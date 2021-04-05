На объездной дороге Николаева начали ремонтные работы: Создают прочное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки
На объездной дороге Никоалева проводят ремонтные работы. Рабочие срезают старое изношенное покрытие и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что объездная дорога Николаева является частью трассы международного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и имеет стратегическое значение.
Для водителей в последнее время существенный дискомфорт создавали колейность и наплывы на дороге.
В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники приступили к ремонтным работам в районе с. Мешково-Погорелово. Рабочие срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. Такая технология создаст прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.
Специалисты лаборатории Службы автодорог отобрали образцы для проверки качества работ и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта. В то же время для безопасного движения транспорта во время ремонтных работ на объездной установлено 36 направляющих столбиков.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что к концу 2023 года Украина планирует восстановить все общегосударственные трассы.
Или "засранцы", как он их называл, послали его на кардан !?
Это всё про николаевскую область еслешто.
А весовой контроль там есть недалеко, токо вот работает ли - я не в курсе.
Дороги создавались в 50-60х годах прошлого века, когда самый тяжелый грузовик весил 10 тонн. Запас, конечно сделали ... еще +10 тонн. Именно не такую нагрузку рассчитан фундамет дороги (т.н. подушка). Поэтому ваше "прочное" покрытие поплывет через 2-3 года. Это и есть "большая
сракастройка" от Зеленского.
Мне это все напоминает, как при совке каждый год проходила героическая "битва за урожай",как очильнику области вручали героя труда за миллион собранных колхозниками тонн.
А сейчас та же самая область собирает в три-четыре раза больше, молча работая, без всяких "битв", пиара и подвига...