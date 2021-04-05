На объездной дороге Николаева начали ремонтные работы: Создают прочное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки

На объездной дороге Никоалева проводят ремонтные работы. Рабочие срезают старое изношенное покрытие и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что объездная дорога Николаева является частью трассы международного значения М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и имеет стратегическое значение.

Для водителей в последнее время существенный дискомфорт создавали колейность и наплывы на дороге.

В рамках президентской программы "Большая стройка" дорожники приступили к ремонтным работам в районе с. Мешково-Погорелово. Рабочие срезают старое изношенное покрытие путем фрезерования и укладывают два слоя асфальтобетона, который уплотняют катками. Такая технология создаст прочное и ровное покрытие, которое будет выдерживать значительные нагрузки.

Специалисты лаборатории Службы автодорог отобрали образцы для проверки качества работ и провели контроль температуры асфальтобетона при выполнении ремонта. В то же время для безопасного движения транспорта во время ремонтных работ на объездной установлено 36 направляющих столбиков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что к концу 2023 года Украина планирует восстановить все общегосударственные трассы.

