кива готовится стать кандидатом наук

Защита пройдет в Научно-исследовательском институте публичного права.

Напомним, бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.

Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Местные жители объяснили избрание Лозинского главой ОТГ: То, что он человека убил, то такое. А сколько он добра людям сделал. ВИДЕО

В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.

В октябре 2020 года СМИ стало известно, что Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства. Уже до конца подсчета голосов стало понятно, что Лозинский становится руководителем Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области.

Топ комментарии
+14
тільки уроди змогли забезпечити такий треш. І не тільки цей; а й інші треші.
73/43%зебіли, ви - здобули!
05.04.2021 16:59 Ответить
+13
Прокоментувати весь цей бред,не використовуючи грубу нецензурну лайку,абсолютно неможливо. Якось так...
05.04.2021 17:12 Ответить
+12
Без сумніву, цей вбивця має найвищу кваліфікацію. Отримати мінімальний термін за полювання на людей - тому свідчення.
05.04.2021 17:08 Ответить
тільки уроди змогли забезпечити такий треш. І не тільки цей; а й інші треші.
73/43%зебіли, ви - здобули!
05.04.2021 16:59 Ответить
Лозинський, взагалі-то, людинка Юлі Тимошенко.
05.04.2021 17:15 Ответить
Всі без винятку "юльки" абсолютно аморальні істоти. Оце і є "вишкіл мадам Капітєльман".
05.04.2021 17:29 Ответить
взагалі я про наукову ступінь. Оце - всім ирешам треш!
06.04.2021 21:16 Ответить
Цей кат має продовжувати сидіти !!! https://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_deputatam-malo-kabaniv-voni-ohotyatsya-na-lyudej/298658



Яка зброя? Всьо, шо було у Валєри, це сокира, граблі й лопата, - каже сусід Володимир Блашко, 74 роки. - Шоб у нього був пістолет, то він би нас усіх тут постріляв. А так нікого пальцем не чіпав. Зробили з нього прєступніка. Валєра, видно, їм мішав. Видно, машиною лупанули, ногу відбили. Він спокійним був. Ото йде дорогою, просить рубчик чи два. На другий день приносить п"ять. Не обіжав нікого. Хіба з матір"ю сварився. Обіжався, що вона його не виховувала.
- Ні на кого він не нападав, - викрикує Ілля Міщенко, 74 роки. - Як він міг напасти на таких мордоворотів? А зараз ще виступають по телевізору, шо Лозінського треба наградити. За шо, бандита такого? Валєра їм просто мішав біля лісу. Бо вони там б"ють лосів, свиней, катаються, розкішно живуть. То що це, прокурор, начальник міліції і Лозінський нашого бідного Валєрку злякалися?
У чотири часа дня приїхали на джипі. Сказали, шо найшли сина вбитого
- Всьо село знає, хто вбив Валєру, - свідчить інший сусід Ілля Маковійчук, 60 років. - Ніхто не вірить депутату. Як тіки Юлька (Юлія Тимошенко, прем"єр-міністр України. - "ГПУ") його прикриє, то ніхто за неї не буде голосувать. Тоді її кар"єра на цьому закінчилася. Ніхто не вірить, шо Валєра нападав. Ніхто. Депутатам мало кабанів, вони охотяться на людей. Вбили Валєрку, як зайця. Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства - Цензор.НЕТ 1991
05.04.2021 18:43 Ответить
страна непуганных идиотов!
05.04.2021 17:03 Ответить
Покидьків
05.04.2021 20:45 Ответить
Без сумніву, цей вбивця має найвищу кваліфікацію. Отримати мінімальний термін за полювання на людей - тому свідчення.
05.04.2021 17:08 Ответить
Справа там приблизно така ж як і справа Шеремета. Скільки вже сидить Антоненко?
Лозинський виявився сміливим і впертим.
Сам приїхав з Ізраілю. Здався в прокуратуру. Схоже з ними домовився. Так як в тюрмі не сидів, а строк "мотав" у своєму маєтку. В 2019 році судимість з нього зняли. Він виграв вибори - значить люди йому довіряють.
Бажаю і Рифмайстру сил пройти такий шлях і не зламатись в боротьбі з системою.
05.04.2021 17:36 Ответить
ты идиот.. или просто саркаст..???
05.04.2021 20:42 Ответить
Прокоментувати весь цей бред,не використовуючи грубу нецензурну лайку,абсолютно неможливо. Якось так...
05.04.2021 17:12 Ответить
о, вот и "прохфессор намбер два" скоро будет
05.04.2021 17:14 Ответить
А де Іванко Сулима - хай порадіє за посіпаку Тимошенко...
05.04.2021 17:15 Ответить
Ну...
"Здравствуй, страна героев,
Страна писателей, ученых...."

O tempora! O mores! (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат.  - «О времена! О нравы!»)
если кто забыл:
Цицерон этой фразой выражает возмущение как наглостью заговорщика, посмевшего как ни в чём не бывало явиться в сенат, так и бездействием властей относительно преступника, замышлявшего гибель Республики.
05.04.2021 17:16 Ответить
Книжка будет скромно называться "Мои университеты"
05.04.2021 17:29 Ответить
Мої університети у сенсі, що він їх купив.
05.04.2021 18:29 Ответить
В сенсі так урки-більшовики називали тюрми 😂

Ви, мабуть, не здавали історію КПРС, юноша
05.04.2021 18:53 Ответить
"Мої університети" - це означає, хто на що вчився. На що вчилися більшовики чи меншовики тут ні до чого. Мене також не цікавить, на що вчився чи ти, чи Лозинський, чи хтось інший. Важливий результат - він купив той університет і ту свою дисертацію.
Твій комент - це невдала спроба видати себе за вчителя серед учнів, які начебто дивляться на тебе знизу вверх. Це тебе тішить. У тебе на домашніх капцях мабуть жінка вишила золотими нитками на лівому - "завжди", а на правому "правий". Перечитай ще раз, що я написав і постарайся зрозуміти сенс, а також недоречну зверхність вживання слова "юноша".
05.04.2021 20:23 Ответить
Його в буцегарні за стільки років багато чому навчили, як і Пєшкова.
05.04.2021 20:27 Ответить
Сором і ганьба МАУП! Якщо в усьому цивілізованому світі університети анулюють дипломи злочинців як такі які видані помилково, то у нас брутальних злочинців-маньяків допускають до захисту... Ну що говорити про науку там де більше половини населення мають дипломи про вищу освіту а до влади приходять такі тупі чорти...
05.04.2021 17:42 Ответить
пока не начнут отстреливать этих идиотов,зуб
за зуб око за око они будут себя вольно чувствовать.
05.04.2021 17:56 Ответить
Что это у нас за дурная мода пошла идиотам продавать диссертации? Сначала Кива, теперь Лозинский.
05.04.2021 18:04 Ответить
Зона найкраща академія юриспруденції, рецидивісти краще знають карний кодекс ніж адвокати.
05.04.2021 18:09 Ответить
Ізба-чітальня на зоні дорівнює юрфаку .
05.04.2021 18:19 Ответить
Заголовок новини про Зе-епоху треба відлити у бронзі, або висікти у граніті.
05.04.2021 18:26 Ответить
А те що його дружина Діана Марченко ні на які роздуми не наводить?
05.04.2021 18:28 Ответить
Сюр . Відпочивають всі . Оруел с Хічкоком Ульянов зі Стругацьким
05.04.2021 18:53 Ответить
він людям в Підвисокому з дровами поміг
05.04.2021 19:07 Ответить
Екснардеп Лозінський, який відсидів 5 років за вбивство, готується до захисту дисертації з правознавства - Цензор.НЕТ 7605
05.04.2021 19:36 Ответить
Лозінський - людина Жульки
05.04.2021 19:44 Ответить
Это уже полное будущее Зе правосудие или еще нет.
05.04.2021 20:27 Ответить
Оце - Кримінальна наука
05.04.2021 20:42 Ответить
Только в нас уголовники лезут у власть
05.04.2021 20:42 Ответить
А я бы рекомедовал дополнить список научных руководителей этого бывшего сидельца ещё совсем недавно одним появившимся крупным специалистом в области права товарищем Ильёй Кива. А этот доктор наук на фото почему-то в своих побрякушках и аксельбантах, статус многих из которых наверное трудно определить, в такой барской позе очень похож на такого махрового северного шамана, который может гипнотизировать членов Ученого Совета по защите диссертаций и скорее всего за не бесплатно. Очень жаль, что в науку всё чаще стали пробираться далеко не чистые в морали, так и в бизнесе и даже с сомнительыми дипломами об образовании людишки. Но сегодня почти всё решают бабки!
05.04.2021 22:57 Ответить
 
 