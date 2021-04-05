Отсидевший 5 лет за убийство экс-нардеп Лозинский готовится к защите диссертации по правоведению
Виктор Лозинский собирается стать кандидатом юридических наук. Его работа посвящена обеспечению территориальными общинами прав и свобод лиц.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на херсонское издание "Мост".
Диссертацию экс-нардеп написал на тему "Публичное обеспечение прав и интересов лиц объединенными территориальными общинами в Украине".
Научным руководителем Лозинского является директор Херсонского института ЧАО "Высшее учебное заведение "Межрегиональная академия управления персоналом" Сергей Диденко. На последних выборах он баллотировался в Херсонский горсовет от партии "Слуга народа".
Сергей Диденко - научный руководитель Виктора Лозинского.
Защита пройдет в Научно-исследовательском институте публичного права.
Напомним, бывшего депутата верховной Рады Виктора Лозинского 20 апреля 2011 г. Днепровский райсуд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Головановском районе Кировоградской области 16 июня 2009 г.
Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам смягчил приговор Лозинскому, назначив ему новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В июне 2014 года Лозинский досрочно вышел из тюрьмы по состоянию здоровья. При этом Прокуратура Киевской области внесла апелляционную жалобу на постановление Бориспольского горрайонного суда об освобождении из тюрьмы Виктора Лозинского по состоянию здоровья.
В октябре 2020 года СМИ стало известно, что Лозинский баллотируется на пост главы объединенной территориальной общины рядом с местом убийства. Уже до конца подсчета голосов стало понятно, что Лозинский становится руководителем Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области.
Яка зброя? Всьо, шо було у Валєри, це сокира, граблі й лопата, - каже сусід Володимир Блашко, 74 роки. - Шоб у нього був пістолет, то він би нас усіх тут постріляв. А так нікого пальцем не чіпав. Зробили з нього прєступніка. Валєра, видно, їм мішав. Видно, машиною лупанули, ногу відбили. Він спокійним був. Ото йде дорогою, просить рубчик чи два. На другий день приносить п"ять. Не обіжав нікого. Хіба з матір"ю сварився. Обіжався, що вона його не виховувала.
- Ні на кого він не нападав, - викрикує Ілля Міщенко, 74 роки. - Як він міг напасти на таких мордоворотів? А зараз ще виступають по телевізору, шо Лозінського треба наградити. За шо, бандита такого? Валєра їм просто мішав біля лісу. Бо вони там б"ють лосів, свиней, катаються, розкішно живуть. То що це, прокурор, начальник міліції і Лозінський нашого бідного Валєрку злякалися?
У чотири часа дня приїхали на джипі. Сказали, шо найшли сина вбитого
- Всьо село знає, хто вбив Валєру, - свідчить інший сусід Ілля Маковійчук, 60 років. - Ніхто не вірить депутату. Як тіки Юлька (Юлія Тимошенко, прем"єр-міністр України. - "ГПУ") його прикриє, то ніхто за неї не буде голосувать. Тоді її кар"єра на цьому закінчилася. Ніхто не вірить, шо Валєра нападав. Ніхто. Депутатам мало кабанів, вони охотяться на людей. Вбили Валєрку, як зайця.
Лозинський виявився сміливим і впертим.
Сам приїхав з Ізраілю. Здався в прокуратуру. Схоже з ними домовився. Так як в тюрмі не сидів, а строк "мотав" у своєму маєтку. В 2019 році судимість з нього зняли. Він виграв вибори - значить люди йому довіряють.
Бажаю і Рифмайстру сил пройти такий шлях і не зламатись в боротьбі з системою.
"Здравствуй, страна героев,
Страна писателей, ученых...."
O tempora! O mores! (с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. - «О времена! О нравы!»)
если кто забыл:
Цицерон этой фразой выражает возмущение как наглостью заговорщика, посмевшего как ни в чём не бывало явиться в сенат, так и бездействием властей относительно преступника, замышлявшего гибель Республики.
Ви, мабуть, не здавали історію КПРС, юноша
Твій комент - це невдала спроба видати себе за вчителя серед учнів, які начебто дивляться на тебе знизу вверх. Це тебе тішить. У тебе на домашніх капцях мабуть жінка вишила золотими нитками на лівому - "завжди", а на правому "правий". Перечитай ще раз, що я написав і постарайся зрозуміти сенс, а також недоречну зверхність вживання слова "юноша".
за зуб око за око они будут себя вольно чувствовать.