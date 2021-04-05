РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5407 посетителей онлайн
Новости
2 553 21

На объездной дороге Николаева начали ремонтные работы: Создают прочное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки

На объездной дороге Николаева начали ремонтные работы: Создают прочное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки

На объездной дороге Никоалева проводят ремонтные работы. Рабочие срезают старое изношенное покрытие и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что объездная дорога Николаева является частью трассы международного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и имеет стратегическое значение.

Для водителей в последнее время существенный дискомфорт создавали колейность и наплывы на дороге.

В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники приступили к ремонтным работам в районе с. Мешково-Погорелово. Рабочие срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. Такая технология создаст прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.

Специалисты лаборатории Службы автодорог отобрали образцы для проверки качества работ и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта. В то же время для безопасного движения транспорта во время ремонтных работ на объездной установлено 36 направляющих столбиков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что к концу 2023 года Украина планирует восстановить все общегосударственные трассы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стадион "Металлург" реконструируют в Кривом Роге: Новые трибуны, тренерские, спортзалы, комментаторские и VIP-зона. ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2513) Николаев (2186) Большая стройка (728)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Иди отсюда, придурок долбаный.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
+3
Одесса -Николаев очень нужна новая и широкая
показать весь комментарий
05.04.2021 17:03 Ответить
+3
Главное наказывать каждую фуру с перегрузом. Бо так хоть 10 слоев асфальта закатай - это ничего не даст.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видимо таки узнали в Катарах секретную технологию асфальта не расползающегося при плюсовой температуре.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:54 Ответить
А смысл?
показать весь комментарий
05.04.2021 18:14 Ответить
не говорите гоп...
показать весь комментарий
05.04.2021 16:58 Ответить
Одесса -Николаев очень нужна новая и широкая
показать весь комментарий
05.04.2021 17:03 Ответить
Покойников ковидных возить и российским танкам !
показать весь комментарий
05.04.2021 17:11 Ответить
Иди отсюда, придурок долбаный.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:22 Ответить
Я то пойду. А тебя повезут по качественной Зедороге!
показать весь комментарий
05.04.2021 23:18 Ответить
с мостом "японским"
показать весь комментарий
05.04.2021 23:25 Ответить
Главное наказывать каждую фуру с перегрузом. Бо так хоть 10 слоев асфальта закатай - это ничего не даст.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:10 Ответить
Так преЗедент же покончил с перегрузами!?
Или "засранцы", как он их называл, послали его на кардан !?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:16 Ответить
А может стоит ремонтом дорог занимацца хотяб раз в пять лет? И не воровать так внаглую, что свежеремонтированные куски дороги расползаются на колеи ещё до того, как сменят чёрный цвет на серый? Притом что соседние неремонтированные всё ещё кое как держатся.

Это всё про николаевскую область еслешто.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:20 Ответить
Стоит всем заниматься в том числе. Но есть ли смысл наливать в дырявую бочку?
показать весь комментарий
05.04.2021 17:25 Ответить
Николаевская область до недавних пор - чемпионы мира и мастера спорта мирового класса в деле распиливания бабла на ремонтах дорог. Когда брали ихнего начальника автодора он требовал отката на три лимона за перечисление пяти в счёт оплаты за сделанный ремонт.

А весовой контроль там есть недалеко, токо вот работает ли - я не в курсе.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
Так и я о том же.
показать весь комментарий
05.04.2021 17:32 Ответить
Онифигасибе, данеужеле!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:17 Ответить
Ах, как мило- аж 36 направляющих столбиков! И все воль дороги, ну надо же! Главное-не поперек...
показать весь комментарий
05.04.2021 17:23 Ответить
У сои тотальная зрадная Зрада. Шо ж это делается, хулиганы зрения лишают. При Петре дороги ремонтировали понарршку, а вдруг при Кловуне по настоящему начнут? Тож сразу ***** нападьот. Нет, мы этого не позволим! Нет зеленому бардаку!
показать весь комментарий
05.04.2021 17:30 Ответить
Это как в старой хрущевке обои переклеивать. Обои конечно можно взять дорогие и качественные, только вот, хрущевка от этого не перестанет быть хрущевкой.

Дороги создавались в 50-60х годах прошлого века, когда самый тяжелый грузовик весил 10 тонн. Запас, конечно сделали ... еще +10 тонн. Именно не такую нагрузку рассчитан фундамет дороги (т.н. подушка). Поэтому ваше "прочное" покрытие поплывет через 2-3 года. Это и есть "большая срака стройка" от Зеленского.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:44 Ответить
Все годы дороги строятся и ремонтируются( правда дешевле чем сейчас в два раза), потом разрушаются 40-тонными фурами. Но никто из этой ежегодной рутинной работы не устраивал шоу!
Мне это все напоминает, как при совке каждый год проходила героическая "битва за урожай",как очильнику области вручали героя труда за миллион собранных колхозниками тонн.
А сейчас та же самая область собирает в три-четыре раза больше, молча работая, без всяких "битв", пиара и подвига...
показать весь комментарий
05.04.2021 21:28 Ответить
 
 